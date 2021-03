Rederarving solgte Stavanger-villa for 27 millioner til naboene

Endelig fikk rederarving Cathrine Hermansen solgt Eiganesveien 60. Villaen på Eiganes gikk for 27 millioner kroner - og ble kjøpt av naboene rett over gaten.

Cathrine Hermansen har solgt Eiganesveien 60 for 27 millioner kroner. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

– Det satt langt inne å selge. Eiendommen ligger midt i indrefileten på Eiganes, fint tilbaketrukket og med mye sol. Det er et godt hus å bo i og jeg håper at ny eier får mye glede av det, sier Cathrine Hermansen til Aftenbladet/E24.

Har prisrekorden selv

Selv bor hun i den tidligere Bjelland-villaen på Eiganes (Orknøygata 18) som hun kjøpte for 30 millioner kroner i 2014. Det er fortsatt prisrekord for eneboliger i Stavanger. Den dyreste leiligheten i Stavanger er imidlertid toppleiligheten i det nye boligprosjektet Consulens Brygge. Den ble solgt for 40 millioner kroner i mars i fjor.

– Jeg mener at Eiganesveien 60 er den fineste eiendommen på Eiganes bortsett fra min egen, sier Cathrine Hermansen, som også tidligere har prøvd å selge eiendommen.

Cathrine Hermansen foran boligen sin i Orknøygata på Eiganes. Det er her hun bor nå. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Senest i november 2017 lå Eiganesveien 60 ute for salg. Da med en prisantydning på 25 millioner kroner.

– Det er forhandlinger fra i fjor som nå førte til dette salget, sier Hermansen, som også begrunner salget med at hun har bestemt seg for å redusere arbeidsmengden sin framover.

– Jeg kommer til å trappe litt ned og får dermed mindre ansvar framover.

Naboene kjøpte

Ifølge grunnboken til Kartverket er det Kristine Tveteraas og Magnus Hiorth Soland som er kjøperne av Eiganesveien 60. De bor nå i Eiganesveien 61, og flytter altså rett over gaten og bytter ut 1-tallet med en 0 i gateadressen.

Like før jul i fjor lå Eiganesveien 61 ute for salg med en prisantydning på 12,8 millioner kroner. Det står nå som solgt på Finn.no.

Kristine Tveteraas er datter til eiendomsinvestoren Ove Tveteraas. Han er god for over 300 millioner kroner og er nest største eier i Viking Fotball AS. For noen år siden overlot han mye av den daglige driften av sine eiendomsselskaper til sin datter.

Kristine Tveteraas er kjøper av Eiganesveien 60 sammen med Magnus Hiorth Soland. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

«Babyen min»

Boligen i Eiganesveien 60 er på 280 kvadratmeter med en tomt på 972 kvadratmeter. Huset ble bygget i 1914. Hermansen kjøpte boligen i 2009 for 11,2 millioner kroner.

I et intervju med Aftenbladet i april i fjor i forbindelse med serien «Finansfamiliene», uttalte hun følgende:

– Planen var å selge Eiganesveien 60 da jeg kjøpte dette i Orknøygata. Jeg har prøvd å legge det ut i markedet et par ganger for å se an responsen, men jeg har foreløpig ikke fått den prisen jeg ønsker. Huset er på mange måter babyen min, og jeg har lagt utrolig mye tid og ressurser ned i det. Derfor sitter det langt inne å selge - og jeg skal i hvert fall føle at jeg får rett pris for det.

Cathrine Hermansen (49) er yngst av fire søsken som Folke Hermansen fikk sammen med sin første kone. Folke Hermansen bygget blant opp Det Stavangerske Dampskibsselskab (DSD) og var regnet for å være en av Norges rikeste menn.

Publisert: Publisert: 11. mars 2021 12:03 Oppdatert: 11. mars 2021 12:14