Dette er laksearvingens nyeste millionglis

Gustav Magnar Witzøe (28) la forrige uke ut bilder av sin nye bil, en Aston Martin DB6 fra 1967. Det er den fjerde millionbilen han kjøper på tre år.

UNIK: Her er den ikoniske Aston Martinen Witzøe nå har skaffet seg. Tidligere eiere har ønsket å holde bilen i Norge på grunn av sin unike rolle i norsk bilhistorie. Vis mer byoutline Bilfoto AS

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Mandag forrige uke la Witzøe ut Instagram-bilder av bilen i innkjørselen til familiens gigantvilla utenfor Trondheim. Bilen er nå registrert på laksearvingen som troner øverst på listen over Norges rikeste.

Gustav Witzøe (68), faren til Gustav Magnar, er tidligere bilmekaniker og ingeniør hos Volvo. Det kan spekuleres i om noe av bilinteressen hans har smittet over på sønnen.

Senest i 2019 kjøpte Witzøe junior en Lamborghini Urus til 3,5 millioner, ifølge Dagens Næringsliv. Han eier også to Porscher ifølge Vegvesenets register.

Hvor mye Witzøe måtte bla opp for sitt siste Aston Martinen DB6 er ikke kjent, men bilen ble lagt ut for salg for 5,5 millioner kroner i desember, ifølge TV2.

Gustav M. Witzøe under åpningen av hotellet Clarion Hotel The Hub på Jernbanetorget i 2019. Noen måneder etter bildet er tatt kjøper han en Lamborghini Urus til 3.5 millioner kroner. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Prisen er høyere enn hva DB6-modellen fra 60-tallet selges for på engelske Classic Trader sin hjemmesider. Der går bilene i snitt for 4 millioner kroner.

Bilen til Witzøe er av en sjelden Vantage-utgave. Da TV2 skrev om den i desember hadde den kun rullet 68.000 kilometer. Alle bildelene skal ifølge en tidligere annonse være originale.

Bilparken til Witzøe Jr Toppfart Porsche 911 Turbo S, 2020 330 km/t Porsche Macan, 2018 229 km/t Lamborghini S.p.a. Urus, 2018 306 km/t Aston Martin DB6, 1967 225 km/t

DB6 har med sin sekssylindrede motor en toppfart på 225 km/t og går fra 0 til 100 på litt over 6 sekunder, ifølge Aston Martin sine hjemmesider.

Ifølge bilekspert og eier av den britiske bilforhandleren Classic Mobila, Keith Riddington, er bilen helt unik. Han forteller at han var involvert i salget av den samme bilen i mars i år.

– Det var en flott bil og det var veldig sjeldent med førersete på venstre side av en Vatage-utgave, med air condition og alle originale deler på plass, skriver Riddington til E24.

I England, der bilen er produsert, er det vanlig at bilene har førersetet på høyere side.

– Venstre-side-kjørte Aston Martin-biler fra 1960- og 1970-tallet er ganske sjelden, sier han.

Aston Martin har vært en fasjonabel favoritt og den samme modellen har ifølge selskapet vært eid av både Prins Charles av Storbritannia, Paul McCartney i The Beatles og Mick Jagger i The Rolling Stones.

Modellen som Witzøe nå eier, er en forbedret versjon av den ikoniske James Bond-bilen DB5, som kom ut noen få år før.

Laksearvingens bil kom til Norge i 1967 og var den første nykjøpte Aston Martin-bilen her i landet, ifølge Finansavisen. Den gang var det en bryllupsgave til skipsreder Petter CG. Sundt fra hans svigerfar.

Witzøe er den 6. eieren av bilen siden den ble hentet direkte på fabrikken i England.

Gustav Magnar Witzøe fikk ved slutten av 2011 overført bortimot samtlige aksjer i lakseselskapet Salmar fra sin far, Gustav Witzøe. I 2019 hadde laksearvingen en formue på drøye 20 milliarder kroner ifølge skattelistene.

E24 har ikke kommet i kontakt med Gustav Magnar Witzøe.