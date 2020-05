DNB og Nordea kaster seg inn i rentekrigen

Norges Banks rentekutt setter fart i storbankene. Nå har både Nordea, DNB og Danske Bank satt ned boliglånsrentene.

Vis mer Reuters

Publisert: Oppdatert: 8. mai 2020 10:02 , Publisert: 8. mai 2020 08:47

Fredag morgen har Nordea og DNB besluttet å kutte boliglånsrentene med inntil 0,40 prosentpoeng etter at Norges Bank senket styringsrenten til null prosent torsdag.

– Norges Bank har varslet at styringsrenten senkes til null for første gang i historien. Samtidig har prisen på penger i markedet falt over noe tid, og det gir oss anledning til å følge opp og senke rentene ut til våre kunder, sier Randi Marjamaa, leder for personmarkedet i Nordea Norge.

Med reduksjonene som bankene tidligere har innført, er boliglånsrentene nå kuttet med inntil 1,25 prosentpoeng.

Det er likevel fortsatt mindre enn Norges Banks samlede kutt på 1,5 prosentpoeng.

– Vi skal være en trygg samarbeidspartner for kundene våre og tilby konkurransedyktige priser. Derfor reduserer vi nå renten for boliglån med inntil 0,40 prosentpoeng for nye og eksisterende kunder, sier leder for personmarkedet i DNB, Ingjerd Blekeli Spiten.

Les også Danske Bank kutter boliglånsrenten

Flere banker kutter

Nordea opplyser at innskuddsrenten i banken samtidig kuttes med inntil 0,40 prosentpoeng.

– Vi har opplevd et kraftig fall i rentene på kort tid, som reflekterer den veldig spesielle situasjonen vi er inne i. Mange har hatt behov for hjelp og støtte, og vi har jobbet tett og avholdt onlinemøter med mange av våre kunder. Lavere renter og mulighet for avdragsfrihet har bidratt til å lette situasjonen der folk har fått press på økonomien, sier Marjamaa i Nordea.

De nye rentene i Nordea vil gjelde fra 28. mai. DNB melder at renteendringen vil skje fra 25. mai for eksisterende boliglån.

– DNB er en av Europas mest solide banker, og vi har en viktig samfunnsrolle i å bidra til å holde hjulene i norsk økonomi i gang. I løpet av de siste åtte ukene har vi hjulpet tusenvis av kunder med alt fra avdragsfrihet til mellomfinansiering, og det skal vi fortsette med i tiden fremover. Banken er fortsatt åpen som før, og det har ikke blitt vanskeligere for norske forbrukere å få lån i DNB, som følge av coronasituasjonen, sier Spiten i DNB.

Danske Bank var først ut i rentekrigen torsdag. Bare halvannen time etter Norges Banks rentekutt satte banken ned boliglånsrentene med inntil 0,40 prosentpoeng.

Disse bankene har kuttet renten: Her er en oversikt over bankene som så langt har meldt om kutt i rentene etter Norges Banks rentemøte torsdag: Danske Bank (inntil 0,40 prosentpoeng)

DNB (inntil 0,40 prosentpoeng)

Nordea (inntil 0,40 prosentpoeng)

Sandnes Sparebank (inntil 0,25 prosentpoeng)

Sparebank 1 SR-Bank (inntil 0,40 prosentpoeng)

Sparebanken Vest (inntil 0,40 prosentpoeng)

BN Bank (inntil 0,20 prosentpoeng)

Sparebank 1 SMN (inntil 0,40 prosentpoeng)

Sparebanken Sogn og Fjordane (inntil 0,40 prosentpoeng) De fleste bankene i oversikten har satt ned renten med inntil 1,25 prosentpoeng i perioden etter at Norges Bank begynte å sette ned styringsrenten i mars. Sentralbanken har på sin side satt ned styringsrenten med 1,5 prosentpoeng i perioden. Vis mer vg-expand-down

Les også Sentralbanksjefen: – Vi legger til grunn at bankene kutter like mye over tid

Kritikk for små rentekutt

Norges Banks samlede kutt på 1,5 prosentpoeng har kommet siden tidlig i mars. I tillegg har sentralbanken gjort en rekke tiltak for å bedre likviditeten i bankene.

Bankene imidlertid ikke fulgt opp med like store kutt i boliglånsrentene. Dette har fått både politikere, Huseierne og Forbrukerrådet til å reagere.

Fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet sier til Dagens Næringsliv at bankene nå har fått den nødvendige hjelpen fra staten til å bistå kundene sine gjennom coronautbruddet. Dette bør de videreføre.

– Det er feil at bankene ikke kan reagere kjapt, det stemmer rett og slett ikke. Regelverket er helt tydelig på at du kan sette ned renten. Men hvis du skal sette den opp, så må du vente seks uker, sier Jensen til DN.

Se E24s spesial. Tilbud norske forbrukere får fra banken sin: