Endrer på omstridt nettleiemodell etter kundepress

Hålogaland Kraft innførte rushtidsavgiften allerede for et år siden, men etter kraftig forbrukerpress har selskapet nå delvis endret praksis. Kunde Ailen Smedvik kaller ny løsning «idiotisk».

Administrator for Facebook-gruppe for misfornøyde kunder Aileen Smedvik tegner plakat til demonstrasjonen mot høye strømpriser. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

I januar 2021 innførte Hålogaland Kraft Nett en ny nettleiemodell: Den såkalte «rushtidsavgiften» – som regjeringen før jul utsatte til sommeren 2022 etter at strømprisene gikk til himmels.

Etter at mer enn 1.000 misfornøyde kunder protesterte i egen Facebook-gruppe, på selskapets sider og i lokale medier, kalte nettselskapet inn til informasjonsmøte. Her ble det lagt frem en endring i beregningen av fastleddet fra 1. mars 2022.

Den nye beregningen baserer seg på et gjennomsnitt av de tre høyeste timene fra tre forskjellige dager forrige måned. Fra starten av 2021 har fastleddet blitt beregnet ut fra timen med høyest forbruk måneden før.

Tross endringen mener kunde Ailen Smedvik at modellen med rushtidsavgift ikke burde blitt innført, uavhengig av beregningsmetode.

– Jeg kjenner at jeg er forbanna og fortvilet. Jeg syns ikke denne modellen er riktig for noen, og det skal innføres over hele landet i sommer. Dette skjer når strømprisene går ned og folk ikke legger merke til det. Det må stoppes, sier Smedvik.

– Hva tenker du om den nye utregningen?

– Utregningen er like idiotisk, om ikke enda mer. Den treffer enda dårligere synes jeg.

Ifølge nettleieselskapet skjedde endringen i sammenheng med at konsernene Hålogaland Kraft og Nordkraft fusjonerte. Da innførte de en nettleiemodell som var i tråd med både den nye og gamle forskriften.

– Dere har nå endret fra én effekttopp til gjennomsnittet av tre, hvorfor skjer denne endringen? Var det dette forbrukerne ønsket?

– Vi har valgt å endre fra én til tre effekttopper slik at kundene skal ha et incentiv til å jevne ut forbruket sitt hele måneden, selv om man har en effekttopp tidlig i måneden, sier nettdirektør i Hålogaland Kraft Nett, Ida Texmo Prytz, til E24.

Har du tips i denne saken? Kontakt E24s journalist på hanna@e24.no.

Les også Svenskene setter av seks mrd. til strømstøtte

Skal kutte forbrukstoppene

Den nye ordningen vil medføre dyrere nettleie i perioder der strømforbruket er høyest. Målet er å kutte forbrukstoppene på morgenen og ettermiddagen for å redusere behovet for nye kraftlinjer.

Torfinn Stulen Jonassen, seksjonssjef i Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), sier det er bra at nettselskapene arbeider videre med utforming av nettleien.

Den nye «rushtidsavgiften» innføres for å redusere behovet for nye kraftlinjer som koster dyrt, og inngrepet i naturen vekker sterke protester. Vis mer

På spørsmål om det er flere nettleieselskaper som har denne praksisen, svarer han:

– Vårt inntrykk er at nettbransjen jobber sammen om videreutvikling av modellen for nettleie.

Tidligere var det vanlig at nettleien var helt lik for alt strømforbruk, uavhengig av når på året og når på døgnet det skjer. Hos Hålogaland Kraft Nett regnes det nå slik:

Tariffen består av et fastledd for hver måned i tillegg til et energiledd som beregnes ut fra forbruk per kWh. Fastleddet bestemmes ut fra hvor mye effekt du har brukt i snitt de tre timene med mest forbruk foregående måned.

– Det må stoppes

Smedvik fra Harstad er administrator for Facebook-gruppen «HLK-nett! Vi protesterer!» og kunde hos Hålogaland Kraft Nett.

Etter gruppens oppstart i desember har de nå mer enn 1.000 medlemmer. I tillegg til å være imot den innførte nettleiemodellen, ønsker de et maksbeløp på strøm for kundene.

Hun laget gruppen fordi hun i sent i fjor begynte å høre mer om nettleiemodellen i mediene og oppdaget på fakturaen at Hålogaland Kraft Nett hadde innført den for allerede et år siden.

Både Smedvik og andre kunder ga før endringen i utregning tilbakemelding på Hålogaland Kraft Nett sine Facebooksider at de synes modellen var urettferdig og «usosial».

Hva gjelder den nye utregningen som tar de tre høyeste timene og beregner et snitt, mener de at den treffer de som har lavest strømforbruk dårlig.

Kundene hadde et ønske om å gå tilbake til nettleiemodellen de hadde før januar 2021, med 2.500 kroner i året fordelt på tolv måneder om du brukte mye eller lite strøm.

– Det må da finnes et annet system som regner på gjennomsnittlig timeforbruk, sier hun.

Les også Kjempevekst i globalt strømforbruk i fjor: – Kan risikere å skape sosial og politisk spenning

Vil ikke gå tilbake til gammel modell

Prytz i Hålogaland Kraft Nett sier de har fått flere tilbakemeldinger fra kunder som ønsker flere målinger av effekttopper.

– Hvorfor har dere ikke gjort som kundene ønsker og gått helt tilbake til den gamle modellen?

Ida Texmo Prytz, nettdirektør i Hålogaland Kraft Nett. Vis mer

– Da myndighetene rett før årsskiftet valgte å utsette kravet om innføring av ny nettleiemodell, hadde vi allerede innført en ny modell i tråd med forskriftene. Derfor vurderte vi det som uhensiktsmessig å etablere enda en nettleiemodell som deretter må endres nok en gang når krav om innføring av ny modell trer i kraft 1.7.22, sier Prytz, og legger til:

– En innføring av en gammel type modell mener vi derfor vil komplisere det mer for kundene enn å videreføre modellen vi allerede har innført.

Hålogaland Kraft Nett har 42.000 kunder fordelt på kommunene Harstad, Narvik, Lødingen, Kvæfjord, Ibestad, Gratangen, Tjeldsund og Evenes.

Les også Nettselskap har skyldt strømkunder penger i over ti år

Flere utsatte ny modell

Den mye omtalte «rushtidsavgiften» ble utsatt til juli 2022. Etter regjeringens vedtak valgte flere nettleieselskaper også utsettelse.

Tre selskaper meldte om utsettelsen samme dag som regjeringens avgjørelse, og flere andre fulgte etter. Disse hadde altså ikke innført den nye modellen, men utsatte den etter regjeringens anmodning.

– Vi beholder dagens nettleiemodell for privatkunder og små næringskunder inntil videre. Vi mener imidlertid fortsatt at den nye nettleiemodellen er viktig og riktig, og vil komme kundene til gode i form av lavest mulig nettleie på sikt, sa Elvias administrerende direktør Trond Skjellerud i pressemeldingen.

Elvia er Norges største nettselskap med 950.000 kunder, og på deres nettsider står det at de leverer strøm til over to millioner nordmenn.