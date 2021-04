Eiendomsmegler Heidi Bråteng tar oss med til en luksusleilighet som ligger ute til salgs i Elviria. Eieren er en norsk investor som insisterer på å være anonym, men som har flere leiligheter i markedet for tiden. Vis mer byoutline Antonio Paz

Flere tall tyder på at meglerne langs Solkysten kan få det travelt

COSTA DEL SOL (Aftenposten/E24): Interessen for hytte i Syden er like sterk som før pandemien. Nå tror flere at kjøperne er på vei tilbake.