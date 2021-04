Brennhett hyttemarked: Sjøhytte gikk 2,6 millioner over prisantydning

Hjemmesommeren 2020 bød på ellevill prisvekst for hyttemarkedet – spesielt for sjøhyttene som steg 11,5 prosent fra året før. Eiendom Norge tror det blir like vilt i år. Nå koker også leiemarkedet før ferien.

SJØHYTTEKRIG: Det er kamp om sjøhyttene på markedet. For denne hytta var det 108 interesserte, ifølge megler, og den som trakk det lengste strået måtte langt over prisantydning. Vis mer byoutline H5

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

I takt med varmegradene i Sør-Norge stiger temperaturen i sjøhyttemarkedet.

På Filtvet i Asker, der hvor Oslofjorden bredder seg ut, ble det mandag solgt en sjøhytte til 8,8 millioner kroner – 2,6 millioner kroner over prisen satt i annonsen.

– Var prisen satt for lavt her?

– Absolutt ikke. Kjøper hadde vært fornøyd med prisantydningen. Noen ganger styrer markedet prisen, og det skjedde her, sier eiendomsmegler Morten Lindberg i Eie.

Ifølge megleren var det to ivrige kjøpere med i budkrigen, som altså endte med en kvadratmeterpris på godt over 100.000 kroner.

Les også Hytte i Oslofjorden gikk 1,5 millioner kroner over prisantydning

Budkrig

Til tross for at det var 108 interesserte, var det ifølge megler Lindberg to personer som presset prisen opp i skyene.

– Dette er ikke hverdagslig, sier megleren om prisen som til slutt havnet på rett over 103.000 kroner kvadratmeteren.

Han sier de fleste interesserte bor i Oslo og Bærum, og forklarer at selgerne brukte muligheten i et marked med stor etterspørsel, men med færre sjøhytter tilgjengelig enn i fjor.

– De hadde nok tenkt å selge på et tidspunkt, og visste at markedet er hett akkurat nå.

UTSIKT: For 8,8 millioner kroner får kjøper fjordutsikt i sommer. Vis mer byoutline H5

Tror på like stor prisstigning som i 2020

Stengte grenser og begrensede muligheter for utenlandsturer førte til et knallår for hyttemarkedet i fjor.

I alt ble det i fjor solgt 15.800 hytter på det åpne markedet. Det er en økning på 30 prosent fra året før, viser tall fra SSB.

Prisveksten på 11,5 prosent for sjøhytter i fjor førte til en snittpris på like over tre millioner kroner. Sjøkommunene topper også listen over kommunene med høyest gjennomsnittspris. Færder og Lillesand leder an med henholdsvis 7,6 og 7,1 millioner kroner.

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, tror ikke tilstanden på hyttemarkedet vil snu med det første.

– Bildet er det samme som i fjor. Fremdeles lav rente og en anbefaling om å ikke reise utlands gjør at vi atter går mot et veldig sterkt år for sjøhyttene, sier Lauridsen.

I motsetning til fjellhyttene er eiendommene ved sjøen sjeldnere da det bygges langt færre nye hytter - grunnet begrensninger i strandsonen.

I fjor ble det solgt 2.697 hytte ved sjøen. Til sammenligning ble det solgt 4.739 fjellhytter.

De billigste hyttene er borte

Lauridsen påpeker likevel at det er krefter som trekker i begge retninger når det gjelder utsiktene for hyttemarkedet. Han mener renteeffekten nærmer seg uttømt, i tillegg til at Norges Bank har signalisert økt styringsrente i høst.

– Samtidig har mange nordmenn fremdeles trygge jobber, og har spart mye penger det siste året, sier Eiendom Norge-toppen.

TROR TRENDEN FORTSETTER: Eiendom Norge-sjef Henning Lauridsen mener at hyttemarkedet vil holde seg varmt også i år. Vis mer byoutline Stian Lysberg Solum

Han tror uansett ikke 2021 blir året for de billige hyttene.

– Hyllevarmerne som hadde ligget ute en stund gikk i fjor. Det aller billigste er borte fra markedet, så det er nok det i midtsjiktet og det dyreste som vil være der i år, sier Lauridsen.

– Kan dagens spesielle situasjonen gjøre at noen som kjøper hytte i år går på en smell om prisene faller tilbake når grensene åpner og folk kan reise igjen?

– Jeg har ikke noe veldig tro på at prisene vil falle tilbake. Mulighetene til å reise vil lette noe på trykket, men samtidig er det vel antagelig slik at folk har fått opp øynene for de norske feriemulighetene.

HOT: Hyttemarkedet er ekstra hett i Oslofjorden hvor mesteparten av Norge holder til. Også her fra hytten på Filtvet i Asker. Vis mer byoutline H5

Stramt leiemarkedet

Men det er ikke bare de som kjøper seg hytte som må belage seg på prisøkning for å sikre seg et sted å feriere i sommeren, det må også de som belager seg på leie, ifølge kommersiell direktør for reise hos Finn, Terje Berge.

– I fjor økte prisene med 10 prosent, og i år har det så langt steget med seks prosent. Men når denne sommeren er over vil det toppe fjoråret, sier han.

Finn-toppen sier snittprisen for hytteleie i år er på 25.000 kroner per uke, men det er hele hyttemarkedet nasjonalt.

– Når det gjelder leiemarkedet er de fleste dyre sjøhyttene utleid, spesielt de som har en pris per uke på mellom 70.000-110.000 kroner, sier Berge.