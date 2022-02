Hytte gikk 1,7 millioner over prisantydning

Fjellhytta på Ustaoset ble solgt for nesten 5,6 millioner. Megleren kaller det «litt overraskende», men sier det er godt trykk mange steder.

Hytten som ble solgt denne uken ligger omtrent midt mellom Oslo og Bergen. Vis mer

Hytta ble lagt ut til en prisantydning på 3,8 millioner, men ble til slutt solgt for 5,57 millioner denne uken.

Ustaoset ligger i Hol kommune i Hallingdalen, like vest for Geilo langs Bergensbanen og riksvei 7 over Hardangervidda. Hytta ligger dermed omtrent midt mellom Bergen og Oslo.

Eiendomsmegler Henriette Meyer Orrem hos Eiendomsmegler1, som sto for salget, sier hytta ligger tilbaketrukket men at det er kort å gå til butikk og tog.

Hun er likevel overrasket over at den gikk såpass mye over prisantydning.

– Her var det noen som var veldig interessert i akkurat denne hytta og den beliggenheten, sier Orrem til E24.

Hyttemarkedet har fått et voldsomt løft under pandemien.

Det ble omsatt rekordmange fritidsboliger i 2021, og den forrige rekorden ble satt i 2020. Prisene i 2020 steg i snitt med rekordsterke 5,5 prosent. Analyser har imidlertid tydet på at 2021 ble et nytt toppår. Meglerbransjens fasit for fjoråret presenteres på torsdag.

– Hyttemarkedet har vært voldsomt bra de to siste årene. Det har det jo blitt skrevet mye om. At hytter går såpass mye over antydningen som her er likevel ikke helt representativt, sier Orrem.

Eiendomsmegler Henriette Meyer Orrem hos Eiendomsmegler1 i Bergen. Vis mer

Megleren har også opplevd det motsatte i det siste. En annen hytte de hadde liggende ute samtidig gikk for 3,3 millioner, mens prisantydning var 3,5 millioner. Den lå bare noen kilometer unna.

– At markedet er såpass selektivt ser vi flere eksempler på, og det byr på en del uforutsett stor etterspørsel på enkelte eiendommer, sier Orrem.

Samtidig er det ikke spesielle områder som skiller seg veldig ut i hennes øynes akkurat nå. Orrem sier det er ganske godt trykk, uavhengig av om det er et populært område eller mer «der ingen skulle tru at nokon kunne bu». Det er heller ingen kjøpergrupper som peker seg spesielt ut, sier megleren.

– Det er litt over hele linjen, men akkurat i går var det voksne folk som dominerte. Voksne folk har plutselig hatt mye fritid de ikke har kunnet bruke i utlandet under pandemien, så at de har sett seg om etter hytter er jo ikke så vanskelig å se for seg, sier Orrem.