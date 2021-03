Pensjonskunder er fortsatt innelåst i kronglete systemer

Forbrukerrådet ber myndighetene lage strengere regler hvis pensjonsselskapene ikke skjerper seg. Denne gangen er det DNB som skiller seg ut som best i klassen.

Forbrukerrådet har sjekket informasjonen om pensjonskontoene hos alle pensjonsselskapene. Kun DNB og Duvi opplyser satsen for standardkompensasjonen på disse kontoene på en åpen og enkel måte, sier fagdirektør i Forbrukerrådet, Jorge Jensen. Her sammen med konserndirektør Håkon Hansen i DNB. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen / NTB

Bare to av pensjonsselskapene viser standardkompensasjonen på en åpen og enkel måte, mener Forbrukerrådet. Snart to måneder er gått siden systemet med pensjonskonto ble rullet ut for 1,5 millioner ansatte som har innskuddspensjon.

Standardkompensasjonen er de ekstra pengene man får fra arbeidsgiveren, som går til å betale for gebyrene på en pensjonskonto. Dette er et viktig element som må tas med i betraktning hvis man vil bytte pensjonsselskap.

– Bevisst valg

– Vi utfordrer Norsk Pensjon og bransjens aktører til å bli like transparente som DNB og Duvi. Hvis ikke dette skjer, må myndighetene snarest innføre en forskrift som sikrer at arbeidstakerne settes i stand til å ta informerte beslutninger, sier fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet lovpriser på forbrukernes vegne DNB for bankens comeback. Det skjer etter at banken i fjor tapte i Høyesterett i striden om gebyrene for aksjefond.

– Vi er opptatt av transparente priser og definerte derfor tidlig i prosjektet at kundene må få tilgang på sin kompensasjonssats fra arbeidsgiver. Denne er avgjørende for å kunne ta bevisste valg rundt egen pensjon, sier konserndirektør Håkon Hansen i DNB.

Han legger til at selskapet har lagt mye ressurser på Spare-appen for dem som har pensjonskonto og mener det er komplekst å utvikle gode digitale tjenester.

Kun DNB og Duvi opplyser satsen for standardkompensasjonen på pensjonskontoen på en åpen og enkel måte, slår Forbrukerrådet fast. Fagdirektør i Forbrukerrådet, Jorge Jensen og konserndirektør i DNB, Håkon Hansen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen / NTB

Kronglete

Forbrukerrådet har undersøkt hva pensjonsselskapene opplyser til arbeidstakere om satsen for standardkompensasjonen. De sjekket om det gis informasjon som ikke krever deduksjon eller at man må oppsøke selskapet for å få svar.

Verken Norskpensjon.no som er reservasjonsløsningen som representerer finansselskapene i fellesskap, Gjensidige, Storebrand, Danica, Sparebank1, Nordea og Handelsbanken besto testen.

– Vi er overrasket over at det fremdeles er svært kronglete for arbeidstakere å orientere seg i reformens kostnadslandskap, sier fagdirektøren.

Selskapene har enten svart at det jobbes med saken, de anbefaler kundene å ta kontakt med kundetjenesten, ta kontakt med arbeidsgiver eller at man skal logge seg på hos Norsk Pensjon. Men hos Norsk Pensjon får man ikke opplyst standardkompensasjonen.

– Vi jobber nå med en løsning som tydeliggjør dette for kundene, sier presseansvarlig Synnøve Halkjelsvik i Storebrand.

Fra Norsk Pensjon meldes det også at en løsning der arbeidstakeren kan se kompensasjonen, står på listen over utvikling.

– Det er svært viktig å få på plass også dette elementet, som på sikt skal være med på å gi individene god oversikt og et godt sammenligningsgrunnlag for å kunne velge den riktige forvaltningsløsningen for deres pensjonssparing, sier informasjonsdirektør Tom Staavi i Finans Norge.

Flere finansministre

Systemet med pensjonskonto ble rullet ut 1. februar. Regjeringens mål var økt konkurranse på pensjonsmarkedet, og at forbrukerne skulle få nødvendig informasjon.

– En ordning med automatisk samling av pensjonsmidlene forutsetter at det gis god informasjon til arbeidstaker i forkant. Målet er at arbeidstaker skal få et godt grunnlag for å vurdere om det vil lønne seg å samle pensjonsmidlene hos arbeidsgiver, sa daværende finansminister Siv Jensen (Frp) i 2019.

Dagens finansminister Jan Tore Sanner (H) sa det samme rett før lanseringen. Målet er at arbeidstakerne skal få mer pensjon for hver sparte krone gjennom lavere gebyrer.

– Vi ønsker også å gi arbeidstakerne større oversikt, valgfrihet og eierskap til egen pensjon, sier han.

Publisert: Publisert: 21. mars 2021 09:41