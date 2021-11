Agva Kraft snur etter kundestorm: Lar kunder beholde gunstige fastprisavtaler

Onsdag var Agva Kraft kalt inn på teppet hos Forbrukertilsynet, etter å ha kastet ut flere kunder av gunstige fastprisavtaler. Nå snur selskapet.

SNUR: Agva Kraft-sjef Finn Erik Arctander (t.h.) og hans bror, markedssjef Bjørn Arctander, på vei inn til møte hos Forbrukertilsynet onsdag. Vis mer

Kunder hos Agva Kraft raste mot strømselskapet etter å ha blitt kastet ut av sine gunstige fastprisavtaler i midten av oktober, på en måte som ble beskrevet som «urettmessig» av Forbrukerrådet.

Onsdag var ledelsen i Agva Kraft innkalt til et møte hos Forbrukertilsynet i Porsgrunn for å redegjøre for saken.

I en felles uttalelse i etterkant av møtet som Forbrukertilsynet har sendt til E24, heter det:

«På bakgrunn av konkrete henvendelser fra forbrukere og oppslag i mediene, har Forbrukertilsynet i dag hatt et møte med Agva Kraft. Vi har blitt enige om at alle som har inngått avtale med Agva Kraft på bakgrunn av den aktuelle fastpriskampanjen, men som nå har fått varsel om at de ikke får bli værende på avtalen, skal få e-post fra Agva med tilbud om å komme tilbake til avtalen på de vilkårene de hadde da avtalen ble inngått», heter det i uttalelsen.

«Dette har vi oppnådd gjennom en god dialog i dagens møte», legges det til.

Mange klager

Bakgrunnen for saken er at mange kunder hos Agva Kraft opplevde å bli kastet ut av sine fastprisavtaler i midten av oktober.

På det tidspunktet hadde strømprisen steget så kraftig at selskapet i snitt tapte over 1.200 kroner per kunde i måneden, ifølge E24s anslag.

I et skriftlig varsel fikk kundene beskjed om at de ville bli «flyttet til en gunstig spotprisavtale» fra 1. november, fordi en «rutinegjennomgang har vist at de har en avtale som kun kan benyttes av nye kunder».

Klagene begynte raskt å renne inn til Forbrukerrådet, som beskrev oppsigelsene som «urettmessige».

– Mange forbrukere har hatt en prisgunstig fastprisavtale med Agva. Disse avtalene er bindende, og Agva kan ikke si opp forbrukerne mens fastprisavtalen løper, sa seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet til E24 da saken først ble omtalt.

– At man endrer vilkårene i en svært gunstig fastprisavtale fordi strømprisen går opp, er ødeleggende for tilliten mellom forbrukerne og strømsalgsselskapene, la han til.

Han viste samtidig til at Forbrukerrådet har registrert totalt 92 henvendelser fra forbrukere på selskapet siden sistnevnte startet opp i 2015.

– Dette er høyt sammenlignet med andre og større strømsalgselskaper. Det er blant annet to henvendelser mer enn Hafslund, som er et av Norges største strømsalgselskaper, sa Iversen.

Forberedte søksmål

– Det er hyggelig å høre at de har snudd i denne saken. Det ble kanskje for mange klager både fra myndigheter og konsumenter, sier Patrik Johansson til E24.

Han er en av Agva Krafts kunder som opplevde å bli kastet ut fra sin avtale.

I etterkant har han engasjert en advokat til å hjelpe seg i saken, og sendte i dag et skriftlig krav til selskapet om å oppfylle sin del av avtalen. Nå ser det ut som et søksmål likevel ikke blir aktuelt.

– Vil du bli værende som kunde?

– Ja, i hvert fall til fastprisavtalen utløper. Etter det vil jeg nok være forsiktig med å gå inn i nye avtaler hvis ikke vilkårene er tydeligere, sier Johannson.