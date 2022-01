Strømsjef spår strømprisen ned

«Heldigvis ser det litt bedre ut fremover», skriver Tibber-sjef Edgeir Aksnes til sine strømkunder. Markedet venter nå betydelig lavere vinterpriser på kraft enn i desember.

VENTER PRISNEDGANG: Tibber-sjef Edgeir Aksnes. Vis mer

Rekordhøye strømpriser i Sør-Norge så langt i vinter har fått både forbrukere og politikere til å svette.

Samtidig har de verste dommedagsscenarioene uteblitt. Edgeir Aksnes, sjef for strømleverandøren Tibber, tror det verste er over for denne gang.

«Heldigvis ser det litt bedre ut fremover, selv om det enda er høye priser. Så langt i januar er strømprisen ca. 20 prosent lavere enn i desember i Sør-Norge, og prognosen tilsier at prisene skal videre ned i februar og mars – og med en mer normal pris i løpet av andre kvartal», skriver Aksnes i et kundebrev onsdag.

Mens markedsaktører i desember forventet en strømpris på opp mot tre kroner kilowattimen i månedene etter nyttår, tilsier prognosene nå et snitt på mellom 1,5–1,7 kroner, ifølge Tibber.

Tallene er inkludert moms, men før strømstøtte fra staten.

«Vi krysser fingrene for at været ikke blir kaldere enn normalt», legger Aksnes til.

Venter «relativt normale priser» til våren og sommeren

Overfor E24 viser Aksnes til at strømprisen hittil i januar ligger nærmere 30 prosent under det man forventet ved inngangen til måneden.

– Fremover har også prognosene falt vesentlig, og man forventer relativt normale strømpriser til våren og sommeren, sier Aksnes.

– Med tanke på hvor usikkert markedet har vært de siste månedene, hvor lurt er det er å skape forventninger hos kundene om lavere priser?

– Prognoser er prognoser, og spotprisen vet man ikke sikkert før dagen før. Men i en situasjon der mange har opplevd sjokkerende høye strømpriser og strømregninger, er det også viktig å gi publikum perspektiver både fremover og bakover i tid, noe vi håper er nyttig fremfor å gjette i blinde, sier Aksnes.

Mildere vinter enn fryktet

På kraftbørsen Nord Pool kan man observere markedets forventninger til strømprisene gjennom handel i det såkalte fremtidsmarkedet, der man gjør avtaler om levering av kraft frem i tid til en forhåndsavtalt pris.

Sigbjørn Seland, kraftanalytiker i Storm Geo, bekrefter at prisforventningene i dette markedet har falt den siste måneden.

– Det er ikke det helt store fallet sammenlignet med dagens priser. Men det så mye verre ut for fire uker siden, sier Seland til E24.

– SÅ MYE VERRE UT FOR FIRE UKER SIDEN: Kraftanalytiker Sigbjørn Seland i Storm Geo. Vis mer

– Hva har endret seg?

– Værprognosene indikerte en kald vinter i Norge, men det har så langt ikke slått til. Nå forventes det at også resten av vinteren blir mildere enn først antatt, sier Seland.

Fjordkraft: – Kan fort endre seg

Dermed går ikke panelovnene i de norske hjem på høygir, etterspørselen etter strøm faller og det samme gjør prisforventningene.

Hos Fjordkraft, Norges største strømleverandør, ventes det ikke en nevneverdig nedgang i spotprisen før i mars.

– Slik engrosmarkedet er priset i øyeblikket, der en tar hensyn til områdeprisforskjellene, så ser det ut til at januar og februar blir ganske like, sier Jon V. Eikeland, pressekontakt i Fjordkraft, til E24.

SER NEDGANG I MARS: Men Fjordkraft og pressekontakt Jon V. Eikeland påpeker at det raskt kan endre seg. Vis mer

Han viser videre til at kontrakten for levering av kraft i mars er priset en del lavere enn januar og februar i dag, men dette «kan endre seg fort hvis været endrer seg».

– Sør-Norge er fremdeles preget av lave magasinfyllinger, og strømprisene på kontinentet er fremdeles mye høyere, sier Eikeland.

