Konsumentverket gransker reiseselskapene for sen tilbakebetaling

Publisert: Oppdatert: 21. mai 2020 14:03 , Publisert: 21. mai 2020 13:45

Konsumentverket, tilsvarende det norske forbrukertilsynet, har startet gransking av fire store reiseselskaper fordi de ikke tilbakebetaler penger til kunder for kansellerte flyturer raskt nok, skriver svenske SVT.

De fire selskapene som granskes er SAS, Tui, Norwegian og Ving. Ifølge den svenske avisen sier selskapene at de mangler penger til tilbakebetaling.

– Vi har hatt en viss forståelse så langt, men det er fortsatt slik at pengene ikke skal komme fra forbrukere her. Det er regler for å beskytte forbrukerne, og de er veldig tydelige, sier Maja Lindstrand, advokat ved det svenske forbrukertilsynet.

Forsikringsselskapene viser til reiseselskapene

Forsikringsselskapene Tryg og If i Norge oppfordrer til først å ta kontakt med reiseselskapene, dersom en reise er avlyst som følge av regjeringens reiseråd.

– Reiseforsikringen dekker kostnader med avbestilling som kundene våre ikke får dekket andre steder. Det er fortsatt slik at reiseoperatør eller flyselskap skal refundere reiser som blir kansellert, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring.

– Det er ingen grunn til å ta kontakt med forsikringsselskapet før du har fått avklart refusjon fra flyselskap eller reiseoperatør, sier Irgens videre.

Tryg opplyser at de nå har om lag 30.000 saker fra kunder som har fått avlyst utenlandsreiser. Et tall de forventer vil stige.

Også Europeisk reiseforsikring i If understreker i en pressemelding at forsikringen kun erstatter det fly- eller reiseselskapet ikke refunderer.

– Gode nyheter

Samtidig har de tro på at enkelte europareiser kan gjennomføres som planlagt. UD åpner for å vurdere unntak fra reiserådene 15. juni. Også andre europeiske land kan få unntak mot slutten av sommeren.

– Slik det ser ut nå, kan kundene våre kanskje få reise på ferier til både Norden og andre nærliggende land i Europa i sommer. Det er gode nyheter for feriesultne nordmenn, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Bibow i Europeiske Reiseforsikring.

