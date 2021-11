Advarer mot farlige sparegrep når strømmen er billigst

De farligste sparetiltakene kan få langt større konsekvenser enn hvilken sum som vises nederst på strømregningen.

BRANNFELLE: Å lade mobiltelefon og annen elektronikk på natten kan være livsfarlig. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

– Dersom folk venner seg til å bruke vaskemaskiner, tørketromler, oppvaskmaskiner osv. på natten mens man ligger og sover, så vil sannsynligheten for at vi får branner med store konsekvenser øke betydelig, sier Sigurd Folgerø Dalen, kommunikasjonssjef ved brann- og redningsetaten i Oslo.

Høye strømpriser har gjort mange mer beviste på hvilken tid av døgnet det lønner seg å bruke strøm.

Enkelte har også tatt grep for å redusere forbruket.

Tidligere har E24 blant annet skrevet om Hans Ole Stebergløkken på Sjoa i Gudbrandsdalen, som tok middagen utendørs da strømprisen nådde toppunktet.

Strømmen er gjennomsnittlig billigere på kvelden og natten enn den er midt på dagen. Dette kan føre til at flere fristes til å ta klesvasken eller lade mobiltelefonen på nattetid.

Folgerø Dalen mener dette er det farligste folk kan gjøre for å spare strøm.

– Vi er opptatt av at folk skal være våkne og til stede når de benytter seg av elektriske artikler. Dette begrunner vi ikke med at sannsynligheten for brann er større om natten, men konsekvensene av en brann fort kan bli mye større, sier han.

Sigurd Folgerø Dalen, kommunikasjonssjef ved brann- og redningsetaten i Oslo Vis mer

Les også Kraftig strømprishopp i Sør-Norge mandag

Han legger vekt på at tiden det tar før røykutvikling eller brann oppstår, til personer rekker å reagere, er avgjørende for hvilke konsekvenser brannen får. Inntreffer brannen mens man sover, når evnen til å reagere raskt er redusert, vil konsekvensene av brannen kunne øke.

Tilpass forbruket

Økt strømforbruk på natten er en fryktet konsekvens av den nye prismodellen for nettleie som innføres 1. januar 2022.

Fra den dagen vil nettleieprisen avhenge av når på døgnet og når i uken du bruker strømmen. Endringene vil føre til at kunder som belaster strømnettet mest må betale mer enn kunder med lavt, jevnt forbruk.

Målet med det nye strømnettet er å redusere forbrukstoppene i nettet og utnytte kapasiteten i større grad. Dette vil skåne samfunnet og naturen for utbygging av nytt strømnett.

Elvia, Norges største nettselskap, oppfordret nylig kundene til å legge en større andel av strømforbruket til natt og helg for å få billigst mulig nettleie.

Morten Schau, kommunikasjonssjef i nettselskapet Elvia, ser for seg at den nye nettleiemodellen kan friste enkelte til å sette på tørketrommelen på nattetid, men fraråder dette på det sterkeste.

Les på E24+ Slik håndterer Gjerrigknarken prissjokket

– Elektronikk skal absolutt ikke brukes uten tilsyn. Man skal alltid tenke på brannsikkerhet først, sier Schau.

Han håper derimot at folk blir mer bevisste på eget strømforbruk, slik at de ikke bruker alt av elektriske apparater på samme tid.

– De som tilpasser forbruket sitt vil kunne spare penger, mens de som ikke gjør det, vil måtte betale noe mer, forteller han.

Risikofylt

Rundt halvparten av alle branner i Norge starter i elektriske anlegg, eller i noe som er koblet opp mot dem.

Sigmund Clementz, kommunikasjonssjef i IF Skadeforsikring, er også bekymret for at folk vil fristes til å bruke mer elektrisitet på natten, og skadene dette kan medføre.

– Branner vil være vanskeligere å takle på nattetid, da det er mye mer utfordrende å evakuere en husstand, sier han.

Clementz trekker frem viktigheten av å opparbeide seg gode vaner rundt lading og annet bruk av elektronikk, samtidig som man er klar over hvilke skader disse kan medføre dersom uhellet er ute.

Les også Den globale energikrisen enkelt forklart

Han sier at det sjeldent har fungert å advare folk mot konsekvensene av å lade mobiltelefonen sin på natten.

Uansett om du følger alle råd om ikke å benytte elektriske apparater på nattetid, eller om du tar sjansen, så råder Clementz alle sterkt til å kontrollere brannsikringen i hjemmet.

Sigmund Clementz, kommunikasjonssjef i IF Vis mer

– Man bør aldri lade mobiltelefoner og annet i rom uten røykvarslere. Sørg for at du har seriekoblede røykvarslere hjemme, slik at alle varslerne utløses samtidig. Det vil redusere risikoen for alvorlige skader, sier han, og fortsetter:

– De vi er mest bekymret for, er de med dårligst økonomi, som fra før ikke har tatt seg råd til nødvendige brannsikringstiltak, sier han.

Les også Høye strømpriser fyrer opp salget av varmepumper

Minimalt å spare

Dersom du tar sjansen på å bruke elektronikk mens du sover, kan du uansett ikke regne med å spare betydelige summer.

– Vi oppfordrer folk til å ikke dra sparingen for langt. I den store sammenhengen er ikke altfor mye å spare ved å kjøre en oppvaskmaskin på nattetid, kontra å gjøre det midt på dagen, forteller Jeanne Tjomsland, kommunikasjonsdirektør i Fjordkraft.

Jeanne Tjomsland, kommunikasjonsdirektør i Fjordkraft Vis mer

Hun poengterer at det i snitt koster rundt en krone for en vask i oppvaskmaskinen da prisene var på et litt lavere nivå, så det vil ikke svi nevneverdig i lommeboken om du seter den på etter middagen.

Tjomsland har forståelse for at mange ønsker å ta grep knyttet til de høye strømprisene, men ber folk tenke seg om.

En potensiell brann vil få langt større følger enn en feit strømregning.

– Det er langt viktigere å tenke på brannsikkerhet enn å spare penger, legger hun til.

Les også Høye strømpriser setter fyr på vedsalget: – Det er kaos