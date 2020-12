Vipps krasjet julaften – flere tusen fikk ikke levert julegaven til avtalt tidspunkt

Etter at over 200.000 nordmenn sendte julegaver gjennom Vipps, krasjet betalingsfunksjonen og flere måtte vente på julegavene til langt etter midnatt.

Flere kunder opplevde at de ikke fikk levert julegavene sendt gjennom Vipps til avtalt tid. Vis mer byoutline Gorm Kallestad / NTB

Julaften tok selskapet Vipps ny rekord i antall overføringer.

– Totalt ble over 200.000 gaver sendt i løpet av dagen, forteller Even Westerveld som leder avdelingen for mennesker og merkevare i Vipps 1. juledag.

Den forrige rekorden var på 8000 overføringer, noe som gjør at den nye rekorden er over all forventing.

Men det førte også til problemer for selskapet, og dermed også kundene.

Flere kunder forteller at de ikke fikk levert julegavene sendt gjennom betalingsappen til avtalt tid.

Fire timer forsinket julegave

Agnar Tegnander var blant de første som meldte om problemene til E24 torsdag kveld:

«Klokken er nå 23.38 og jeg hadde bestilt gave til mine barn klokken 21.00 og 21.01. Foreløpig har to av tre barn fått halvparten av det jeg har vippset. Nummer tre har ikke fått noe ...»

Når E24 snakker med han 1. juledag forteller han at pengene kom i løpet av natten.

– Mener det var rundt klokken 01.30. Ikke akkurat morsomt når en skal gi gave på julaften og så kommer de natt til 25 desember, sier Tegnander.

Slik ser det ut når du åpner en julegave sendt gjennom Vipps. Vis mer byoutline Vipps

«15 ganger mer enn forventet»

Flere E24 har snakket med forteller om problemer med utbetaling av gaver mellom klokken 21 og midnatt.

Vipps meldte selv om sine problemer på Facebook torsdag kveld.

«Det er for øyeblikket litt problemer med gaver som er lagt inn for å sendes etter kl. 21 i kveld. Gavene går ut som planlagt så fort problemene er løst», skriver de i et innlegg torsdag kveld klokken 22.50.

Videre skriver de at de «er lei oss for at det skaper problemer i vippsingen» og at det har vært «15 ganger mer enn forventet».

– I går hadde vi rekord i antall overføringer. Dessverre førte den store trafikken til at noen få tusen gaver stoppet opp, men vi fikk fikset feilen og levert gavene i løpet av natten, sier Even Westerveld fra Vipps til E24.

Han mener alle gaver skal ha vært levert innen klokken 01.30 natt til 1. juledag.

Leder for Mennesker og Merkevare Even Westerveld informerer om at den store trafikken førte til at noen tusen gaver stoppet opp. Vis mer byoutline Vipps

Vil slippe gavegebyret

Kunde Agnar Tegnander foreslår at alle som ikke fikk sendt gaver til avtalt tid skal få slippe å betale gebyrene.

Vipps tar fem kroner per innpakkede julegave som sendes gjennom appen.

– Vi beklager forsinkelsen og ventingen, men våre folk droppet både julemat og gaver for å løse problemet, og heldigvis kom alle gavene frem etter noen timer, sier Westerveld.

– Alle gaver som kom frem vil belastes gebyr, sier han.

