BankID bytter leverandør – varsler nedetid

Nå skal 4,3 millioner BankID-brukere flyttes til en ny driftsleverandør. Det vil bety nedetid og ustabilitet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Torsdag starter BankID flyttingen av tjenestene fra Nets til den nye driftsleverandøren DXC. Det opplyser selskapet i en pressemelding.

– Vi har god kontroll på alle steg, og vi har øvd godt på flytteprosessen sammen med bankene og leverandørene. Selv om vi ikke forventer komplikasjoner, har vi valgt å varsle alle BankID-brukerne om at det kan bli noe redusert tilgjengelighet de neste dagene, sier Ole Petter Aasen, produktansvarlig for BankID i meldingen.

Flytteprosessen er ventet å vare til tirsdag neste uke, men enkelte dager er spesielt utsatt for problemer:

Torsdag vil BankID og BankID på mobil være utilgjengelig for alle kunder i perioden klokken 00.01–08.00.

Lørdag kan BankID med kodebrikke og kodeapp være ustabilt i perioder i nettbankene. BankID på mobil vil fungere som normalt.

Fra torsdag til tirsdag klokken 08 vil det ikke mulig å aktivere eller reaktivere BankID og BankID på mobil. Brukere anbefales derfor å sjekke at BankID fungerer før flyttingen starter torsdag.

Selskapet understreker også at uforutsette ting kan skje i en flytteprosess av denne størrelsen.

BankID går samtidig ut med en advarsel i forbindelse med de store endringene.

– Det er viktig å understreke at hverken BankID, Vipps, banker eller andre seriøse aktører vil be deg oppgi innloggingsdetaljer på telefon, SMS eller e-post. Vær også skeptisk til å følge lenker du mottar i slike kanaler. Er du i tvil om henvendelsen er ekte, eller mistenker at noe er svindel, ta kontakt med banken din, sier Aasen i meldingen.