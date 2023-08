Det kan ta tid før flomofrene får erstatning

Forsikringsselskapene kaller hjem folk fra ferie, utvider åpningstiden og setter inn ekstra ressurser. Det kan likevel ta tid før ofrene får hverdagen tilbake.

Forsikringsselskapene sier det vil være stor variasjon i hvor lang tid det vil ta å erstatte skadene etter ekstremværet. Bildet er fra en campingplasser i Aurdal/Bagn som forrige uke sto delvis under vann.

Forsikringsselskapene har registrert rundt 7.000 forsikringsmeldte skader på bygning, innbo og tomter. Det inkluderer ikke skade på blant annet biler og campingvogner.

Norsk Naturskadepool anslår at skadene vil koste rundt 1,6 milliarder kroner.

Varierende ventetid

Alle forsikringsselskapene Aftenposten har vært i kontakt med sier det vil variere hvor lang tid det vil ta å behandle skadesakene.

Det vil blant annet avhenge av hvor store skadene er – og hvor det har skjedd.

Flomrammet? Slik fungerer det når du melder inn en skadesak Slik fungerer prosessen fra kunden melder inn en skadesak frem til skaden er erstattet eller reparert: Kunden melder inn skaden på telefon eller nett. Forsikringsselskapet takserer skaden og kartlegge skadeomfanget. De ser hva som må erstattes og beregner hvor mye det vil koste. I saker der det forekommer store og omfattende ødeleggelser kan dette ta lengre tid. Skadene repareres eller erstattes. Det er forsikringsselskapet som er ansvarlig for å organisere reparasjonen og bestille blant annet rørleggertjenester og håndverkstjenester dersom det er nødvendig. Kilde: Gjensidige forsikring Vis mer

De fleste sakene som er meldt inn er vannskader. Før forsikringsselskapene kan begynne å reparere slike skader, så må huset tørkes. I noen områder er vannstanden fremdeles for høy til at arbeidet kan settes i gang.

– De som er rammet av været og flommen etterpå vil nok oppleve at hverdagen blir snudd på hodet i uker, om ikke måneder etterpå.

Det sier Sigmund Clementz som er kommunikasjonssjef i If Forsikring. Selskapet har mandag mottatt rundt 1.100 skadesaker på bygning og innbo fra både privatpersoner og bedrifter.

Han trekker frem vannskader i kjelleren som et typisk eksempel på saker som er blitt meldt inn etter ekstremværet.

For at kjelleren skal tørke må det gå store vifter døgnet rundt i en lang periode. Clementz sier det kan ta rundt fem til seks uker. Og det er først etter at det er tørt at selve reparasjonen av skadene kan begynne.

– Med håndverkere inn og ut av huset i ukevis blir det et helt annet dagligliv enn det man er vant til, legger han til.

Alle forsikringsselskapene Aftenposten har vært i kontakt med sier det er god tørkekapasitet.

– Men det vil ta tid før alle får reparert sine skader. Det er en enorm pågang i saker i de rammede områdene, så noen vil oppleve at tørkearbeider går fortere enn andre, sier Torbjørn Brandeggen som er kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Mandag morgen har forsikringsselskapet fått inn totalt 1.010 skadesaker. 740 av dem gjelder bolig og innbo.

Slik så deler av Dokka ut da vannet var på sitt høyeste,

Kunden trenger ikke organisere reparasjon

Før måtte kunden selv legge ut for å organisere reparasjon av skader. Slik er det ikke lenger.

I dag er det forsikringsselskapet som organiserer reparasjonen og som betaler for det. Kunden trenger ikke legge ut for slike utgifter.

De eneste kontaktutbetalingene kundene vil motta er for eventuelle skader på innbo innboGjenstander som står inne i boligen og som ikke er fastmontert. Eksempler på innbo er møbler, klær, elektrisk utstyr, bøker, sykler og verktøy..

Clementz i If Forsikring påpeker likevel at dersom noen ønsker å reparere skader selv, så er det rom for at de kan gjøre det. Da vil de få en kontaktutbetaling tilsvarende det forsikringsselskapet ville ha betalt til sine arbeidspartnere.

– For noen er greit alternativ, men ikke for alle. At noen ønsker å repare skader selv bedrer kapasiteten slik at andre som trenger hjelp kan få det raskere, sier han.

Han understreker at kunder ikke selv får reparere skader som krever en elektriker eller rørlegger. Han fraråder også kunder fra å begynne på prosjekter som er byggeteknisk avanserte.

Et hus delvis under vann på Lena. Ekstremværet Hans har laget materielle skader for 1,6 milliarder ifølge det seneste anslaget.

Slik håndterer forsikringsselskapene trykket

Forsikringsselskapene har siden forrige uke innført en rekke tiltak for å håndtere den økte pågangen i forbindelse med ekstremværet.

Alle selskapene Aftenposten har vært i kontakt med oppgir at de har økt bemanningen i skadeavdelingene. Tryg Forsikring sier de har hentet hjem ansatte fra ferie for å øke bemanningen, og Gjensidige sier mange ansatte har jobbet overtid de siste dagene.

Flere forsikringsselskap har også gått sammen for å hente inn eksperter på tørking av bygg etter vannskader fra rundt om i landet.

I tillegg har de enkelte selskapene også innført egne tiltak:

Gjensidige: planlegger informasjonsmøter for kunder på Nesbyen, Ål, Geilo, Bagn og Fagernes denne uken. De sender ut tekstmelding til alle kunder i berørte områder og de som er evakuerte med informasjon om hva de kan bistå med.

If: har også oppbemannet skadesenteret. De har også samarbeidet med andre forsikringsselskaper for å hente inn kompetanse på skadesanering fra andre deler av landet.

Tryg: har døgnbemanning på skademottaket og økt telefontiden. De har også sendt ut tekstmelding til kunder i risikoområder i forkant av ekstremværet der de har informert om værvarselet og gitt tips til hvordan de kan sikre verdisaker og forebygge vannskader.

Selskapene sier de allerede har begynt befaring av flere av skadene.

Tror skadetoppen er nådd

Til tross for at det har vært en stor økning i antall innmeldte skadesaker etter ekstremværet, så tror Øystein Thoresen, kommunikasjonsdirektør i Gjensidige forsikring, at skadetoppen er nådd.

– Vi har fremdeles jevn pågang, men det renner ikke inn saker i like stor grad som vi så de første dagene, sier han.

Selskapet har mandag fått inn 2.250 skader i forbindelse med ekstremværet.