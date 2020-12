Boligprisene har steget 66 prosent – men flere unge kjøper alene

De fleste kjøper sin første bolig sammen med en annen, viser ny kartlegging. Likevel har andelen som debuterer alene i boligmarkedet steget de siste 10 årene – tross markant prisvekst.

Vis mer byoutline Krister Sørbø

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

– Det skyldes trolig lave og fallende renter, høy inntektsvekst og at flere får hjelp fra foreldre, slik at flere har kunnet kjøpe alene, skriver Samfunnsøkonomisk analyse i en fersk rapport.

Men nå har Norge nådd rentebunnen, tror eksperter. Dermed vil neppe mer boligprisvekst avlastes med gunstigere boliglån. Det vil tvinge flere unge til å kjøpe sammen fremover, varsler meglertopp.

For første gang er det gjort en full kartlegging av førstegangskjøpere som kjøper alene kontra sammen med andre, via analyser av 800.000 boligtransaksjoner.

Det resulterer nå i at en helt ny indeks slippes av meglerforbundet NEF og Ambita. Den har fått navnet «samkjøperindeksen» og er utarbeidet med hjelp fra tallknusere i Samfunnsøkonomisk analyse.

Planen er å slippe jevnlige rapporter over utviklingen i førstegangsetablerere som kjøper bolig sammen med andre.

Det kan gi en viktig pekepinn å hvor vanskelig det er for unge å etablere seg i det norske boligmarkedet, fremholder NEF-direktør Carl Geving til E24.

Les også Regjeringen trosser tilsynsråd – strammer ikke inn på boliglån

– Motsatt enn man kan få inntrykk av

Den hittil første rapporten viser at rundt 40 prosent av førstegangskjøpere er eneste eier av sin første bolig per tredje kvartal 2020.

De fleste kjøper altså sammen med andre – og det er nesten bestandig snakk om én annen medeier, viser kartleggingen.

De siste ti årene har boligprisene i Norge steget 66 prosent, ifølge den siste boligrapporten fra Eiendom Norge.

Dyrere inngangsbillett til boligmarkedet har blitt en stadig hetere potet i den offentlige debatten. E24 har flere ganger skrevet om unge boligkjøpere som kjøper sammen med andre, for slik å kunne ha råd.

Men interessant nok har det ikke blitt flere av dem de siste ti årene. Det er faktisk litt færre samkjøpene nå enn på starten av 2010-tallet:

Grafen viser at andelen førstegangskjøpere som kjøper sammen med andre har sunket fra rundt 65 prosent ved starten av 2010-tallet, til rundt 60 prosent nå. Vis mer

NEF-direktøren kaller utviklingen «veldig interessant».

– Tallene viser jo motsatt trend enn man kan få inntrykk av, sier Geving.

Selv i Oslo, hvor boligprisene har steget 105 prosent på ti år, har ikke andelen samkjøpene økt, holdt seg «relativt stabil» rundt 60 prosent, ifølge den nye rapporten.

Les også Finanstilsynet: Boligkjøperes gjeld øker

Hjelpes til å eie selv

«Med høy prisvekst i Oslo kunne en forvente at samkjøperindeksen skulle ha økt der over tid. Blant årsakene til at det ikke har skjedd, er trolig god inntektsutvikling og lav arbeidsledighet, lave og fallende renter og økt foreldrehjelp», skriver Samfunnsøkonomisk analyse.

Geving mener det har pågått en «krisemaksimering» i politiske debatter.

– Det gis inntrykk av at det nesten er umulig for unge å komme inn i markedet, men denne indeksen indikerer at det heller har blitt noe lettere, fortsetter meglersjefen.

Samtidig skal det nevnes at det er fullt mulig å stå som eneste eier av en bolig, og likevel få hjelp. Uten å bli medkjøpere, kan foreldre for eksempel stille sikkerhet for barna.

Hvor ofte foreldre står bak i «kulissene» når unge blir oppført som eneste eier av sin første bolig er uklart, men ifølge rapporten har det blitt mer vanlig, blant annet på bakgrunn av at foreldre har fått styrket økonomi.

Les også Oslo-markedet uroer: Riften om boliger langt over snittet

Tror flere må kjøpe sammen

En av de viktigste forklaringene på at såpass mange unge har kommet seg greit inn på boligmarkedet tross skarp boligprisvekst, er at boliglån gradvis har blitt langt billigere utover 2010-tallet, påpeker ekspertene.

Etter coronavirusets inntok tok Norges Bank kraftige grep, og senket styringsrenten helt ned i null. Det er historisk lavt.

Fredag la SSB frem nye prognoser, hvor de venter at Norges Bank begynner å heve renten halvveis ut i 2021.

Økonomer mener mye av boligprisveksten nettopp kan forklares med de saftige rentekuttene. Men i byer som Oslo er prisveksten også sterkt drevet av sviktende boligtilbud, påpeker Geving.

Her frykter han at unge boligkjøpere fremover vil oppleve at boligprisene øker, uten å få drahjelp fra billigere boliglån.

– Jeg tror prisene vil fortsette opp i Oslo, og vi kan ikke regne med at bankrentene blir særlig lavere. Da tror jeg flere vil tvinges til å kjøpe sammen, sier Geving, som likevel avfeier at styringsrenten skal opp så raskt som SSB legger til grunn.

– Hva bør gjøres for å sikre at førstegangskjøpere fremover kan kjøpe alene?

– Det er egentlig bare ett svar: Bygge nok boliger.