100 beboere hadde feil på skattemeldingen – kunne kostet dem titusener

I et borettslag i Oslo skal over 100 beboere ha fått leiligheten oppført som sekundærbolig. Økonomiekspert Hallgeir Kvadsheim sier han aldri slutter å la seg overraske over hva som kan bli rapportert feil på skattemeldingen.

BARE NESTEN: Geir Solheim var én av dem som så at Obos-leiligheten var ført som sekundærbolig - selv om det ikke går an å eie mer enn én Obos-leilighet.

Overraskelsen var stor da Geir Solheim åpnet skattemeldingen. Den viste at leiligheten han bor i var oppført som sekundærbolig.

54-åringen, som lenge satt i styret for Dreieskivakvartalet borettslag, fikk senere nyss i at han ikke var alene om dette. Etter en kartleggingsrunde viste det seg at dette gjaldt for flertallet av dem som har besvart undersøkelsen på borettslagets Facebook-side.

Solheim sier at det nå er over 100 andre som har rapportert om samme feil i skattemeldingen. Borettslaget består av 264 leiligheter.

– Dette kunne potensielt hatt en stor skattemessig konsekvens. Mange åpner bare ligningen og tenker at det er sikkert bra, men her kunne man gått på en heftig smell.

Det er nemlig stor forskjell på beregning av verdien til primær- og sekundærbolig. I regnestykket for formuesskatt settes formuesverdien til 25 prosent av boligverdien for primærboliger og til 90 prosent for sekundærboliger.

Det er en såpass stor forskjell at det kan bety flere titusener mer å betale i skatt.

Manuelle feil kan skje

E24 har spurt Skatteetaten om de kan fortelle hva som har skjedd med borettslagsbeboernes skattemelding. Kommunikasjonsrådgiver Helen Rist skriver i en e-post at de ikke kan kommentere opplysninger i den konkrete saken, men på generelt grunnlag.

– Av og til oppstår det manuelle feil i Skatteetatens eiendomsregister for andeler og seksjoner i en seksjonert eiendom. En slik feil kan være årsak til at boliger blir feilaktig registrert som sekundærbolig. Dersom eiendommen er eierens primærbolig, må de selv korrigere dette i egen skattemelding, skriver hun.

Rist forklarer at boligbyggelaget ikke har noe med feilen å gjøre. Feilen kan eksempelvis oppstå om det gjøres endringer ved seksjoneringen av et borettslag.

– Da er det en manuell saksbehandlingsprosess i Skatteetatens eiendomsregister for å registrere det riktig.

Det kan forklare saken, sier Geir Solheim. For et par år siden gikk nemlig to borettslag sammen og ble til dagens. Og skattemeldingsfeilen virker å gjelde for alle som har bodd her i mer enn to år, forteller han.

MÅ RETTE SELV: Skatteetaten opplyser at dersom slike feil skjer, er det som regel av manuelle feil i eiendomsregisteret.

Slutter aldri å overraskes

Programleder og økonomiekspert Hallgeir Kvadsheim sier til E24 at han aldri slutter å bli overrasket over feil som gjøres i innrapporteringen til Skatteetaten. Til og med noe så grunnleggende som innrapportering av utgifter til barnehage kan mangle, sier han.

– Man har to typer feil. Det er de som rapporterer inn gal informasjon og så er det det man kanskje tror at blir rapportert inn, men som ikke blir det. Som utenlandske aksjer og kryptovalutabeholdning. Dette må man sørge for selv.

Som boligeier råder Kvadsheim samboere til å sjekke at boliglånet er riktig fordelt.

– Selv om man eier halvparten av en bolig hver, og har gjeld sammen med ektefelle eller samboer, er det ikke nødvendigvis sikkert at gjelden er likt fordelt. Ofte blir det bare rapportert inn den ene personen som står først i avtaledokumentet.

Har man felles økonomi, er ikke dette noe stort problem, men i motsatt tilfelle vil det bli veldig skjevt ved at den ene får hele rentefradraget.

– Det kan være snakk om titusener i redusert skatt. Det enkleste er å rette opp dette i selve skattemeldingen, så det blir jevnt fordelt.

Vis mer byoutline Javad Parsa / Dine Penger

Tror på flere feil på grunn av corona

Nytt for året er at man må fylle inn reisefradrag selv. Tidligere har dette blitt videreført dersom man hadde det året før, men på grunn av coronasituasjonen gjøres ikke dette nå.

– Skatteetaten regner med at dette ikke gjelder for så mange på grunn av den omfattende bruken av hjemmekontor, så om du fortsatt har hatt mye arbeidsreiser, må du kontrollere dette selv.

Dersom man jobber i en liten eller mellomstor bedrift, kan det også være lurt å ta en ekstra sjekk på postene som arbeidsgiver har rapportert inn, ifølge Hallgeir Kvadsheim.

Etter å ha snakket med skattejurister om ting som gjøres feil, sitter han nemlig med en hypotese om at man kan finne spor etter det kaotiske fjoråret også blant arbeidstageres skattemelding.

– Hypotesen går ut på at det er gjort en del feil i de mindre bedriftene som rett og slett kan skyldes stress. Med personalansatte på hjemmekontor, kanskje er noen permittert, kan det være vanskelig å få til riktig rapportering fordi det er så mye annet som brenner.

