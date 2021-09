Dette betyr rentehoppet for deg

Ekspertene trekker frem dyrere boliglån som måten mange vil merke rentehevingen, men kanskje ikke fra den første hevingen.

Boliglånene kan bli dyrere når styringsrenten går opp. Vis mer

Sentralbanksjef Øystein Olsen satt opp styringsrenten med 0,25 prosent torsdag. Det var som ventet på forhånd.

For folk flest er det boliglånsrenten som er det viktigste området de vil merke det, ifølge førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI Dag Jørgen Hveem.

Om boliglånsrenten øker fra 1,5 prosent til 1,75 prosent, så vil det bety en økning på 16 til 17 prosent, forklarer Hveem, og beskriver det som en «ikke ubetydelig økning».

– Men foreløpig er det langt, langt innenfor det de som har lån skal ta hensyn til at kan skje, legger han til.

Hveem påpeker at bankene skal legge til grunn at låntager tåler at renten heves fem prosent. Det er 20 renteøkninger fra dagens rentenivå.

– Den store X-faktoren er hvorvidt folk har trygt og godt arbeid, altså god inntekt, sier han, og legger til at arbeidsmarkedet «ser bra ut».

Renteøkningen på 0,25 prosentpoeng koster 1.950 kroner i året etter skatt per million du har i lån, eller om lag 8.000 kroner for et lån på fire millioner, påpeker sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) i en kommentar.

Møt banken med «business-brillene»

Når styringsrenten heves, kan også bankene heve sine renter, og det tror Hveem de store bankene vil gjøre ganske raskt. Han minner om å huske og forhandle, og å ta på «business-brillene» i møte med banken.

– Det er ikke noe naturlov som sier at utlånsrenten skal opp 0,25 prosent.

For de som kjøpte sin første bolig under pandemien, vil de for første gang oppleve renteheving.

– Så det blir en liten kick off til at man må ta hensyn til at ting kan skje i økonomien, forteller Hveem.

Han oppfordrer til at man legger opp en privatøkonomi hvor man kan ta både renteheving og økte strømpriser «på strak arm».

Selv om renten er varslet at skal heves så har ikke Hveem noe nytt råd angående å binde renten eller ei.

– Hvis man skal fryse renten nå så er det fordi man ønsker den forutsigbarheten, ikke fordi det er noe i markedet som gjør det bedre å binde renten nå enn for et halvt år siden eller om et halvt år, forklarer han.

Spår høyere boliglånsrenter

Norges Bank anslår at også bankene øker renten i årene fremover.

«I 2024 anslår vi at boliglånsrentene vil være 3,1 prosent, litt høyere enn vi anslo i forrige rapport», skriver banken.

Derya Incedursun, forbrukerøkonom i Nordea, vil først påpeke at «vi nå skal tilbake til en normal tid».

– Nå er det varslet flere rentehevinger frem i tid, så det betyr dyrere lån for de som har gjeld, sier hun.

Derya Incedursund tror ikke Norges Bank ville hevet renten om det skadet nordmenns økonomi. Vis mer

Det er kanskje ikke den første rentehevingen som de fleste vil merke, legger hun til, men når alle hevingene er gjennomført i 2024. Hun trekker frem de som har tatt lån som nærmer seg taket for det boliglånsforskriften tillater på fem ganger inntekten.

– Så da må man ta grep om økonomien og kutte på noe annet i forbruket, sier hun.

– Kan komme litt slag fra flere kanter

I tillegg er det høye strømpriser og drivstoffpriser for tiden.

– Så det kan komme litt slag fra flere kanter, legger hun til.

Hun anbefaler at folk går gjennom økonomien og spør seg om man har den billigste strømleverandøren, de rette forsikringene, hvordan boliglånsrente man har, og ser på forbruket.

Samtidig mener hun det er positivt at styringsrenten nå settes opp.

– Det forteller oss at økonomien går bra, sier hun.

Hun legger til at hun ikke tror at Norges Bank hadde hevet renten om det skadet nordmenns økonomi.

– Man har tatt høyde for at dette skal gå bra, mener hun.

