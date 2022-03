Oligarkene styrer yachtene mot Maldivene: – De vil klare seg uansett

Mens president Putin beordrer militære styrker til å rykke frem i Ukraina, styrer de russiske oligarkene luksusyachtene mot Indiahavet og Maldivene. – Det kan hende de slapper helt av, sier BI-professor.

Luksusyachten «Anna», eid av den russiske milliardæren Dmitry Rybolovlev. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Et større antall luksusyachter har satt kursen mot Indiahavet, rettere sagt Maldivene og den afrikanske øygruppen Seychellene, etter at en rekke sanksjoner har blitt rettet mot de russiske oligarkene.

Ifølge data fra Marinetraffic ligger de tre luksusyachtene «Ocean Victory», «Titan» og «Mysky» utenfor øya Malé i Maldivene.

Den største luksusyachten, «Ocean Victory», måler 459 fot (140 meter) og eies av stålgiganten Viktor Rashnikov.

«Titan» tilhører oligarken Alexander Abramov, medgrunnlegger av stålprodusentselskapet Evraz, mens «Mysky» er registrert under den russiske milliardæren Igor Kesaev.

– Venter på at dette går over

BI-professor Petter Gottschalk tror ikke oligarkenes kursendringer mot Indiahavet er en manøver for å skjerme seg fra sanksjonene.

– Ut ifra min forskning på styrtrike kriminelle hvitsnipper, så er ikke dette noe som tilsier at de griper etter ekstreme tiltak, sier han.

– Tvert imot er banker interessert i å beholde dem som kunder, så det kan være at de sitter stille og venter på at dette går over, sier Gottschalk, som også er en erfaren forsker på økonomisk og organisert kriminalitet.

BI-professor og korrupsjonsforsker Petter Gottschalk Vis mer

– Så det er sannsynlig at de rett og slett bare slapper av på feriestedene?

– Det kan hende de slapper helt av, og dessverre har de grunn til å gjøre det også, sier BI-professoren, og legger til:

– Det er så mange som tjener på oligarkene og deres velstand. Gjennom en rekke advokatfirmaer, meglerforetak og banker som hjelper dem, vil de klare seg uansett.

Yachten «Ocean Victory» eies av milliardæren Viktor Rashnikov og befinner seg nå ved Maldivene. Bildet stammer fra 2015. Vis mer

Fra Maldivene til Seychelles

Samtidig har yachtene «Clio» og «Sea Rhapsody», som henholdsvis tilhører oligarkene Oleg Deripaska og Andrey Kostin, satt kursen mot Maldivene.

President i det russiske oljeselskapet Lukoil har derimot valgt å holde seg i Middelhavet, ifølge skipsdata som viser at yachten «Galactica Super Nova» ligger utenfor havnen i Montenegro.

Ifølge bransjeovervåkeren Superyacht Group, så eies mellom syv og ti prosent av den globale flåten av «superyachter» av russere.

Vil beslaglegge oligarkenes fysiske verdier

Mandag fryste EU eiendelene og innførte reiseforbud mot en rekke russiske milliardærer med umiddelbar virkning.

Oligarkene som nå befinner seg i Indiahavet er ikke listet på sanksjonslisten fremlagt av EU.

Det er derimot oligarkene Mikhail Fridman, grunnleggeren av Alfa Group, og medeier Petr Aven, Igor Sechin og Nikolai Tokarev, de respektive toppsjefene i oljeselskapene Rosneft og Transneft, og milliardæren Alisher Usmanov som er blant de som er rammet av tiltakene.

Sistnevnte har valgt å fortøye yachten «Dilbar» ved Hamburg i Tyskland etter å ha reist fra Monaco, ifølge Marinetraffic.

Jo Biden varslet også natt til onsdag, under sin «state of the union»-tale, at USA ville ta kraftige grep for å isolere russisk økonomi.

Dette inkluderer blant annet at det amerikanske justisdepartementet nå skal danne en gruppe dedikert til å jakte på verdiene til de russiske milliardærene.

– Vi vil sammen med våre europeiske allierte finne og beslaglegge deres yachter, luksusleiligheter og privatfly, sa Biden.

Les også Oligarker slår tilbake mot sanksjoner: – Vi er sjokkert

Les også Joe Biden vil jakte oligarkenes verdier

– Uvanlig at dette blir avslørt

Gottschalk tror det er større sannsynlighet at oligarkene vil ha penger i anerkjente banker, enn å gjemme dem i skatteparadiser.

Professoren trekker frem hvitvaskingsskandalen på Island som eksempel, der transaksjoner ble gjort gjennom DNB av det islandske fiskerikonsernet Samherji.

– Bankene driver med dette fortsatt, og selv om det har vært noen avsløringer har ikke dette stoppet, opplyser han.

Gottschalk peker på oligarkenes «medhjelpere» som ofte er beskyttet av såkalte «client-attorney privilege», eller andre interne forsikringer.

– Det er veldig uvanlig at dette blir avslørt. Disse medhjelperne vil svare at de stiller seg lojalt til sanksjonene, men de gjør nok ikke det, sier han.