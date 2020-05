BANKENS BESTE VENN: Silje Sandmæl og andre forbrukerøkonomer jobber først og fremst for banken, påpeker E24-redaktør Gard L. Michalsen. Vis mer Junge, Heiko / NTB scanpix

«DNB Nyheter» gir mange råd, men selvsagt ikke det beste: Spør banken om bedre rente – eller bytt

UKESLUTT: Silje Sandmæl kan gi gode sparetips, men hun er ikke din bestevenn. Bankens forbrukerøkonomer er først og fremst lønnsomme for bankens eiere. Og snakker aldri om det som faktisk betyr mest for deg.

Gard L. Michalsen Sjefredaktør for E24 og Dine Penger

Publisert: Publisert: 24. mai 2020 14:39

Norge er på vei inn en historisk lavrentetid, etter at Norges Bank satte styringsrenten til null prosent. Den påvirker ikke direkte bankenes egne rammevilkår, men vil over tid også bidra til bedre kapitaltilgang.

Og som Norges Bank påpeker selv: Nullrente skal komme forbrukerne til gode, i form av lavere boligrenter.

DET BURDE VÆRT knallhard kamp om kundene denne våren. Men nordmenn er fortsatt overraskende lojale på dette området. I 2018 var det under ti prosent som byttet bank.

Lojaliteten skyldes nok flere forhold. Mange har et stedsbundet forhold til banken. Og er takknemlige for at vi får lån og kan eie vår egen bolig.

Men det er ikke er banken som er snill med deg. Det er du som gjør banken en tjeneste. Slik at for eksempel DNB kunne gå med 25,7 milliarder kroner i overskudd i fjor.

MYE TAKKET VÆRE en markedsandel nær 30 prosent på boliglån. Når under 15 prosent av norske bankkunder sier at de pleier å reforhandle renten sin, blir det god butikk.

Hvis det er lenge siden du har snakket med banken, kan en grei tommelfingerregel være følgende: Renten din er neppe konkurransedyktig.

DET BØR DU gjøre noe med. Har du tre millioner kroner i lån, betyr et halvt prosentpoeng lavere rente 15.000 kroner i året. Reelt noe lavere på grunn av skattefradraget, men likevel betydelig.

Med seks millioner kroner i lån er bruttogevinsten 30.000 kroner. En fin norgesferie, raskere nedbetaling på boliglånet – eller 3.000 kroner i måneden rett i aksjefondet.

Den halve prosenten er ikke tilfeldig. Det er mindre enn differansen på DNBs listepris og beste boliglånsrente på Finansportalen. Her tilbyr DNB 2,11 prosent på 3 millioner kroner med 60 prosent belåning.

Beste tilbud her er Nybygger.no fra Sparebanken Øst, med solide 1,49 prosent rente.

«DIN ØKONOMI»: Disse temaene mener DNB Nyheter er viktigst for din økonomi akkurat nå. Vis mer Skjermdump

HVORFOR STOLER VI så mye på banken? Det kan skyldes at de har etablert seg som din beste rådgiver og utgir seg for å være en venn. Norges største bank er selvsagt best i klassen her også.

På DNB Nyheter kan du få mange råd om din økonomi. Men siden boliglånet er den største utgiften til folk flest, burde det vel være mange gode råd om rente?

Nei, det er ikke lett å finne. Det er tips for billig norgesferie, hvordan man får mest ut av feriepengene og om hva som er lurest av å betale ned på lån eller spare i fond.

Det er så lite å lese om renten at man skulle tro det er uviktig. En søkemotor finnes ikke, men det eneste jeg finner er kliniske pressemeldinger med nøktern informasjon om rentekutt.

NÅ FORVENTER SELVSAGT ingen at DNB skal gi råd om å bytte bank.

Men en tjeneste med råd om din økonomi bør i det minste snakke noe mer om det som faktisk er den største utgiften for de fleste.

Du som leser og kunde må samtidig være bevisst på at det du leser på DNB Nyheter ikke er nøytral informasjon, men god merkevarebygging for banken.

Dette bør også mediene være mye tydeligere på. Ikke gjøre som NRK og invitere to forbrukerøkonomer til å gi råd under coronakrisen. VG og E24 har også sluppet disse til for lett, senest som eksperter i spørsmål om nullrente.

For de er ikke uavhengige eksperter. De fremstår muligens som din bestevenn. Men en ekte venn skygger ikke for de store spørsmålene ved å snakke om alt annet.

SÅ DU SKAL ikke ha dårlig samvittighet for å ringe andre banker. De største bankene har ikke akkurat vært særlig lojale denne våren.

I mars prøvde DNB først å utsette rentekuttene til mai, med en forklaring om tekniske problemer. Så var det plutselig mulig å gjennomføre dem i april likevel.

Da forbrukerøkonom og DNBs kanskje viktigste reklameprofil Silje Sandmæl gjestet God Morgen Norge samme dag, mente hun det var upassende å få spørsmål fra TV 2 om bankens renteendringer. Sandmæl kalte det så mobbing da kommunikasjonsrådgiver Hans-Petter Nygård-Hansen kritiserte dette på Facebook. Mens kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide anklaget Nygård-Hansen for å «henge ut» Sandmæl.

KRITIKKEN VAR HVERKEN mobbing eller uthenging.

Hvis DNB blir så hårsåre av helt betimelig og forventet kritikk, tyder det på at storbanken bør få flere kritiske spørsmål.

Og at mediene kanskje har blitt litt for servile. I stedet for å gi folk det kanskje viktigste rådet de kan få denne våren:

SJEKK HVILKEN RENTE du får i banken. Sammenlign det med hva andre har fått. Spør konkurrentene hva du kan få fra dem. Så ringer du tilbake til din bank.

Hvis svaret er for dårlig, er det bare å bytte.

Og kanskje spare flere tusen kroner i måneden.

