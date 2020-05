Sjeføkonom om boligprisene: – Nordmenn er jaggu ikke lettskremte

Selv om boligmarkedet er tregere, er tallene Eiendom Norge la frem onsdag bedre enn økonomene forventet.

(f.h.) Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken, sjeføkonom Nejra Macic hos Prognosesenteret og sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets. Vis mer Foto: Lise Åserud / NTB scanpix/ Foto: Cicilie S. Andersen, E24/ Foto: Cicilie S. Andersen, E24

Publisert: Publisert: 6. mai 2020 12:53

– Dette er vesentlig bedre enn forventet. Dette er gode nyheter for boligmarkedet, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til E24.

Boligprisstatistikken til Eiendom Norge viser at norske boligpriser steg med 0,5 prosent nominelt i april.

Korrigert for sesongvariasjoner endte boligprisene med et fall på 0,2 prosent.

Prognosesenteret ventet et svakt fall på rundt 1 prosent, mens DNB Markets ventet et fall på 3 prosent.

– Nordmenn er jaggu ikke lettskremte, og det er mye annet som nedprioriteres før bolig i dette landet, sier Prognosesenterets sjeføkonom Nejra Macic til E24.

Tregere

Hun og Prognosesenteret har vært blant de minst pessimistiske til bruktboligmarkedet etter at coronapandemien traff landet, men sjeføkonomen sier at likevel er overraskende positive tall fra markedet.

– Vi ventet selv før corona at det ville legges ut og omsettes færre bruktboliger for salg i 2020 enn i rekordåret 2019, men dette har blitt forsterket ytterligere, sier Macic.

I april i år ble det solgt 10,3 prosent færre boliger enn samme måned i fjor, og tiden det tok å få solgt en bolig var også lengre.

I snitt tok det 55 dager å selge en bolig i april, noe som er opp fra 51 dager i februar.

– Det går tregere, men prisutviklingen må sies og være stabil. Men vi tror at vi kan se videre prisfall i månedene som kommer, selv om vi ikke tror på det store og dype fallet, sier Haugland.

Nyboligmarkedet

Heller ikke Macic eller sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken tror det blir noe stort krakk i boligprisene i år.

– Vi regner med at boligprisene vil korrigere litt ned de nærmeste månedene, men det ser ikke ut som det trengs et veldig stort prisfall for å balansere markedet, fordi både tilbud og etterspørsel avtar samtidig, sier Due-Andresen.

DNB Markets la tidligere denne uken frem sine prognoser for boligmarkedet i år, der de trodde på et prisfall på 4 prosent for hele året.

– De nye tallene kan tyde på en bedre utviklingen, men usikkerheten er fortsatt høy, så det er altfor tidlig å konkludere, sier Haugland.

Macic tror det er nyboligmarkedet som vil merke denne krisen tydeligst.

– Nyboligmarkedet vil ta støyten i denne krisen, akkurat som under tidligere kriser ser vi en tydelig vridning av etterspørselen fra nytt til brukt. Når usikkerheten er så stor, ønsker mange å kjøpe en bolig de kan få nå og ikke måtte vente et par år, sier Macic.

Rentebeslutningen

Torsdag er det klart for en ny rentebeslutning fra Norges Bank.

Virus- og oljekrisen har sendt norsk økonomi inn i en dyp nedtur, og Norges Bank har allerede kuttet styringsrenten til 0,25 prosent, det laveste noensinne.

Haugland tror Norges Bank blir betrygget av tallene fra Eiendom Norge.

– Ingen ser for seg en sterk oppgang i boligprisene, det kunne bekymret dem i form av gjeldsvekst, så nå er det nedsiden som truer. Men dette tyder på at vi skal slippe en slik utvikling, sier Haugland.

Macic sier at hun tror dagens boligprisstatistikk kan påvirke Norges Bank til å la styringsrenten stå uendret, mens Handelsbanken forventer et ytterligere rentekutt fra sentralbanken.

– Vi tror også Norges Bank vil kutte renten til null i morgen, fordi utsiktene har forverret seg siden det forrige rentekuttet. Hvis de ikke kutter, så må de forklare hvorfor, sier Due-Andresen.

DNB Markets tror Norges Bank denne uken vil holde renten uendret på 0,25 prosent, men Haugland er spent på hvordan sentralbanken ser for seg at coronapandemien vil slå inn over norsk økonomi, og boligmarkedet.