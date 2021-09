«Trippelsmell» kan ramme privatøkonomien: – Summen gjør det dramatisk

Torsdag hever trolig Norges Bank renten. Samtidig galopperer strømprisen og bensinprisen er skyhøy. – Du bør absolutt forberede deg, sier privatøkonom.

Allerede er strømprisene og bensinprisene høye. Nå er det også klart for det første av det som trolig blir flere rentehopp det neste året. Vis mer

Høsten og vinteren kan bli utfordrende for mange lommebøker.

– Du får tre ting samtidig som kommer til å ramme vanlige husholdninger hardt, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseiernes Landsforbund.

Strømprisene er skyhøye, og forventes å stige ytterligere utover vinteren. Samtidig har bensinprisene aldri vært høyere, ifølge SSB.

På toppen av det hele peker alt på at Norges Bank vil heve styringsrenten førstkommende torsdag. Sentralbankens prognoser tyder også på en ny renteheving før jul, før ytterligere to til før sommeren.

Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne, frykter for en hard høst og kald vinter for husholdningene. Vis mer

– Det er klart renteheving kommer til å merkes. Boliglånet blir dyrere, og hevingen på 0,25 prosentpoeng er bare første del av en mer merkbar renteøkning i årene fremover, sier Meyer i Huseierne, som organiserer over 240.000 boligeiere i Norge..

Om Norges Banks prognoser slår til, vil styringsrenten om ett år være én prosent høyere enn i dag.

– Det klarer låntagerne, men det er summen som gjør at det er dramatisk. Det ligger blant annet an til ekstreme strømpriser denne høsten og vinteren, og de kommer til å være varig høyere framover på grunn av det grønne skiftet, sier Meyer, som også tror de løpende bokostnadene vil øke langt raskere enn lønnsveksten fremover.

Når bilparken elektrifiseres ytterligere, og flere andre energikilder går fra fossilt til strøm, vil økt etterspørsel etter strøm trolig bidra til høyere priser.

Anbefaler å holde noen rom kalde

Meyer anbefaler derfor boligeiere å gå gjennom hvordan de bruker energi for å se hvor man kan spare de nå dyre kilowattimene.

– Mitt umiddelbare råd er å tenke gjennom hvilke rom som må varmes opp, og om du kan stenge av noen for å redusere strømforbruket. Oppvarming utgjør en stor andel av energiregninga, så hvis du kan senke temperaturen fra 22 til 20 grader, så er det et vesentlig bidrag for å forbruket ned, sier Meyer.

Når bankene øker rentene sier Meyer det også vil være til forbrukernes beste med mer informasjon om hva renten faktisk er i de forskjellige bankene.

– Vi vil be regjeringen innføre de samme kravene til gjennomsiktighet som i Sverige, hvor bankene må oppgi hvilken gjennomsnittlig rentesats de har for kundene sine. I dag er det helt umulig å vite hva man faktisk kan oppnå, når bankene bare oppgir en listepris som alle vet ikke er reell, sier Meyer, som argumenterer for at et slikt tiltak ville økt konkurransen mellom bankene og bidratt til lavere boliglånsrente for mange kunder.

– Bør forvente at ting blir dyrere

– Det her bør man virkelig forberede seg på, sier Eldar Rønning, privatøkonom i Sparebank 1 SMN.

Han mener husholdninger bør forvente at ting blir dyrere framover.

– Vi har blitt vant til veldig lave rentekostnader, og nå når renta stiger mens strømprisen kan fordoble seg, er det lurt å være forberedt, sier Rønning.

Eldar Rønning, privatøkonom i Sparebank 1 SMN Vis mer

Privatøkonomen anbefaler derfor at man tar seg en fot i bakken, og spør seg selv om man er klar for å takle de økte faste kostnadene som mest sannsynlig kommer.

– Folk bør begynne å sette av en buffer. Det bør man uansett ha, og vi ser på våre innskudd at folk har lagt seg opp penger under corona-krisen når man ikke har kunnet bruke like mye penger på grunn av nedstenging, sier Rønning, som anbefaler 1–2 brutto månedslønner satt av til uforutsette hendelser.

Sjekk strømleverandør og boliglånsrenta

– Det kan også være gunstig å sjekke om du har den beste strømavtalen. Nå finnes det også tilbud som sjekker for deg, og det er uansett den samme strømmen og den samme varmen den gir uansett hvem som leverer den. sier Rønning.

For å bøte på den økte bensinprisen foreslår privatøkonomen å fylle når det er billigst, vanligvis mandager og fredager.

– I tillegg er det alltid lurt å ta kontakt med en rådgiver i banken din for å se om de har noe å gå på med renta på boliglånet. Hvis man ønsker mer forutsigbarhet kan man også spørre om muligheten for fastrente. De fleste banker har veldig gode fastrentetilbud, og da vet man hva man betaler de neste tre, fem eller ti årene, forteller Rønning.

Økte renter hos sentralbanken slår vanligvis rett ut i høyere boliglånsrente hos bankene. Bankene kan også sette opp renten i påvente av en renteøkning hos Norges Bank, men fra banken din varsler renteøkning tar det seks uker til renteøkningen er i effekt.

– Det skjer ikke over natta, så det går an å forberede seg på det, og det bør man virkelig, avslutter Rønning.