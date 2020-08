Boligprisoppgang og rekordomsetning i juli

Boligprisene fortsatte oppgangen i juli, men Eiendom Norge venter en mer moderat utvikling fremover.

5. august 2020

Boligprisene i Norge steg med 0,4 prosent nominelt i juli. Justert for sesongvariasjoner var prisoppgangen på 0,9 prosent.

Boligprisene er nå fem prosent høyere enn for et år siden.

Det viser den ferske statistikken fra Eiendom Norge.

– I juli ble det solgt nesten 45 prosent flere bruktboliger enn i juli 2019, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, i en uttalelse, og fortsetter:

– Rekordmange nordmenn har brukt sommeren til å handle bolig, og omsetningsfallet i boligmarkedet i kjølvannet av coronautbruddet i mars og april er mer enn hentet inn igjen ved utgangen av juli.

Dagens tall kommer etter en kraftig prisoppgang på 1,9 prosent i mai, og en oppgang på 0,8 prosent i juni. Fremover venter Eiendom Norge en mer moderat utvikling, ifølge Lauridsen.

– Det er trolig at mye av stimulansen av null-renten nå er priset inn i boligmarkedet, og vi forventer at boligprisene vil utvikle seg mer moderat fremover, noe som også er normalt for andre halvår, sier han.

Dette er forskjellen på nominelle og sesongjusterte boligpriser: Nominelle priser: Forteller hvordan boligprisene utvikler seg fra måned til måned i prosent. Altså hvor mye snittprisene på boliger har økt eller falt i faktiske kroner og øre, i prosent. Sesongjusterte priser:

Forsøker å fjerne effekter som gjentar seg årlig, for eksempel stiger vanligvis boligprisene på våren, og faller på høsten.

Sesongjusterte tall kan derfor gi et bedre bilde på den underliggende utviklingen, og dermed kan tallene i større grad sammenlignes fra måned til måned. Vis mer vg-expand-down

Rekordomsetning

I juli ble det solgt 6.821 boliger i Norge, noe som er 44,7 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019. Så langt i år er det solgt 56.196 boliger i Norge, noe som er 2,3 prosent flere enn på samme tid i fjor.

Samtidig ble det lagt ut 4.672 boliger til salgs, 46,1 prosent flere enn i samme måned i fjor. Så langt i år er det lagt ut 59.045 boliger til salgs, 1,9 prosent mindre enn på samme tid i fjor.

– Det ble både solgt og lagt ut markant flere boliger i juli i år enn i 2019. Akkumulert har det aldri vært solgt så mange boliger i Norge ved utgangen av en julimåned, sier Lauridsen.

Størst vekst i Kristiansand

For Oslos del steg boligprisene med 0,6 prosent nominelt i juli. Sesongjustert var endringen på −0,1 prosent her. Sammenlignet med for et år siden har boligprisene i hovedstaden steget med 5,6 prosent.

Størst vekst av de store byene hadde Kristiansand, med en oppgang på 1,2 prosent. Sesongjustert var veksten her på 2,4 prosent. Dette er også den storbyen i Norge som har hatt sterkest utvikling i boligprisene det siste året med en oppgang på 6,7 prosent.

Bergen hadde en boligprisvekst på 0,8 prosent (-0,4 prosent sesongjustert), mens boligprisene steg 0,9 prosent i Stavanger (2,1 prosent sesongjustert). Tromsø på sin side hadde en boligprisoppgang på 0,3 prosent (1,4 prosent sesongjustert).

Trondheim som opplevde en uendret utvikling for boligprisene i juli, hadde en sesongjustert vekst på 1,1 prosent. Sammenlignet med et år tidligere var boligprisene 3,3 prosent høyere forrige måned.

– Frisk takt

– Bildet er nokså likt det vi har sett tidligere. Det er en frisk takt i boligmarkedet, noe som er i tråd med det vi hadde sett for oss på forhånd, sier Handelsbankens Marius Gonsholt Hov.

Seniorøkonomen hadde på forhånd regnet seg frem til en sesongjustert boligprisvekst på 1,2 prosent. Hov trekker de lave rentene som en viktig årsak til de sterke tallene.

– Renten har blitt kuttet til historisk lave nivåer. Effekten er veldig sterk. Dessuten faller arbeidsledigheten og konsumenttilliten, som er vel så viktig, går opp. Folk virker ikke så bekymret for norsk økonomi, sier han.

– Den lille nedgangen vi så i mars ble raskt hentet inn, sier Hov.

Ventet oppgang

På forhånd ventet analytikerne i DNB Markets at boligprisene ville stige med sesongjusterte 0,4 prosent i juli, etter den sesongjusterte oppgangen på 1,0 prosent måneden før. Nominelt steg boligprisene med 0,8 prosent den gang.

Nordea Markets ventet samtidig at «den høye prisveksten fra mai og juni vil fortsette i juli,» ifølge morgenrapporten fra meglerhuset, som er signert sjeføkonom Kjetil Olsen.

«Norges Bank har signalisert at de følger utviklingen i boligmarkedet nøye og blir prisveksten for sterk, kan renten bli satt opp tidligere enn i andre halvdel av 2022 som de til nå har signalisert,» skriver han.

Rekorder i mai og juni

Eiendom Norge har tidligere meldt om kraftig prisoppgang flere steder de siste par månedene. I mai hadde boligprisene en nominell oppgang på 1,9 prosent, som er den største mai-oppgangen noensinne registrert på landsbasis. Måneden etter var Oslo blant flere steder som hadde sin største juni-oppgang i statistikkens historie.

«Statistikken fra juni viste at boligprisene har beveget seg over nivået fra februar. Den raske innhentingen har kommet noe overraskende,» skriver DNB Markets i en morgenrapport.

Fra før har tall vist at prisene på Obos-boligene steg med 2,8 prosent på landsbasis i juli, og med 2,4 prosent i Oslo. Samtidig meldte konsernet, som la frem sin statistikk på tirsdag, at de aldri før har solgt like mange nye boliger i en julimåned.

