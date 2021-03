Skatteetaten advarer mot svindelforsøk

Mange har fått skattemeldingen, men noen venter fortsatt. Nå er svindelforsøkene også på vei.

For to uker siden begynte Skatteetaten utsendelsen av skattemeldingen. Allerede har mange mottatt den, men først neste uke vil alle ha fått beskjed om sommeren byr på skattepenger eller restskatt.

Samtidig virker det som at svindlere nå ser sin mulighet til å forsøke å lure nordmenn.

– Vår erfaring er at svindlere forsøker å lure folk til å klikke på lenker som fører til ondsinnede nettsider. Disse svindelforsøkene kommer ofte i sammenheng med viktige skattedatoer. Vi har også i årets skattemeldingsperiode observert noen eksempler av slike svindelforsøk, og vi oppfordrer folk til å være på vakt, sier Skatteetatens sikkerhetsdirektør Ragna Fossen til E24.

En slik e-post dukket også opp i E24s e-postboks tirsdag ettermiddag. Der får mottageren beskjed om at man har et «krav på en skatterefusjon på € 136,99».

E24 har spurt Skatteetaten om dette er noe de kunne tenkes å sende ut til folk.

– Nei. Vi deler ikke og ber heller ikke om personlige økonomiske opplysninger, kredittkortinformasjon eller beløp på e-post. All kommunikasjon med Skatteetaten foregår innlogget på Skatteetatens hjemmesider eller Altinn, sier Fossen.

Hun understreker at Skatteetaten ikke sender lenger på e-post eller SMS dersom dette ikke er en del av en avtalt veiledningsdialog.

– Spesielt på mobil kan det være fristende å klikke på en lenke i farten, ikke gjør det. Ta heller litt ekstra tid til å sjekke, fortsetter Fossen.

Sikkerhetsdirektøren anbefaler folk ikke å klikke på lenker eller gi fra seg personlig informasjon, og forteller at man får beskjed når Skattemeldingen kommer.

– Når din skattemelding eller ditt skatteoppgjør kommer, vil du motta en e-post eller SMS fra Skatteetaten. Den ber deg ikke klikke på en lenke eller gå til en bestemt adresse, men gir beskjed om at du skal logge inn på våre nettsider, sier Fossen.

Skatteetaten oppfordrer også folk om å tipse dersom man mottar svindelforsøk.

– Vi setter pris på å få tips om slike svindelforsøk, for det kan bidra til å hindre at noen blir lurt til å klikke på ondsinnede lenker. Vi har rutiner for å følge opp disse og vi oppfordrer folk til å videresende svindelforsøk i Skatteetatens navn til phishing@skatteetaten.no, sier Fossen.

