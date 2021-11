Selger «Skrik»-ring til 200.000 kroner

Har du noen hundre tusen å bruke på julegave til en kunstelsker? I forbindelse med åpningen av Munchmuseet er det designet smykker med kjente Munch-motiver.

Nå kan du bære det kjente Munch-motivet «Skrik» på fingeren, men det koster. Vis mer

Det er noen uker siden det mye omdiskuterte Munchmuseet åpnet. Museet har tatt seks år å bygge og kostet 2,76 milliarder kroner, likevel har bygget høstet mye kritikk for utseendet sitt.

Det er ikke bare selve museet og kunsten som er der som har en stiv prislapp: I museumsbutikken kan man nemlig få kjøpt en ring med det ikoniske motivet av «Skrik» til den nette summen av 205.100 kroner.

Ringen er laget i forbindelse med åpningen av museet og finnes kun i 21 nummererte eksemplarer. «Skrik»-ringen er en del av en eksklusiv smykkekolleksjon som museet har utviklet med Juvelér Langaard.

Det er ikke bare «Skrik» som har blitt ring, det har også Munchs verker «Solen» og «Stjernenatt». Den mest eksklusive av ringene med «Solen» som motiv er 50.000 kroner billigere enn den mest eksklusive «Skrik»-ringen, og har en prislapp på rundt 155.000 kroner.

Her er det kjente verket «Skrik» på plass i det nye museet. Vis mer

Ingen er solgt

– Ringene er av en høy kvalitet og god design, og vi har fått flere positive tilbakemeldinger på kolleksjonen. Vi tror at dette er av interesse for både folk i Oslo, og ikke minst et internasjonalt publikum, sier Gitte Skilbred, pressekontakt ved Munchmuseet, til E24.

Hun avslører også at de så langt ikke har solgt noen av de mest kostbare smykkene, men at de har solgt noen av de litt rimeligere ringene. Det vil si de som har en pris på rundt 5.500 kroner og nedover.

Ringene finnes også i billigere varianter. Vis mer

Skilbred forteller at det har vært stor interesse for museet etter at det åpnet.

– Vi har et svært godt besøk med 55.000 besøkende siden vi åpnet dørene. Av disse er 35.000 besøkende etter åpningshelgen.

Hun sier at til sammenligning hadde de på det mest besøkte i sommerperiodene 30.000 besøkende i gjennomsnitt på en måned, og omtrent 200.000 besøkende årlig.

Etter seks år står det nye Munchmuseet klart. Vis mer

Trenger forbedringer

Aftenposten skrev forrige uke at selv med en pris som nærmet seg 3 milliarder og to uker siden åpning, så trenger museet allerede store forbedringer. Inneklimaet skal nemlig være en trussel mot Munchmuseets nasjonalskatter.

Avisen skriver at museumsledelsen før sommeren sendte et brev til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune der de slo alarm om klimaanlegget i det nye bygget.

Årsaken var at museet ikke tåler antallet turister de forventer å ta imot. Dermed måtte de søke om å oppgradere klimaanlegget.