Hjemmekontor endrer strømbruken: – Høyere på dagtid enn normalt

Bedrifter må nok en gang sende ansatte på hjemmekontor. Det kan føre til økte strømutgifter. Likevel utgjør det ikke store summer på regningen, ifølge Ishavskraft.

Hjemmekontor gjør at vi har et høyere forbruk på dagtid enn normalt, ifølge Ishavskraft. Her sitter teknologidirektør i Telenor Ingeborg Øfsthus på hjemmekontoret på Grefsen. Bildet er tatt i forbindelse med en tidligere reportasje om nedstenging og hjemmekontor.

Tirsdag presenterte regjeringen nye tiltak som følge av spredning av virusvarianten omikron. På nasjonalt plan er det nå innført et påbud om at arbeidsgiver skal legge til rette for hjemmekontor der det er mulig.

Samtidig øker strømprisene og nye prisrekorder kommer på løpende bånd.

– Vi vet at økt hjemmekontor har ført til at mange flytter strømforbruket sitt en time frem på dagen, og at det generelle forbruket er litt høyere på dagtid enn normalt, sier markedssjef Gunn Tove Bjerkan i Ishavskraft.

– Likevel utgjør nok ikke dette store summer på strømregningen, sier Bjerkan.

Strømleverandøren har hentet ut tall for å se nærmere på hvilke strømutgifter som kan øke ved bruk av hjemmekontoret.

Ifølge strømselskapet gjør hjemmekontor-situasjonen at vi bruker mer strøm til å varme opp boligen på dagtid, og at vi bruker elektroniske apparater mer til å blant annet koke kaffe og lage mat på dagtid. Vaskemaskinen settes og gjerne på i løpet av arbeidsdagen, og flere tar seg en dusj.

Tabellen viser hvor mye strøm ulike forbruksartikler bruker.

Oppvarming teller mest

Den største strømtyven på hjemmekontoret er oppvarming, som gjerne utgjør mellom 60 og 80 prosent av det totale strømforbruket.

E24 har tidligere regnet på hva oppvarming kan koste deg når den reelle strømprisen (inkludert nettleie, moms og andre avgifter) er på rundt 2,5 kroner kilowattimen:

En varmeovn med en effekt på 3300 watt i 16 timer kan da komme på 132 kroner. Hvis varmekablene på badet står på i 12 timer på 1500 watt, ender det med å koste 45 kroner. Å ha på panelovnene i 12 timer på 1000 watt ender på 30 kroner.

I tillegg kan en dusj på ti minutter koste deg 16,25 kroner, og full belysning i alle rom i 12 timer kan komme på rundt 32,4 kroner.

Strømprisene har den siste uken ligget på godt over én krone, som er betydelig over normale desemberpriser. Torsdag må strømkunder i sør og vest må i snitt ut med omtrent 2,13 kroner kilowattimen inkludert avgifter og nettleie

I Oslo-området er det nå påbud om hjemmekontor der det er mulig, og i resten av Norge er det anbefalt å legge opp til å arbeide hjemmefra. Bildet er tatt i forbindelse med en tidligere reportasje om nedstenging og hjemmekontor.

Vær og vind påvirker

Samtidig påpeker Ishavskraft at det vanskelig å hente ut korrekte, konkrete tall som kan vise hvordan strømkundene har blitt påvirket av hjemmekontor.

– Sammenligner vi strømforbruket til en kundegruppe en måned i 2019 med samme måned i 2020 eller 2021, er det såpass mange variabler som skaper støy.

Vær og vind er en stor faktor som påvirker forbruket. Er det kaldt ute, går det mye mer strøm til oppvarming av boligen.

– I tillegg vet vi ikke hvor mange som faktisk har vært på hjemmekontor, så tallene kan også bli litt jevnet ut her. En annen ting er at elektrifiseringen har kommet så langt på bare to år med mange flere elbiler og smarte hjem, som også gjør at det blir variasjoner i tallene, sier Bjerkan.

Uenige om arbeidsgiver skal ta regningen

Hvem som skal betale for strømregningen på hjemmekontoret, er blitt debattert det siste året.

Nestleder for Handel og Kontor mener at det må komme kompensasjonsordninger fra myndighetene slik at arbeidsgiver kan gi ansatte hjelp til de økte strømutgiftene når hjemmekontor er pålagt.

– Det er viktig at arbeidstaker og arbeidsgiver lager en god avtale når det gjelder hjemmekontor. I en slik avtale må det drøftes hvem som skal ta regningen for det økte strømforbruket, sier Elisabeth Sundset.

Nestleder for Handel og Kontor Elisabeth Sundset.

NHO mener ikke at arbeidsgiver skal ta strømregningen knyttet til hjemmekontor.

– Nå er vi i en veldig spesiell situasjon. Det er myndighetspålagt å sitte hjemme. I en slik situasjon mener vi ikke det er naturlig at arbeidsgiver skal ta strømregningen, sier Nina Melsom, Direktør Arbeidsliv og forhandlinger i HNO.

– Men sparer ikke bedriftene strøm og kostnader når de ansatte er hjemme?

– Mange av våre bedrifter har kontorene åpne likevel, og mange bedrifter står i en krevende situasjon. Det er krevende både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

I mai i år kom Arbeids- og sosialdepartementet ut med forslag til ny forskrift om hjemmekontor. Forskriften er uendret siden 2002.

Arbeids- og sosialdepartementet opplyser om at de har mottatt nærmere 100 høringsuttalelser til forslaget om endringer i gjeldende forskrift.

Departementet opplyser videre at de nå arbeider med å gjennomgå og vurdere samtlige av de høringsinnspillene som har kommet inn, og vil på bakgrunn av dette avgjøre hvilke endringer som eventuelt skal gjøres.

Presisering: I en tidligere versjon av denne saken uttalte Elisabeth Sundset at hun hadde «en forventning til at arbeidsgiveren er med på å bidra med kostnadene knyttet til at arbeidstaker skyves på hjemmekontor». Dette intervjuet ble gjort da hjemmekontor kun var en anbefaling fra myndighetene. Siden har myndighetene gitt pålegg om hjemmekontor. Intervjuet er oppdatert for å reflektere den nye situasjonen. Saken ble endret klokken 11.30 16. desember 2021