Glidemiddel, hårfarge og poteter: Dette kjøpte vi under coronakrisen

Det har gått nøyaktig seks måneder siden regjeringen stengte ned Norge. På nett har vi hamstret desinfeksjonsmiddel, jordbær, brus, C-vitamin og nesespray.

HETT PÅ NETT: Poteter og glidemiddel er noen av varene som har skutt fart på nett under pandemien. Vis mer byoutline FREDRIK SOLSTAD, VG og Rfsu/Farmasiet

Publisert: 12. september 2020

Ikke overraskende har matvaresalget på nett nådd nye høyder etter at coronapandemien inntraff Norge.

Ifølge salgsstatistikken til Kolonial.no har det skjedd store forandringer i handelen de siste seks månedene, sett opp mot samme periode som i fjor.

Nordmenn har hamstret C-vitamin, poteter, revet ost, jordbær og handsåpe.

Salget av C-vitamin har økt med 910 prosent, hårfarging med 550 prosent, revet ost og håndsåpe med 700 prosent og jordbær med 1.000 prosent.

– Jeg tror økningen i salget av poteter kan komme av at folk spiser litt mer mat laget fra bunnen. Det ser vi på hvilke oppskrifter folk kjøper, sier Louise Fuchs, kommunikasjonsdirektør i Kolonial.no

Salget av vegetar og veganske produkter har mer enn doblet seg siden i fjor.

– I fjor hadde vi ingen vegetarretter på topp ti-listen over mest solgte oppskrifter, men nå er tre av ti av de mest solgte vegetar, sier Fuchs.

Netthandelsaktørene har merket stor pågang siden nedstengingen av Norge. Kommunikasjonsdirektøren i Kolonial, Louise Fuchs, melder om økt salg av blant annet poteter, kondomer, hårfarging og revet ost. Vis mer byoutline Foto: Javad Parsa

Dobling av sex-produkter

Fuchs trekker også frem sex-produkter, som har hatt en betydelig salgsøkning.

– Vi så tidlig en dobling i salget av kondomer og graviditetstester, sier Fuchs.

– Og vi har sett en lavere vekst i salg av barberingsproudukter enn gjennomsnittet, så det er nok mange som har latt skjegget gro under corona.

Når det gjelder de mest solgte varene generelt, så er det lite som har endret seg under coronakrisen:

– Er det noen produkter som har vokst som du tror folk vil fortsette å kjøpe?

– Jeg tror vi har sett endringer som har blitt varige. Det er mer fleksibilitet i arbeidstider, så jeg tror folk kommer til å planlegge ukeshandelen mer rundt at de er hjemme også til lunsj flere dager i uken, sier Fuchs.

Kolonial.no nådde fjorårets omsetningsnivå i august i år, og ifølge Fuchs fortsetter statistikken å peke oppover.

– Kommer dere til å gå i pluss i år?

– Det pleier vi ikke å kommentere på, men det ser lyst ut. Det viktigste nå er at vi har bevist at modellen vår fungerer. Vi er lønnsomme per ordre, og så må bare fortsette å vokse, sier Fuchs.

Daglig leder i nettapoteket Farmasiet,Hans Kristian Furuseth, har sett en betydelig salgsøkning i munnbind, hånddesinfeksjon, nesepray, glidemidler og graviditetstester. Vis mer byoutline Privat

Økt salg av apotekvarer på nett

På Farmasiet, Norges største nettapotek, har salget av munnbind økt med 400.000 prosent.

– Munnbindsalget er det som helt klart har økt mest da det var svært få privatpersoner som kjøpte dette før Covid-19, sier Hans Kristian Furuseth, daglig leder i Farmasiet.

Salget av hånddesinfeksjon har økt med 610 prosent, reseptmedisin med 175 prosent, Paracet med 150 prosent, Ibux med 140 prosent, Otrivin med 300 prosent, og produkter for røykeslutt med 100 prosent.

– Folk handler apotekvarer på nett som aldri før. Og da er det ikke bare snakk om de yngste, også de eldre har fått øynene opp for netthandel, sier Furuseth.

– Blant annet har graviditetstester og glidemiddel-salget skutt i været, begge deler har økt med 150 prosent, sier Furuseth.

Også kosttilskudd for gravide har økt med 65 prosent.

– Det kan jo godt tenkes at en god del par har tilbrakt mer tid sammen under nedstengningen, noe som har ført til en salgsøkning av glidemiddel i mars, april og mai og nå kosttilskudd for gravide i august måned, sier Furuseth.

Vi har kjøpt mer brus og tobakk under coronakrisen. Vis mer byoutline Foto: Terje Pedersen

Mer brus og tobakk

Også Meny har hatt økt salg på nett. I ukene etter at korona inntraff, ble bestillingene på nett tredoblet.

– Kundene våre på nett handler generelt mer frukt og grønt, mer fersk fisk og mindre søtsaker, enn de fysiske kundene, sier Nina Horn Hynne, kommunikasjonssjef i Meny.

Men under korona har Meny også solgt mer av varer som brus, tobakk, tørrvarer og fryst kjøtt. Dette gjelder både i de fysiske butikkene og på nett.

– Ellers går det veldig mye i melk, bleier og barnemat på nett. Og mye av Fri For-varer.

– I starten var det en klar overvekt av barnefamilier blant våre nettkunder, og interessen var også størst i storbyene. Nå ser vi en dreining i kundemønster mot alle aldersgrupper, og mange flere eldre. Vi ser også at vi får stadig flere kunder også i de litt mindre byene, sier Hynne.

Nina Horn Hynne, kommunikasjonssjef i Meny, ser en tydelig salgsøkning av tørrvarer, brus, tobakk og bleier. Vis mer byoutline Foto: Privat

