Meglere melder om «kuppe»-trend: – En kaotisk situasjon

Få boliger på markedet og høye boligpriser gjør at flere meglere merker at boliger blir snappet opp flere dager før planlagt visning.

KUPPET: Denne boligen på Sagene ble solgt før megler rakk å holde fellesvisning for de over 30 påmeldte. Vis mer byoutline Hanne Bruland

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Det er en helt kaotisk situasjon i Oslo med visninger som blir avlyst, sier Ramin Oddin i Eiendomsmegler 1.

Han opplevde denne uken at en bolig som skulle hatt fellesvisning i helgen ble kjøpt før han rakk å vise den frem. En interessent kontaktet selv selger og la inn et bud som selger godtok.

På Finn.no fredag ettermiddag var 37 boliger merket med «visning avlyst» i annonsen. 17 av dem var i Oslo.

– Det er mange som avtaler privat visning og som sniker seg foran i køen på favorittboligen, sier Oddin.

Han sier budgiverne ofte legger inn bud som er såpass høye at selger ikke «tør» å takke nei til. Eiendomsmegleren viser også til eksempler fra flere kolleger som har måttet avlyse visninger til boliger som ble solgt over prisantydning før felles budrunde.

– Det er problematisk i dagens boligmarked, sier Oddin.

VISNING AVLYST: Boligen på Kampen rakk bare ligge på markedet i et døgn før den ble snappet opp. Vis mer byoutline Sigve Kvamsdal/ Inviso

– Ukultur

– Det har blitt en ukultur for det, sier eiendomsmegler Marianne Stoveland i DNB Eiendom.

Hun var megler for en bolig på Kampen som ble lagt ut for salg søndag kveld. Allerede mandag kveld var boligen solgt. Innen annonsen fikk «solgt»-stempelet tirsdag morgen hadde 30 personer meldt seg på visning.

Stoveland har kunder på boligjakt som ser at boliger blir snappet opp før de rekker å gå på visning, og derfor vil også de gjøre det samme.

NEGATIV EFFEKT: Marianne Stoveland i DNB Eiendom opplever at flere kunder spør om privatvisninger når de ser at andre gjør det. Vis mer byoutline DNB Eiendom/Blinck

– De begynner også å spørre om privatvisninger og det blir en negativ effekt, sier Stoveland.

Megler Caroline Stensrød i Krogsveen skulle ha visning på en bolig i helgen, men også denne er allerede solgt. Før den ble solgt torsdag hadde 33 personer meldt seg på visningen.

– Det er veldig lavt tilbud av boliger, og folk blir veldig desperate. Det er en ond sirkel, for når folk ser at andre gjør det ser de at det er en mulighet, sier Stensrød.

Høyaktiv måned

– Det er lenge siden jeg har opplevd samme trend med kuppforsøk, sier Oddin i Eiendomsmegler 1.

Han synes det har vært merkbart mange kupp og kuppforsøk i boligmarkedet den siste tiden.

– Det var mye kupping på senhøsten. Det at det tiltar nå er ikke så rart når det er ekstremt få boliger på markedet, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

MANGE INTERESSERTE: Ramin Oddin i Eiendomsmegler 1 har blitt kontaktet av mange som vil legge inn bud før den ordinære budrunden. Vis mer

Forbundet registrerte torsdag 346 planlagte visninger av brukte boliger i Oslo på søndag. Det var 14 færre enn da NEF sjekket onsdag.

– Det vil ikke overraske meg om flere boliger selges før visning søndag 10. januar, sier Geving.

Geving trekker frem at november normalt er en stillere måned i boligmarkedet, og at det derfor er grunn til å anta at tendensen med boligkupping er sterkere i januar og februar. Disse månedene i boligmarkedet er det han kaller «høyaktive».

Få boliger på markedet

Også Geving mener kuppforsøkene er en «uheldig utvikling», som springer ut av ubalanse mellom tilbud og etterspørsel.

– Det er trangt i døra på boligmarkedet med få objekter ute og mange kjøpere, sier Stoveland.

Hun får støtte av de andre meglerne E24 har vært i kontakt med, som trekker frem at det er få boliger tilgjengelig.

UBALANSE: Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund mener det er ubalanse mellom tilbud og etterspørsel i boligmarkedet. Vis mer byoutline Torstein Bøe / NTB

– Folk får sjokk når det er så lite på markedet, sier Oddin.

– Det er litt psykologi i det også, for når folk ser at ting går til en høy pris tenker de «hvis ikke jeg får kjøpt denne, får jeg ikke kjøpt bolig senere heller fordi boligprisene går opp», sier Oddin som mener det kan være en av grunnene til utviklingen.

I romjulen var det rekordfå boliger på markedet. Da var antallet boliger på Finn.no en femtedel av antallet i samme uke året før.

– Da får man en veldig skarp konkurranse som gjør at flere forsøker å snike i salgsprosessen for å unngå en budrunde, sier Geving.

FÅ BOLIGER: Eiendomsmegler Caroline Stensrød i Krogsveen tror mange kjøpere blir desperate når det er et lavt tilbud av boliger. Vis mer byoutline Hanne Bruland

Får sure telefoner

Oddin opplever å få mange sure telefoner fra dem som var påmeldt visning. Mange ber om å få selger til å ombestemme seg, men det har ikke eiendomsmegleren anledning til å gjøre ifølge loven, forklarer Oddin.

Onsdag måtte han sende melding til 16 personer som var påmeldt til en visning til helgen. Boligen ble solgt onsdag.

– Jeg måtte bruke hele kvelden på å svare for meg. Vi meglere bruker mer tid på å beklage enn vi ville brukt på å holde visningen, sier Oddin.

Stoveland kjenner også igjen at mange interessenter blir skuffet når de ikke får komme på visning.

– Det er en frustrasjon for mange at de melder seg på visning og så må jeg kort tid etter si at dessverre er boligen allerede solgt, sier Stoveland.

– Mange føler at boliger blir rappet foran nesa på dem, sier hun.

