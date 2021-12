Morten Ramm tilbyr seg å betale strømregningen til fem personer

Komikeren har fått over 100 meldinger etter at han la ut innlegget på Instagram. Stafettpinnen er allerede sendt videre.

Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Man skjønner ikke helt hvor mange som sliter før det kommer kriseperioder. Når det både er pandemi og så høye strømpriser er det med på å velte økonomien til folk. Da ser man hvor sårbart det er, sier Morten Ramm til E24.

– Det er jo nesten litt for lite med fem, sier Ramm.

Komikeren la tirsdag formiddag ut et innlegg på Instagram der han skriver at «siden politikken ikke finner løsninger» så vil han tilby å betale strømregningen til fem personer for november eller desember.

Han skriver videre at stafettpinnen skal overtas av noen andre «gjøglere med romslig økonomi og god råd».

– Vi gjøglere tøyser, tuller og kødder, og så tjener vi penger på det. Da tenkte jeg at dette var en hyggelig måte å gjøre noe på.

Over 100 meldinger på to timer

I høst og vinter har strømprisene vært uvanlig høye. Desemberprisene ligger normalt på 40–50 øre kilowattimen, men i starten av årets desember har prisene ligget på 1–2 kroner per kilowattime før man legger til nettleie, avgifter og påslag fra strømselskapene.

Etter at Ramm la ut innlegget har det kommet inn mange meldinger. På to timer ba over 100 personer om at han betaler strømregningen deres.

– Det gjorde jo at jeg bare fikk enda mer vondt i magen. Dette er et stort reelt problem, det er ikke noe tull.

– Det er alt fra besteforeldre som sitter med tepper og pledd, til alenemødre med barn eller studentkollektiv. Her er det faktisk folk som prioritere å skru av strømmen for å gjøre andre ting. Det at vi vet at prisen er høy, gjør i seg selv at folk skrur ned varmen.

Analytikere har blant annet pekt på tørt vær og energikrise i Europa som bakgrunn for de høye prisene.

Europas skyhøye strømpriser har blitt forklart med at kull- og gassprisene er høye, rekordpriser på CO₂ og lavere produksjon av fornybar energi enn vanlig.

Stafettpinnen er levert videre

De fem Ramm skal betale strømregningen til har allerede fått beskjed. Komikeren har delt meldingene han fikk fram dem på sin Instagram-konto.

En er vernepleiestudent på fulltid, i tillegg til å være alene med to barn, ifølge meldingen. En annen er student som har fått kuttet i deltidsjobben sin på grunn av coronarestriksjonene, mens en tredje er lærling med dårlig råd, skriver de i meldingene.

De forteller også om at varmen er skrudd ned med permittering hengende over seg, og at man sitter hjemme med dobbelt sett med klær på.

Ramm håper initiativet kan gjøre at flere som har råd til det bidrar.

– Jeg håper folk som har penger hjelper til og er snille. Det er mange i Norge som har cash, og sier «dette har jeg tjent selv og vil ikke gi bort». Men det er mange som har nok til å bidra.

Komikeren som blir utfordret til å betale fem andre strømregninger er allerede valgt, forteller Ramm.

– Nå går stafettpinnen videre til Herman Flesvig.

Komiker og skuespiller Herman Flesvig, som blant annet er kjent fra humorserien «Førstegansgtjenesten» på NRK. Vis mer

Den stafettpinnen har Flesvig tatt i mot.

I en video på Instagram sier skuespilleren og komikeren at han også vil betale strømregningen til fem personer som sender han en melding med en begrunnelse.

– Hvis det er noen dere vet om som har det litt ekstra trangt i jula og har litt problemer med å betale disse skyhøye strømregningen som kommer inn, så velger jeg ut fem stykker og betaler strømregningen til disse, sier Flesvig i videoen.

– Jeg har tatt ut forbrukslån for dette her, så det går supert. Nå skal jeg pante flasker, så det er bare å kjøre på, avslutter komikeren.

For ordens skyld: VG er majoritetseier av E24. Morten Ramm var tidligere tilknyttet Max Social, som er heleid av VGTV AS, men er ikke det i dag. E24s redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette.