Har slåss mot BKK Nett i nesten to år: – Det har vært et mareritt

Linda Fløysand Espelid opplevde to ganger at strømmåleren ikke fungerte og at hun ble fakturert for strømforbruk hun ikke hadde. Etter først å ha nektet for at det hadde skjedd en feil, har BKK Nett nå beklaget og lagt seg flat.

Linda Fløysand Espelid forteller det har vært blytungt å få BKK Nett til å innrømme at hun har blitt fakturert for feil strømforbruk. Vis mer