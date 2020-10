Fjordkraft slår tilbake mot Forbrukerrådet - kjenner seg ikke igjen i anklager om prisjuks

Strømselskapet mener Forbrukerrådets beskyldninger om prisjuks ikke stemmer, og at de er «godt innenfor gjeldende regler og retningslinjer i markedet».

27. oktober 2020

Forbrukerrådet varslet forrige uke at de mener de har avdekket omfattende prisjuks hos 29 strømselskaper.

De mener at norske forbrukere i flere år har blitt lurt til å tro at man har den billigste strømavtalen.

Dette skal ifølge Forbrukerrådet ha skjedd ved at strømselskapene har solgt det de omtaler som «innkjøpsprisavtaler», og at disse fremstår som spotavtaler til kundene.

Det er imidlertid en vesentlig forskjell på spotavtaler og innkjøpsprisavtaler, i og med at sistnevnte har et hemmelig prispåslag som ikke er kjent for kunden.

Slår tilbake

Fjordkraft er blant de tre største selskapene som ble klaget inn, sammen med Norges Energi og Agva Kraft.

– Ut fra det vi har kunnskap om er vår praksis godt innenfor gjeldende regler og retningslinjer i markedet. Imidlertid er økt transparens og likebehandling for aktørene noe vi har jobbet for lenge og ønsker velkommen, sier konsernsjef Rolf Barmen i en melding tirsdag morgen.

Strømselskapet opplyser at de ikke kjenner seg igjen i anklagene, og at de er uenig i Forbrukerrådets oppfatning av saken.

Fjordkraft skriver videre at de informerer kunden gjennom avtalevilkårene om at innkjøpskostnader kommer i tillegg. Strømselskapet understreker videre at innkjøpskostnadene har «svært liten finansiell effekt».

– Selskapets totale inntekter fra dette utgjør under to prosent av totale inntekter i forbrukersegmentet og ca. tre prosent av nettoinntektene, skriver selskapet videre.

Mener kundene blir lurt

I en spotprisavtale betaler kunden markedsprisen som bestemmes av strømbørsen, samt et pristillegg per kilowatt per time.

Noen ganger påløper det også et ekstra pristillegg i måneden. Pristilleggene er strømleverandørens fortjeneste, ifølge Forbrukerrådets tjeneste strømpris.no.

Ifølge direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket, er innkjøpsprisavtale en slags spotavtale hvor selskapene, i tillegg til de vanlige pristilleggene, også legger på et hemmelig tillegg.

– Problemet med avtalene er at de opplyser en pris med et påslag på for eksempel fem øre, mens det reelle påslaget er mye høyere, sa Blyverket da saken ble kjent forrige uke.

Dermed kan en slik spotavtale se ut som den billigste på markedet. Når man legger til påslaget i fakturaen, stemmer dette imidlertid ikke med det kundene blir lovet.

Advokatfirma skal gjennomgå

Forrige tirsdag klaget Forbrukerrådet inn inn selskapene til Forbrukertilsynet.

Til tross for at strømselskapet mener at de har fulgt reglene, opplyser Fjordkraft at de har bedt advokatfirmaet Schjødt om å gjøre en vurdering av «betingelser og vilkår».

– Fjordkraft etterstreber selvsagt å følge regelverket vi er underlagt og tar derfor påstandene fra Forbrukerrådet meget alvorlig, skriver selskapet i meldingen.

I meldingen til aksjonærene og finansmarkedet skriver strømselskapet at beskyldningene fra Forbrukerrådet og eventuelle tiltak fra Forbrukertilsynet vil ha «minimal påvirkning» på lønnsomheten og den videre veksten til konsernet.

