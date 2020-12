Så mye kan du spare på avgiftskuttene

Regjeringspartiene og Frp er enige om avgiftskutt på øl, vin og snus. Vi har sjekket hva det vil si for din lommebok.

BILLIGERE: Øl er blant varene som kan bli billigere med lavere avgifter. Vis mer byoutline Gorm Kallestad / NTB scanpix

Publisert: Publisert: 2. desember 2020 19:58

Frp og regjeringen har blitt enige om å kutte en rekke avgifter på varer de mener vil begrense handelslekkasjen til Sverige.

Avgiftene på øl og vin skal settes ned med ti prosent, og avgiftene på snus med 25 prosent. I tillegg blir avgiften på alkoholfrie drikkevarer halvert, og avgiften på sukker og sjokolade fjernes.

Den såkalte grensehandelspakken har en ramme på totalt 3,39 milliarder kroner, ifølge budsjettdokumentene utarbeidet av partiene. Kuttene har ført til jubel i bransjen, og kan også påvirke lommeboken.

Under får du oversikt over hvor mye avgiftskuttet vil bety i kroner og øre for hver enkelt varegruppe.

Slik har vi gjort utregningene: E24 har beregnet avgiftskuttet i kroner ut fra reglene som gjelder i 2020. Reduksjonen i avgiften er basert på budsjettavtalen som er inngått. I tillegg til avgiften betaler vanlige forbrukere moms på såkalte særavgifter. Dersom alt annet rundt prisingen av varene er likt, og bare særavgiften reduseres, vil det isolert sett bidra til lavere moms. Beregningene ivaretar ikke hensynet til eventuelle prisjusteringer produsent, leverandør eller butikkene gjør. Dette kan skje på bakgrunn av høyere råvarepriser, høyere utgifter knyttet til levering, konkurransesituasjonen eller andre faktorer som er vanskelig å beregne. Vis mer vg-expand-down

Kan spare over 1.000 kroner på snus

Avgiftskuttet på snus er avhengig av hvilken type snus man kjøper. Bokser med løssnus har typisk rundt dobbelt så mye innhold som porsjonssnus, noe som fører med seg høyere avgiftskutt.

Dette skyldes at avgiften på snus beregnes per 100 gram. Avgiftskuttet er på 34,06 kroner per hundre gram, inkludert momsreduksjonen.

En boks General Klassisk Løs vil basert på dette ha en avgiftsreduksjon på 17,03 kroner.

Porsjonssnusen Skruf White på sin side vil få en avgiftslettelse på 7,49 kroner.

Om man som snuser da bruker tre bokser porsjonssnus i uken, vil det gi en avgiftslettelse på i overkant av 1.150 kroner i året.

23 kroner mindre avgift på vindunken

Norske alkoholavgifter er noe mer innviklet enn andre avgifter, da de fleste avgiftene i tillegg til å være fastsatt per liter beregnes ut fra alkoholprosent.

Én flaske vin med 12 prosent alkohol vil få 5,75 kroner lavere avgift.

Skulle man heller ønske seg en «bag in box» på tre liter med den samme vinen, blir avgiftsreduksjonen på 23 kroner.

Er man derimot en øldrikker må man ta til takke med en noe mindre avgiftslettelse. Som med vin reduseres avgiften med ti prosent, men avgiften er også mindre.

Kjøper man en halvlitersboks med øl vil avgiftene på denne reduseres med 1,43 kroner. Noe som gjør at avgiften på en sekspakning dermed reduseres med 8,55 kroner.

Godteriet kan bli billigere

De mest utskjelte og endrede avgiftene de siste årene har vært avgiftene på sjokolade- og sukkervarer, samt alkoholfrie drikkevarer. Den første forsvinner i den nye budsjettavtalen, mens drikkevarene senkes med 50 prosent.

Avgiften på sjokolade har inntil nå vært på 24,40 kroner, inkludert moms på avgiften. Når den forsvinner kan en plate Freia Melkesjokolade bli 4,88 kroner billigere over natten.

Det må for ordens skyld nevnes at også alt annet godteri per nå er omfattet av avgiften på sjokolade- og sukkervarer.

Er det derimot brus man er mest interessert i, reduseres avgiften på en halvliter brus med 1,01 krone. Er det derimot en stor flaske brus man kjøper vil avgiften på den reduseres med 3,03 kroner.