Flere får dyrere strømavtale etter ryddesjau: – Sjekk avtalen

Nye regler har fått strømselskaper til å sette i sving en høstrengjøring i sine strømavtaler. Nå ber Forbrukerrådet folk være på vakt.

ADVARER: Seniorrådgiver Thomas Iversen er bekymret for at strømselskapene bruker nye regler som påskudd for å øke prisene. Norgesenergi er blant selskapene som den siste tiden har sendt ut endringsvarsler (skjermdump) til kunder, hvor de flyttes over til nye strømavtaler.

Fra 1. november har strømselskapene fått nye regler å forholde seg til. De skal blant annet gjøre det enklere for forbrukere å holde oversikt over alle avtalene strømselskapene tilbyr og hva det er pengene egentlig går til når de betaler fakturaen.

Reglene har gjort at flere strømselskaper har begynt å rydde i og redusere strømavtalene de tilbyr.

Forbrukerrådet har den siste uken vært i dialog med flere som har fått varsel fra strømselskapet om at de er flyttet over til en ny avtale.

– Vi har fått henvendelser fra forbrukere som opplever at avtalen deres blir dyrere. Men det er ikke en tilsiktet konsekvens av de nye reglene, som skal øke forbrukerbeskyttelsen, sier seniorrådgiver Thomas Iversen til E24.

Derfor oppfordrer Forbrukerrådet folk om å passe på.

– Vi er redd for at mange som får slike varsler blir forledet til å tro at det er snakk om mindre endringer for å overholde kravene i den nye prisopplysningsforskriften, men så bruker strømselskapene det som påskudd for å øke prisen, sier Iversen.

De nye markedsføringsreglene for strømselskapene Fra 1. november trådte endringer i den såkalte prisopplysningsforskriften i kraft. Formålet med endringene er å legge til rette for et mer velfungerende og forbrukervennlig strømmarked, ifølge Forbrukertilsynet. Dette går de nye reglene ut på: Det er nå strengere krav til opplysninger i markedsføring, både hva gjelder pris, varighet og avtaletype. Det skal blant annet tydelig oppgis størrelsen på alle priselementene i en avtale, som hvor mye påslaget er og hva det faste månedsbeløpet er.

Det er nå plikt til å gjøre priser på nåværende og tidligere strømavtaler tilgjengelig. Alle avtaler som fremdeles er i drift skal listes opp på for eksempel nettsidene, selv om disse ikke er mulige å velge lenger.

Det er nå krav om 30 dagers varslingsfrist ved endring eller avslutning av avtaler. Tidligere var det frist på 14 dager.

Fakturaene skal ha egne linjer for alle priselementer og kraftvolum Kilde: Forbrukertilsynet Vis mer

Tilsløring

I eksempler på endringsvarsler Forbrukerrådet har fått tilsendt, og som E24 også har sett, står det kun prisen på den nye avtalen. Det står ingenting om hva de gamle avtalene kostet.

Det mener Forbrukerrådet tilslører at selskapene tar seg bedre betalt.

– Derfor bør folk gå inn og sjekke hva deres gamle avtale kostet og sammenligne med den nye, sier Iversen.

– Vi har fått henvendelser fra forbrukere som opplever at avtalen deres blir dyrere, sier Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Iversen trekker frem et eksempel hvor en forbruker hadde gått fra en avtale med et fast månedsbeløp på 5 kroner og et påslag på 4,49 øre per kilowattime, til en avtale med et fast månedsbeløp på 47 kroner og et påslag på 5,99 øre per kilowattime.

Strømselskapet det i dette eksempelet var snakk om er Norgesenergi.

– Vi har overholdt reglene

– Hvorfor har dere gjennom denne oppryddingen flyttet folk over til dyrere avtaler?

– Som for alle andre bedrifter i Norge, så har kostnadene også økt for strømleverandører gjennom året. Vi har lenge jobbet med å redusere antall avtaler, som vi mener er bra og vil gjøre det lettere for folk å holde oversikt. I denne prosessen har vi også ønsket å gjøre noe med noen gamle kampanjeavtaler som vi tapte penger på. I dagens situasjon kan vi ikke lengre stå i avtaler hvor vi ikke kan ha en fornuftig inntjening, sier markeds- og kommunikasjonssjef Geir Arne Gundersen i Norgesenergi.

– I endringsvarselet dere har sendt kunden står det kun prisen på den nye avtalen og ingenting om prisen på den gamle. Hvorfor kunne ikke dere ha skrevet det også, så det hadde vært lettere for kunden å forstå at prisen gikk opp?

Flere har fått tilsvarende meldinger fra Norgesenergi i det siste.

– Vi har skrevet navnet på den forrige avtalen og vilkårene i den kan de fint finne på «Mine sider». Vi mener vi har overholdt reglene og også opplyst at dersom de ikke ønsker den nye avtalen, så kan de enkelt endre den, sier Gundersen.

Må gjøre tiltak

– Har dere mistet kunder som følge av dette?

– Jeg forstår at kundene blir frustrerte, men vi kan stå inne for dette. Noen har byttet oss ut, noen har tatt kontakt for å endre sine avtaler og andre har gjort det selv på «Mine sider», sier Gundersen.

– Det kan jo tolkes som et krisegrep at Norgesenergi mener det er nødvendig å øke prisen for disse kundene?

– Skal man skape en levedyktig bedrift fremover, må vi også gjøre noen tiltak som sikrer at vi også er til stede i fremtiden, sier Gundersen.

I slutten av september tok strømselskapet Tibber krisegrep og varslet at de ville starte med forskuddsfakturering. Grepet skapte kraftige reaksjoner blant kundene, konkurrentene meldte om økt pågang like i etterkant og Forbrukertilsynet slo etter hvert fast at Tibber hadde brutt loven.

Les også Tibber-sjef om tilbakemeldingene: – Noen er harde å lese og litt urettferdige

Går fra 70 til 7 avtaler

Et annet eksempel Forbrukerrådet trekker frem er strømselskapet Kraftriket, som har sendt ut lignende endringsvarsel som Norgesenergi.

Daglig leder Ørjan Bøyum forklarer at de har flyttet rundt 26.000 av sine totalt 90.000 kunder fra gamle til nye avtaler, når selskapet nå går fra 70 til 7 strømavtaler.

– Bakgrunnen for at vi har valgt å gjøre denne omleggingen er ikke for å tjene mer penger, men for å unngå at kostnadene våre skal øke. De nye reglene gjør at vi må gjøre store endringer på hvordan fakturaene ser ut. Hadde vi fortsatt å ha 70 avtaler, ville systemkostnadene rundt endringene på alle fakturaene gått opp. Ved å redusere avtaler og flytte noen kunder, unngår vi å sette opp prisen for alle, sier Bøyum.

Daglig leder Ørjan Bøyum i Kraftriket sier selskapet går fra 70 til 7 strømavtaler.

– Snakk om rundt 250 kroner mer i året

Kraftriket-sjefen sier at majoriteten av de 26.000 kundene som har fått endringsvarsel er flyttet over på rimeligere avtaler.

– Men så har vi hatt en del avtaler som har vært veldig rimelig priset, så rimelig at de ikke har vært lønnsomme, og disse kundene vil få en økning. Men det er snakk om rundt 200 til 250 kroner i året, sier Bøyum.

– Har dere mistet kunder som følge av dette?

– Ja, men det er veldig få. Jeg tror rundt 800 tok kontakt i dagene etter at endringsvarslene ble sendt. Men opplevelsen er ikke at folk synes det har blitt så mye dyrere, mange opplever forståelse for hvorfor vi gjør dette, sier Bøyum.

Slik ser blant annet endringsvarselet fra Kraftriket ut.

Står fritt til å takke nei

Er man flyttet over til en ny strømavtale, så vil ikke den tre i kraft ennå, minner Forbrukerrådet om. Strømselskapene hadde inntil november varslingsfrist på 14 dager før de kan gjøre disse endringene.

– Så forbrukere har fortsatt god tid til å sjekke og sammenligne avtalene de vil bli flyttet til. Du står selvfølgelig også fritt til å takke nei til eller endre den nye avtalen, sier Iversen i Forbrukerrådet, og viser til deres portal strømpris.no, hvor man kan sammenligne strømavtaler.

Iversen sier at Forbrukerrådet har delt alle henvendelsene og bekymringene de har fått med Forbrukertilsynet, som er myndigheten som kan agere dersom de mener at strømselskapene gjennom varslene ikke har fulgt reglene.

Underdirektør Tonje Drevland i Finanstilsynet sier til E24 at tilsynet så langt ikke har fått helt oversikt over hvor mange dette gjelder, og har dermed heller ikke tatt en ordentlig vurdering av saken ennå.