SAS-passasjerer må bruke munnbind

Skal du fly med SAS fra og med 18. mai, må du bruke munnbind.

LUFTHANSA: Her blir passasjerer ønsket velkommen om bord på Lufthansa i forrige måned. Vis mer Boris Roessler / dpa

Publisert: Oppdatert: 13. mai 2020 13:11 , Publisert: 13. mai 2020 12:47

Det opplyser selskapet i en pressemelding.

– Det er obligatorisk med ansiktsmaske for passasjerer fra seks år og oppover på alle flyginger med SAS fra 18. mai til 31. august, heter det.

Ta med selv

Det blir heller ingen matservering om bord for å begrense kontakten mellom passasjerer og mannskapet. Og du må sørge for munnbindet selv.

– Passasjerene må ha med egne munnbind, sier John Eckhoff, informasjonsdirektør i SAS, til VG.

I pressemeldingen heter det:

– Mange land krever beskyttende ansiktsmaske på flyplasser og offentlig

transport, så reisende bør sørge for at de har nok ansiktsmasker for hele turen.

Nye boardingrutiner hos SAS skal sikre best mulig avstand om bord.

Passasjerer med sete bakerst boarder flyet først for å unngå forbipassering og alle ikke-essensielle løse gjenstander er fjernet, for eksempel lesestoff i setelommen, puter, tepper og brett.

Bare en håndbagasje

Håndbagasje er begrenset til ett kolli per passasjer.

- Gode rutiner for smittevern og tørr, ren luft om bord gjør at fly er en sikker måte å forflytte seg på. Mange mennesker i Skandinavia er helt avhengige av SAS og av flyet for transport. De kan være helt trygge på at vi tar alle forhold rundt helse og sikkerhet på ytterste alvor, sier Vice President Safety & Security Mattias Hedrén i SAS i pressemeldingen.

Flyselskapet melder at de følger utviklingen nøye og jobber tett med nasjonale og internasjonale myndigheter og eksperter for å sikre en best mulig overgang fra coronakrisen til en mer normal situasjon.

– SAS gjør justeringer i takt med utviklingen, og det er ventet at det kommer en harmonisering av myndighetsbestemte regler for internasjonal luftfart. I mellomtiden følger SAS bransjestandarden, parallelt med egne tiltak som er i tråd med lokale myndigheters regler og retningslinjer, skriver SAS.

Reuters meldte tidligere onsdag at EU-kommisjonen i dag vil anbefale at det blir påbudt med munnbind på fly, men at flyselskapene ikke trenger å la midtsetene stå tomme.

Meldingen kommer kort tid før kommisjonen presenterer sine retningslinjer for en gradvis gjenåpning reiseliv og grenser mellom EU-landene. Flere medier har omtalt hvilke råd som vil komme. Les mer om det her.

Nye rengjøringsrutiner

– Alle fly blir rengjort og desinfisert i henhold til nye rutiner som er tilpasset den

ekstraordinære situasjonen, skriver SAS.

Selskapet skriver at reiserestriksjonene vil fortsatt påvirke luftfarten i stor grad, men SAS er forberedt på at flere og flere behøver å fly.

De oppfordrer passasjerne til å ta med desinfiserende håndrens og minner om at god håndhygiene er viktig for å hindre smittespredning.

– Syke eller personer med symptomer på smitte kan ikke reise med fly og

vil bli avvist ved boarding.