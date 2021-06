Ekspertutvalg ber regjeringen slå ned på bolig-kupping

Regjeringen bør vurdere lovendringer som gjør det mindre attraktivt å kuppe boliger med direktebud til selger før fellesvisning. Det mener Eiendomsmeglingsutvalget, som fredag leverte sin utredning til finansminister Jan Tore Sanner (H).

FLERE FORSLAG: Eiendomsmeglingsutvalget anbefaler grep mot bolig-kupping, forbud mot hemmelige bud og et nytt minimumskrav til akseptfrist – blant annet. Vis mer byoutline Helge Mikalsen

Samtidig har utvalget delt seg i spørsmålet om hva som konkret skal gjøres med den utskjelte bud-taktikken, som har blitt populær blant kjøpere i særlig Oslo-området det siste året.

«For å motvirke kupping, det vil si bud som gis direkte til selger, mener utvalget det er ønskelig med sterkere virkemidler enn i dag», står det i utredningen, som nå sendes ut på høring.

«I første omgang må omfanget av kupping kartlegges, men et flertall mener det også må vurderes lovendringer som gjør kupping mindre gunstig, og peker på mulige endringer i avhendingslova».

– Vi kan ikke vente lenger

Et mindretall i utvalget vil ha konkrete endringer i avhendingsloven allerede nå, i form av en «angrefrist» for boligselgere som aksepterer direktebud fra kupere.

I praksis vil det langt på vei utrydde kupping ved å gjøre det «veldig lite attraktivt», ifølge Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), som foreslo den nye bestemmelsen.

– Det store flertallet er enig i at kupping er et problem, men ville ikke støtte konkrete lovendringer nå. Det er vi litt skuffet over, sier direktør Carl Geving til E24.

Han sier statistikk fra Finn indikerer at så mye som ett av seks boligsalg i Oslo kan ha blitt kuppet i perioden rundt årsskiftet.

– Da er det noe som har gått galt. Dette skaper mye frustrasjon for boligkjøpere. Det må reguleres nå. Vi kan ikke vente lenger, sier Geving.

Foreslår tidsfrist for alle bud

Huseierne støtter meglerforbundets lovforslag for å stanse kupere.

– På lik linje med hemmelige bud skaper det usikkerhet og frustrasjon hos de andre aktørene i en budrunde, sier forbrukersjef Carsten Pihl, som selv satt i utvalget.

Eiendomsmeglingsutvalget foreslår samtidig flere konkrete lovendringer i sin utredning som kan få betydning for boligkjøpere- og selgere.

Her er noen av de viktigste forslagene:

– Svært tilfredse

Forbudet mot koblingssalg mellom bank- og eiendomsmeglingstjenester skjerpes inn, og det lages en hjemmel til å ilegge betydelige overtredelsesgebyrer ved brudd på meglerloven.

– Utvalgets forslag innebærer en forbedring av transaksjonssystemet for kjøp og salg av bolig og eiendom i Norge, og øker forbrukertrygghet i det norske boligmarkedet, uttaler Eiendom Norge-sjef Henning Lauridsen.

– Vi er svært tilfredse med det grundige arbeidet som utvalget har utført. Det var Eiendom Norge som i 2015 tok initiativ til en revidering av lov om eiendomsmegling med 28 forenklings- og forbedringsforslag som ble overlevert daværende finansminister Siv Jensen (Frp). Med dagens NOU har vi fått gehør for de fleste forslagene våre, fortsetter Lauridsen.