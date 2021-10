Regjeringen gjør nytt forsøk på «luksusbolig-skatt»

I fjor stakk Frp kjepper i hjulene for planene. Nå foreslår den avtroppende Solberg-regjeringen igjen å øke skatten på dyre boliger.

PRØVER SEG PÅ LUKSUSBOLIG-SKATT: Solberg-regjeringen i statsbudsjettet for 2022. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Det fremgår av det ferske statsbudsjettet for 2022.

Der foreslår regjeringen en markant skatteskjerpelse for boliger verdt over 15 millioner kroner, gjennom å senke den såkalte verdsettelsesrabatten i formuesskatten.

I dag gis hele 75 prosent verdsettelsesrabatt. Det betyr at man kun ilegges skatt av 25 prosent av den beregnede boligverdien.

Solberg-regjeringen foreslår nå å doble beregningsgrunnlaget til 50 prosent av den delen av boligverdien som overskyer 15 millioner.

– Veldig skuffende

Den såkalte «luksusboligskatten» har vært lenge varslet av Solberg-regjeringen – men Frp-krav førte til at skatteskjerpelsen ble vraket fra fjorårets statsbudsjett.

Skatteetatens modeller for å beregne boligverdier har møtt kritikk for å favorisere dyre luksuseiendommer, ettersom utearealer og beliggenhet knapt tillegges vekt, selv om slike kvaliteter ofte presser opp markedsverdien betydelig.

Eiendom Norge-sjef Henning Lauridsen mener «luksusbolig-skatten» må sees i sammenheng med de grunnleggende svakhetene i hele skattesystemet.

– Det er veldig skuffende at regjeringen ikke legger frem endringer i det underleggende systemet for å fastsette boligverdier. I stedet forsøker man å reparere det med et forslag vi mener er ganske meningsløst, sier Lauridsen til E24.

Vil øke sekundærbolig-skatten

– Er det likevel et riktig skritt mot muligestørre skatteendringer?

– Jeg mener det er feil virkemiddel. Når verdiberegningssystemet er så dårlig, må vi endre systemet i stedet for å forsøke å lappe sammen noe som slår så uheldig ut i utgangspunktet. Skjevhetene opprettholdes, sier Lauridsen.

Solberg-regjeringen forslår også å øke verdsettelsen på sekundærboliger fra 90 til 95 prosent. Det er også meglerforeningen kritisk til.

– Det er ikke noen fornuftig grunn til at sekundærboliger skal skattes hardere enn andre finansielle investeringer.