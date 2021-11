Dette kostet strømmen i november: – Sure penger for å leve som normalt

En vanlig husholdning må på det meste ut med flere hundrelapper ekstra per dag for strøm i november. Prisene vil trolig bli liggende høyt gjennom vinteren.

Eivind Jonassen har tatt flere grep for å spare strøm denne høsten. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

– I dag så var det å stå opp, ta vedfyringen og skru av alt annet, sier Eivind Jonassen.

Han bor i en enebolig på Fjellhamar utenfor Oslo sammen med samboer og to barn. Hjemme hos familien har de rekordhøye strømprisene endret flere vaner i det siste. Jonassen sier han har et veldig bevisst forhold til hva de gjør når på dagen.

– Jeg har for eksempel sagt til samboeren at vi ikke tar middag før klokken syv i dag, for nå er strømprisen på maks. Det er ting jeg aldri har gjort før.

Vedfyring er et av de viktigste sparetiltakene de har tatt i bruk. Vedovnen hjemme hos familien er koblet på systemet med vannbåren gulvvarme i huset, slik at den bidrar til å varme opp vannet.

Det var god fyr i vedovnen til familien Jonassen da strømprisen nådde et nytt rekordnivå mandag. Vis mer

Mandag var strømprisen igjen rekordhøy, og gradestokken krøp ned mot minus 10 på Fjellhamar den morgenen. Å fyre opp i peisen bidro til å halvere strømforbruket, ifølge Jonassen.

– Det er jeg mye mer bevisst på nå. Spesielt på dager hvor jeg får varsel fra Tibber i forkant om at i morgen er det unormalt høyt, sier han.

Familien har satt av tre måneders inntekt som en økonomisk buffer. Det gjør at Jonassen ikke er direkte bekymret for de høye strømprisene akkurat nå.

– Hadde jeg ikke hatt det hadde jeg nok hatt mye større problemer. Jeg vet jo om flere som lever fra måned til måned, og det er tøft nok med renter som går opp og alt det greiene der.

– Det er sure penger bare for å egentlig leve som normalt. Vi spiser av bufferen, og jeg liker jo ikke det. Men det er jo derfor vi har den, sier han.

Les også Rekken med strømrekorder fortsetter: Mandag kan en dusj i Sør-Norge koste 26 kroner

Flere hundrelapper ekstra per dag

Med dagens strømpriser må en vanlig husholdning som familien Jonassen ut med flere hundrelapper ekstra per dag sammenlignet med en mer normal strømpris i november.

En husholdning med 90 kilowattimers forbruk på en kald vinterdag vil betale 104 kroner dagen ved en strømpris på 50 øre kilowattimen, medregnet avgifter og nettleie. Dette er omtrent som prisnivået i november i det relativt normale strømåret 2019.

Med mandagens strømpris på 2,50 kroner kilowattimen, eller 3,66 kroner medregnet avgifter og nettleie, vil et tilsvarende forbruk koste deg 330 kroner dagen.

Dette kostet strømmen i november

Strømprisen skjøt i været fredag, og satt flere nye rekorder. Den foreløpig høyeste prisen ble notert mandag, med en døgnpris på 2,56 kroner kilowattimen.

Forrige uke ble årets så langt dyreste med en snittpris på 1,30 kroner i Sør-Norge. Med nettleie og avgifter kostet strømmen i snitt om lag 2,15 kroner kilowattime i forrige uke (eventuelle påslag til strømselskapet kommer i tillegg).

Snittprisen for strøm i Sør-Norge i november havner ifølge Nord Pools tall på 1,06 kroner kilowattimen. Det er høyere enn i oktober, men noe lavere enn septembersnittet som var på 1,08 kroner.

Med nettleie og avgifter har kunder i Sør-Norge dermed i snitt punget ut om lag 1,86 kroner kilowattimen for strømmen i november.

Regnestykket er uten påslag til strømselskapet, og baserer seg på en nettleie på 25 øre, dagens elavgift på 16,69 øre, Enova-avgift på ett øre, og merverdiavgift på 25 prosent.

Hvis du bruker 2.700 kilowattimer i november, vil det med denne prisen koste deg drøye 5.000 kroner, mens det samme forbruket ville ha kostet rundt 2.900 kroner i november for det mer normale strømåret 2019.

Prisene i november i fjor var preget av at 2020 var et år med uvanlig lave priser. Da lå strømprisen på 5 øre kilowattimen, slik at kundene betalte drøye 62 øre kilowattimen med nettleie og avgifter.

I november 2019 var strømprisen i snitt på 43 øre kilowattimen, noe som betyr at kundene betalte om lag 1,08 kroner per kilowattime med datidens nettleie og avgifter.

I Midt-Norge og Nord-Norge havner strømprisen i november i snitt på 42 øre kilowattimen uten nettleie og avgifter, tross det kraftige oppsvinget i prisen i slutten av måneden.

Les også Vil ikke begrense eksporten via utenlandskablene

Dyrt gjennom vinteren

Selv om det fortsatt er usikkert akkurat hvor høyt strømprisen ender denne vinteren, er utgangspunktet at vi må forvente relativt høye priser, fortalte Tom Eirik Olsen, handelssjef i Ishavskraft i E24-podden før helgen.

Handelssjef Tom Eirik Olsen i Ishavskraft. Vis mer

– Vinteren er avgjort. Det blir et høyt prisnivå i forholdt til hva vi historisk har opplevd før. Men hvor høyt det blir gjenstår å se ut ifra hvordan været blir, sier Olsen til E24-podden.

En vanlig husholdning i Sør-Norge vil få strømkostnader for hele 2021 på rundt 31.000 kroner, ifølge beregninger Olsen har gjort for E24. Det er 8000 kroner mer enn i «normalårene» 2018 og 2019, og nesten det dobbelte av 2020.

I Nord-Norge lander 2021-regningen ganske nært normalen.

Neste år blir kostnadene i Sør-Norge bare litt lavere enn i år, ifølge Olsens beregninger.

– Vi venter at både 2021 og 2022 bli rekordhøye strømprisår, og det er liten tvil om at så høye utgifter gjør utslag for folk flest.

Det er denne høsten og de kommende vintermånedene som gjør størst utslag.

– Vi snakker mer enn en dobling fra normale vinterkvartaler. Vi venter at vinterhalvåret alene kommer til å tilsvare en høy regning for et helt år, sier Olsen.

Eivind Jonassen er godt fornøyd med at vedovnen deres kan bidra til den vannbårne gulvarmen Vis mer

Hos familien Jonassen er det en ting som er klart nå som vinteren nærmer seg.

– Jeg skal fyre mye med ved. Det er helt sikkert og visst. Mye mer enn jeg har gjort før, sier Eivind Jonassen.

Han er ikke bekymret for at vinterens strømprisene skal bli veldig utfordrende for familien, fordi de har den økonomiske bufferen på plass. Men helt uten bekymringer er Jonassen ikke.

– Det tar jo tid å bygge opp den bufferen. Hvis den spises av hver eneste sesong hvor det er kaldt så må vi gjøre mer ting. Det er helt sikkert.