DNB-kundenes sommerforbruk overrasker storbanken: – Ser effektene av at vi ferierer i eget land

Etter en laber vår for reiselivet ser DNB nå en kraftig økning i kundenes forbruk i norsk reisevirksomhet. Nordmenn bruker 54 prosent mer på hotellovernattinger enn på samme tid i fjor.

HOTEL UNION ØYE: Kan havne på reiselisten til ferieglade nordmenn Vis mer Rolf M. Aagaard / NTB scanpix

Mads Yksnøy

Publisert: Publisert: 18. juli 2020 17:29

Den kraftige økningen i betalinger for hotellovernatting overrasker direktør for Data Transformation i DNB, Ine Oftedahl.

– Det var ikke min hypotese før sommeren startet. Det har vært veldig mye fokus på telt, hytte og hengekøyer, så jeg er overrasket over veksten for hotellene, sier Oftedahl til E24.

Hun forklarer det med nye ferierutiner blant nordmenn.

– Det vi ser er effektene av at vi ferierer i eget land. Vanligvis har vi ikke i like stor grad besøkt museer og turist-tog og alt det vi ser utenlandsturister benytter seg av. I år virker det som nordmenn prøver å i større grad ta inn alt det vi kan finne i eget land, sier hun.

Ferske kortdata fra DNB bekrefter en utvikling du har kunnet høre og lese mye om den siste tiden: Nordmenn bruker mer penger innenlands i år enn i fjor.

Tallene viser samtidig at det var en total økning i nordmenns pengebruk, både i uke 27, som var uken før fellesferien, og i uke 28.

Sammenlignet med samme uker året før økte nordmenns pengebruk med henholdsvis 14 prosent i uke 27 og 18 prosent i uke 28.

GRØNNE TALL: Ine Oftedahl kan vise til stor vekst i forbruket til DNB-kunder Vis mer DNB

Oftedahl er sikker på årsaken til det økte forbruket.

– Det kommer mye av at folk er hjemme, og fordi de skal bruke feriebudsjettet sitt til ferie, sier hun.

DNB-tallene viser at i tillegg til en økning i totalt kortforbruk, ser man også svært høye tall for noen utvalgte aktiviteter i uke 28:

Hotellnæringen er opp 54 prosent fra i fjor. Oftedahl tror dette kan komme av et stort antall forhåndsbestillinger.

Camping stiger med 42 prosent.

Turistattraksjoner og fornøyelsesparker går ned med 18 prosent i uke 28, etter å ha ligget 21 prosent over fjorårets forbruk i uke 27. DNB mener dette også kan skyldes forhåndsbestillinger.

– Kontrastfylt sommer

Selv om ikke kortdata gir det fulle bildet, gir det verdifull innsikt i hvordan nordmenn bruker pengene sine.

Tall fra DNB for perioden etter 12. mars, da regjeringen «stengte landet», viste for eksempel at DNBs kunder handlet for rundt 30 prosent mindre enn året før.

Også i uke 27 kunne hotell- og campingbransjen vise til vekst på henholdsvis 20 og 42 prosent fra i fjor.

Leder i Virke reiseliv, Astrid Bergmål, er begeistret over tallene, men sier det er som forventet.

– Virke reiselivs befolkningsundersøkelse om folks reisevaner fra mai viste at betydelig færre planla å reise til utlandet denne sommeren, selv om grensene åpner, forteller Bergmål.

Hun ser klare forskjeller mellom hvilke bedrifter som gjør det bra og de som gjør det dårlig.

– Det vi ser nå er en kontrastfylt sommer. Mange av dem som tidligere har rettet seg mot nordmenn og har et særegent produkt er godt besøkt i år. Mange av dem som har rettet seg mot internasjonale markeder sliter fremdeles.

POSITIV: Astrid Bergmål i Virke sier tallene går overens med forventningene. Vis mer VIRKE

Liten økning

På spørsmål om hvordan forbruket vil utvikle seg fremover, tror Oftedahl på stabilitet.

– Min formening er at vi ikke kommer til å se de store dippene utover året. Vi vil nok se en liten økning i forbruket i sommer før det stabiliserer seg.

Bergmål er enig, men spent.

– Det er grunn til å tro at det skal holde seg for sommerferien. Det blir veldig spennende å se om reiselivet klarer å forlenge sesongen, og om de utenlandske turistene kommer nå som grensene åpner, sier hun.

På nåværende tidspunkt kan det se ut som at turiststrømmen lar vente på seg.