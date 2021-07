Har lagt igjen 629 mill. i utlandet i sommer: – Sammenheng mellom vaksinestatus og kortbruk

Hittil i sommer er eldre og østlendinger de rauseste kortdragerne blant nordmenn i utlandet, ifølge DNBs nye tall. Sverige seiler opp som en ekstra het sommerdestinasjon, men Norge dominerer fortsatt kortbruken.

SYDEN: Forlater vi Norge er det gjerne sørover mange av oss nordboere pleier å reise på ferie. Men i årets sommersesong tyder kortbruken på at vi er langt unna normalen fortsatt. (Illustrasjonsfoto) Vis mer byoutline Stuart Jackson/Thomas Cook Plc/Ving Norge AS

En effektiv måte å måle hvordan økonomien klarer seg, er å følge forbruket til nordmenn gjennom korttransaksjoner.

I perioden 21. juni-18. juli var kortbruken til DNB-kunder i utlandet 50 prosent høyere enn samme periode i fjor.

Kundene har lagt igjen 629 millioner kroner utenfor Norges grenser.

Men det er flere tegn som tyder på at vi fortsatt er preget av pandemien når det gjelder å reise ut av landet.

– Vi ligger gode 70 prosent under normalen i snitt. Siden jul er det et nivå vi har peilet oss inn på. Vi har ikke trodd på en masseflukt fra Norge, men norgesferie for mange – og slik ble det, sier Ine Oftedahl, DNBs direktør for datatransformasjon til E24.

Tallene er hentet inn fra uke 25 til uke 28, og baserer seg på kortbruken til DNBs kunder utenfor Norge. Ukene i 2021 er sammenlignet med tilsvarende datoer i 2019 og 2020, på grunn av stor datoforskyvning.

OVERSIKT: Ine Oftedahl er DNBs direktør for datatransformasjon. Statistikken fra landets største bank gir en tydelig pekepinn på hvordan folk ferierer den andre sommeren med pandemi. Vis mer byoutline Karoline Johannessen Litland, E24

Eldre nærmest normalt forbruk

Kortbruken i utlandet er hele 72 prosent under samme periode i 2019. Men blant de som har krysset landegrensene har pengebruken økt kraftig i forhold til 2020.

Den eldste aldersgruppen (60-79 år) bruker mest per kunde i utlandet og øker også mest (målt i omsetning) fra fjoråret

Den yngste aldersgruppen (18-24 år) bruker minst utenlands – godt under halvparten av hva de eldste gjør

– De mellom 30 og 50 år er vanligvis de som legger igjen mest, så kommer yttterpunktene – de yngste og eldste. Så de eldste har snudd litt på det som er normalen, sier Oftedahl.

Kortkundene fra 60 til 79 år er nærmest normalen for sin egen aldersgruppe.

– I fjor var de ikke vaksinert og i størst fare som en risikogruppe. Dermed var kortbruken utenlands veldig lav for dem i fjor, mens i år er det, om ikke full fest, i hvert fall en solid oppgang.

Ifølge Oftedahl går mange av pengene deres til hotell og serveringsvirksomhet.

– Det går veldig mye i mat og drikke, og litt på matvarebutikk og alkoholsalg. Noen har nok feriehus og handler litt som vanlige mennesker. Men jeg tror vi trygt kan si at de har oppskalert kosen i utlandet, sier DNB-direktøren.

– Er dette en coronaeffekt, siden de eldste har vært prioritert i vaksinekøen?

– Ja, først ville vi se om det var andre faktorer. Nå føler vi oss veldig trygge på at det er definitivt en korrelasjon mellom vaksinestatus og kortbruk utenlands. Nå er det nesten sånn at jo eldre du er, jo mer reiser du til utlandet.

Grensehandel og dansk dupp

Totalt er det eurolandene DNBs kortkunder har lagt igjen mest penger i – nær 220 millioner kroner.

Men i Sverige har pengebruken økt med hele 219 prosent fra samme tid i fjor.

– Det er en god del grensehandel, så det er ikke sikkert at de en gang har tilbragt en natt i Sverige. Og så er det jo en del med hytte og feriesteder i Sverige, sier Oftedahl.

De yngste (18–24 år) har økt forbruket sitt med formidable 466 prosent i Sverige. For denne aldersgruppen virker det å være korte reiser som gjelder.

– De bruker mest på dagligvare og servering, så det er nok en del dagsturer over grensen.

Lenger sør ser DNB at kortbruken i Danmark ligger rundt 60 prosent lavere enn samme periode i 2020.

Øst og nord i hver sin retning

Ser en på hvor kundene kommer fra er det store forskjeller på hvor mye som brukes i utlandet denne sommeren.

– Østlendinger bruker mye mer enn alle andre, såpass mye at det blir signifikant, sier Oftedahl.

Tallene viser dessuten at de fra Oslo og Viken har økt forbruket mest fra sommeren i fjor. Hun tror en årsak kan være tilgangen til hovedflyplassen.

– Det er jo de som har størst nærhet til store flytilbud til utlandet. Det er kanskje enklere for en på Østlandet som bor nær Oslo Lufthavn å komme seg ut, mener Oftedahl.

– I tillegg har østlendinger nok ligget litt lengre fremme i vaksinasjonen enn resten av landet.

For de nordnorske kundene er det en helt annen tendens i årets sommer.

– Nordlands- og Troms og Finnmarks-kundene bruker minst, og nesten halvparten av hva en kunde fra Oslo gjør.