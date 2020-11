Mange nordmenn har fortsatt ubrukt ferie til gode

Med knappe to måneder igjen av året har tre av ti nordmenn fortsatt ferie til gode som må brukes i år. Ni av ti sier de ikke kommer til å fly til utlandet i år.

Turister på stranden på øya Jost Van Dyke i British Virgin Islands i Karibia. Slike steder kan man se langt etter å feriere med koronarestriksjonene i både Norge og resten av verden. Hele tre av fire nordmenn har fortsatt feriedager til gode bare to måneder før nyttår. Det er begrenset hvor mye ferie man kan overføre til neste år. Foto: Halvard Alvik / NTB Vis mer

NTB

Publisert: Publisert: 2. november 2020 06:23

I undersøkelsen Norsk coronamonitor svarer 31 prosent av de spurte at de har ferie til gode som må tas eller som de vil benytte seg av innen utgangen av året.

– Mange nordmenn valgte å utsette deler av sommerferien i håp om bedre muligheter senere på året. Men nå haster det og det er langt fra enkelt å vite hvor man skal gjøre av seg, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Hun tror mange droppet eller utsatte sommerferien i år med håp om at det skulle bli bedre senere i år. Men nå er situasjonen verre enn på lenge.

I undersøkelsen svarer da også 68 prosent at de ikke kommer til å fly innenlands innen årsskiftet, mens hele 89 prosent avviser at det er aktuelt å fly utenlands.

Ifølge FN-organisasjonen UNWTO (Verdens turismeorganisasjon) har den internasjonale turismen falt med hele 70 prosent de første åtte måned i år. Prognosene viser at reduksjonen ender på like mye når 2020 er over.

