SR-Bank kaller ny prismodell «gladnyhet»: Flere indeksfond blir over dobbelt så dyre

Sparebank 1 SR-Bank følger andre aktører og legger om prismodellen på fond. For flere indeksfond betyr det over en dobling av prisen, mens mange aktive fond blir billigere.

Sparebank 1 SR-Bank er landets større banker med rundt 1.500 ansatte. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Vis mer byoutline Jan Inge Haga/SpareBank 1 SR-Bank

Publisert: Publisert: I går 16:28

Sparebank 1 SR-Bank går nå bort fra den tidligere prismodellen med såkalt returprovisjon og innfører isteden en ny avgift.

Det skjer i kjølvannet av innføring av EU-regler og lignende grep hos aktører som Nordnet og DNB.

Prisen kundene betaler blir delt i to. Et forvaltningshonorar til fondet og et nytt gebyr, kalt formidlingshonorar, til banken.

Banken har satt den nye gebyrsatsen til 0,4 prosent for aksjefond. Det gjelder både aktive fond og indeksfond.

Resultatet er at mange aktivt forvaltede aksjefond blir billigere for bankens kunder. Ulempen er at indeksfondene blir vesentlig dyrere, med et prishopp på 150 prosent i flere tilfeller.

Forskjellen mellom aktive og passive fond (indeksfond) Et passivt indeksfond fordeler alle pengene som settes inn i fondet, i de selskapene som er representert på en gitt børsindeks og etter de vektene som selskapene har i den samme indeksen.

Fordi det ikke krever særlig mye mer enn administrasjon å følge en slik investeringsstrategi, blir kostnadene i indeksfond lave, og dermed billig for kundene som vil spare der.

Et aktivt forvaltet fond har derimot som mål å skape en høyere avkastning enn den generelle markedsutviklingen i det markedet fondet opererer i.

Fordi dette innebærer at forvaltere faktisk må jobbe aktivt for å slå markedet, har et aktivt fond høyere utgifter enn et indeksfond. Derfor har aktive fond også høyere forvaltningsgebyrer som pålegges kundene. Vis mer vg-expand-down

Prishopp på indeksfond

For et populært indeksfond som DNB Global må kunden nå betale en samlet gebyrsats på 0,5 prosent. Det er opp fra 0,2 prosent tidligere.

Ifølge tall fra Verdipapirfondenes forening har norske fondssparere samlet sett kjøpt fondsandeler for over 1,7 milliarder kroner i DNB Global Indeks så langt i år.

De private fondskundene i Norge har satt stadig mer penger i indeksfond, og ved årsskiftet var rundt en femtedel av deres aksjefondsmidler plassert i indeksfond.

Også tre andre av DNBs indeksfond får tilsvarende prisøkning.

Tre av fire indeksfond fra Storebrand går opp i pris. Økningen er på mellom 0,2 og 0,3 prosentpoeng, slik at samlet kostnad blir 0,5 prosent for to av fondene og 0,6 prosent for ett fond.

Sparebanken kaller den nye prismodellen for en «gladnyhet» for fondskundene på sine sider.

– Hvor er gladnyheten for sparerne i indeksfond?

– Jeg tenker at den prisingen vi gjør på indeksfond, den svarer mer opp til det arbeidet som ligger bak, med både betjening, rapportering og rådgivning om fond, sier kommunikasjonsrådgiver Øyvind Knoph Askeland i banken til E24.

Kommunikasjonsrådgiver Øyvind Knoph Askeland i SpareBank 1 SR-Bank. Vis mer byoutline Sparebank 1 SR-Bank

– Sparere i indeksfond er gjerne de mest prisbevisste. Nå må de betale vesentlig mer. Hvordan blir dette mottatt?

– Alle de som har avtale hos oss om fondssparing har fått den nye avtalen i februar og mars. Godt over 80 prosent har signert den. Det tenker jeg er et signal om at dette er fornuftig. Det er mange her som opplever å gå ned i pris i fondene de sparer i. 51 av fondene vi tilbyr blir billigere, sier Askeland.

– Hvorfor kommer indeksfondene relativt dårligere ut prismessig?

– Vi har valgt å prise mer likt enn tidligere. Grunnen er at det er like krevende for oss å distribuere et indeksfond som det er å distribuere et aktivt forvaltet aksjefond.

– Vi må betjene hver enkelt kunde, føre kontroll og rapportere til for eksempel skattemyndighetene, uavhengig av om det er indeksfond eller aktivt forvaltet fond, sier Askeland, som også understreker at rådgivningen skal styrkes.

Legger om prismodellen

Bakgrunnen for omleggingen er EU-regelverket som formelt forkortes til MiFID, eller på norsk «Direktivet om markeder for finansielle instrumenter», ifølge kommunikasjonsrådgiveren.

Han påpeker at regelverket blant annet stiller krav om synliggjøring av hvilken del av kostnaden som går til forvalter og hvilken som går til distributøren, i dette tilfellet Sparebank 1 SR-Bank.

Tidligere var alle kostnadene bakt inn i forvaltningshonoraret, og banken fikk tilbake en del av avgiften – en returprovisjon.

Askeland sier at banken har valgt en løsning med såkalte «nettofond», som innebærer at banken får betalt en avgift direkte fra kunden istedenfor returprovisjonen fra forvalter.

– Vi får det resultatet som myndighetene ønsker, som er at kostnadene blir mer synlige for kundene.

Han sier at banken inntjening fra fondsvirksomheten vil bli «relativt likt» som tidligere.

– Dette er ikke noe vi gjør for å tjene mer penger. Det er rett og slett for å følge kravene fra myndighetene.