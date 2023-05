Ga over tre millioner for leilighet på 16 kvadratmeter

Den lille leiligheten på Vålerenga i Oslo kostet mer enn 190.000 kroner per kvadratmeter, noe som ifølge eiendomsmegler Helene Solberg er kvadratmeterpris-rekord i Oslo de siste fem årene.

EFFEKTIV: Kjøkken, bad og seng oppe på en hems er klemt inn i leiligheten som ble solgt denne uken.

Leiligheten på kun 16 kvadratmeter ble fredag solgt for rett over tre millioner kroner, nærmere bestemt 3.060.000 kroner.

Kvadratmeterprisen er dermed oppe i så mye som 191.250 kroner.

Det er 100.000 over den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen i Oslo for tiden. Den lå på 91.449 kroner i april, ifølge Eiendom Norges seneste boligprisstatistikk.

– Dette er kvadratmeterprisrekord for leiligheter i Oslo de siste fem årene, sier eiendomsmegler Helene Solberg i DNB Eiendom, som sto for salget av leiligheten i Strømsveien midt på Vålerenga.

Tall fra Eiendomsverdi viser at kvadratmeterprisen for denne leiligheten ligger rett over kvadratmeterprisen for en leilighet på Tjuvholmen som ble solgt litt tidligere denne uken.

– Boliger med høy kvadratmeterpris er enten veldig små, eller så ligger de i veldig dyre strøk, som for eksempel på Tjuvholmen, sier eiendomsmegleren.

I den lille leiligheten på Vålerenga sover du på en hems over kjøkkenet og badet.

– Stor interesse for de billigste

Det var totalt fem budgivere med i kampen om den lille leiligheten, som gikk rundt 600.000 over prisantydningen.

Knapphet på boliger i denne prisklassen er noe av forklaringen på interessen, mener Solberg. I tillegg trekker hun blant annet frem at leiligheten hadde en smart løsning med mye oppbevaring.

– Det er ganske stor interesse for de billigste leilighetene. Når en ung boligkjøper ikke har muligheten å kjøpe for mer enn tre millioner, så er det ikke så rart at de små leilighetene går skyhøyt i budrunder, sier megleren.

Helene Solberg er eiendomsmegler hos DNB Eiendom, og sto for salget av den 16 kvadratmeter store leiligheten.

Tregere for luksusboliger

Boligprisene i Norge som helhet og i Oslo har fortsatt å stige så langt i år. Det til tross for videre rentehevinger fra Norges Bank, og påfølgende økninger i boliglånsrentene til bankene.

Så langt i år har boligprisene steget 6,8 prosent på landsbasis, mens de har økt 6,2 prosent i Oslo, viser Eiendom Norges tall.

Utviklingen har overrasket økonomer, Norges Bank og Eiendom Norge.

Selv om eiendomsmegler Solberg fortsatt merker interessen for de mindre og billigere leilighetene, mener hun at det er tegn til at renten biter i andre enden av skalaen.

– Luksussegmentet med boliger i prisklassen 30–50 millioner går tregere nå, og selges med større rabatter. Når det kommer til familieboliger i prisklassen 12–20 millioner, så ser vi at boliger med utleiedel går raskt unna, sier Solberg.