Strømprisen holder seg stabil torsdag

Vind og varmere vær i Europa bidrar til at strømprisen holder seg lavere enn tidligere i uken. Torsdag stiger prisen ett øre.

Publisert:

Strømprisen i Sør-Norge vil torsdag ligge på 0,81 kroner. Det viser ferske strømpristall fra strømbørsen Nord Pool.

Prisene inkluderer ikke avgifter, nettleie og påslag.

Dermed fortsetter nedgangen for andre dag på rad. Onsdag ligger strømprisen i Sør-Norge på 0,80 kroner, etter flere prisrekorder i starten av uken.

Trøndelag og Nord-Norge har den siste tiden hatt betydelig lavere strømpriser enn de sørlige delene av landet. Slik er situasjonen også torsdag når strømprisen i Midt- og Nord-Norge blir liggende på 0,14 kroner.

Sjefanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight forklarte onsdag formiddag at prisene faller fordi det er varslet mye vind i Europa torsdag.

– Prisene kan også gå videre ned torsdag i og med at det er meldt stigende temperatur og mer vind, sa Lilleholt til E24.

Torsdag ventes det at både Tyskland og Storbritannia vil produsere mer vindkraft enn noen gang tidligere, ifølge Bloomberg.

Vannmagasinene øker

Ferske tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) onsdag viser at vannmagasinene fortsatte å fylle seg opp noe i uke 41.

Vannmagasinene er nå 67,5 prosent fulle, en økning på ett prosentpoeng fra uken før. Fyllingsgraden er lavest i Sørvest-Norge, på 56,9 prosent.

Magasinene inneholder nå nok vann til å produsere rundt 59 TWh strøm, ifølge NVE-statistikken.

Norge bruker totalt sett rundt 135 TWh kraft per år, og forbruket er naturlig nok størst om vinteren.

Vannmagasinene bruker å fylles opp utover høsten, men særlig i deler Sørvest-Norge har det kommet mindre tilsig enn vanlig.

Magasinene tappes ofte utover vinteren, og er på sitt laveste i mars og april, før snøsmeltingen starter.

Varsler grep

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum varslet torsdag formiddag at regjeringen vil komme med tiltak for å hjelpe dem som har minst fra før med strømregningen.

– Senterpartiet og Ap har vært veldig bekymret for de veldig høye strømprisene den siste tiden og over tid. Vi er opptatt av å avhjelpe folk. Vi vil derfor komme med forslag i Stortinget om et par ukers tid for å hjelpe de som rammer hardest, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til VG.

– Vi vil styrke bostøtten og vil legge frem forslag om det, sier Vedum.

Finansministeren bekreftet også at flere ulike grep blant annet for å hjelpe på lengre sikt. Dette kan eksempelvis være ved å redusere el-avgiftene.