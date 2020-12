Reagerer på Wizz Airs gebyrliste: - Kan vel ikke være lov?

Michael Ojiaku fikk bakoversveis da han skulle avbestille en flytur med Wizz Air.

Det ungarske flyeselskapet satsing i Norge har skapt overskrifter. Flere organisasjoner og statsminister Erna Solberg har boikottet flyselskapet, fordi det ikke vil la ansatte organisere seg.

Nå er det selskapets gebyrliste som får oppmerksomhet.

På listen over lavprisflyselskapets gebyrer finnes blant annet et avbestillingsgebyr på 650 kroner og et gebyr på 750 kroner hvis du mister et fly.

– Det kan vel ikke være lov til å ta et gebyr for mistet avreise?, spør Ojiaku over telefon til E24.

Han ble oppmerksom på gebyret da han skulle avbestille billetten.

Ojiaku valgte å bestille flybillett gjennom Wizz Air fordi de hadde den billigste billetten for strekningen Oslo - Bergen.

Han har bestemt seg for å miste flyet.

Han kommer med andre ord ikke til å avbestille billetten.

– Det blir jo billigere å miste flyet enn å betale gebyret for å avbestille ettersom flyreisen er innen 14 dager, sier Ojiaku.

Den billige flybilletten til opprinnelige 230 kroner ble plutselig litt dyrene.

– Hva gjør du nå?

– Jeg kommer til å bestille en ny flybillett med Wizz Air, sier Ojiaku.

– Selv etter du ble klar over gebyrlisten?

– Ja, men i fremtiden kommer jeg til å sjekke det mer opp. Jeg vil først se om de faktisk trekker meg for det gebyret, sier Ojiaku.

Etter dette valgte Ojiaku å endre dato på billetten. Dette kostet rundt 600 kroner og totalprisen på billetten ble dermed 830 kroner.

– Kan ha rett til å kreve

Advokat Kristian Østberg har aldri sett et lignende gebyr før.

– At Wizz Air er tydelig på sine hjemmesider med tanke på hvilke gebyrsatser som anvendes, er et argument i favør av å godta gebyrene, sier Østberg.

Han har gjennomgått listen over gebyrer.

– Så blir jo spørsmålet om de er «balanserte». Dette krever en nærmere vurdering. Det er i alle fall ikke sikkert at gebyrene er urimelige, sier Østberg.

– Wizz Air kan ha rett til å kreve et gebyr, men det kommer ikke helt frem på hvilke betingelser. Og det er utenfor min fantasi å vite hva som eventuelt er prislappen for et slikt gebyr, sier Østberg.

– Dette er det ingen andre som gjør, så vidt jeg vet. Men hvis de krever et slikt gebyr, så ville jeg ha krevd en begrunnelse, sier han.

I kontakt med Andreas Rado, kommunikasjonsdirektør i Wizz Air, spør E24 om avbestillingsprisene.

– De reisende som har kjøpt Wizz Flex sammen med billetten deres har muligheten til å avbestille flyreisen inntil tre timer før avreise. Ellers er det vanlige avbestillingsgebyrer, sier han.

Wizz Flex er en tilleggstjeneste man kan betale for under billettbestilling, og inkluderer gebyrfri avbestilling inntil tre timer før avreise og andre tillegg.

Prisen på tjenesten varierer ut i fra prisen på billetten.

Wizz Air har ingen videre kommentarer til gebyrene.

