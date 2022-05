Tiktok-trenden «cash stuffing»: Bruker kontanter for å spare penger

En eldgammel budsjetteringsmetode går sin seiersgang på Tiktok. En norsk bestemor har slengt seg på trenden.

KONTROLL: Jorunn Helmsgård har fått oversikt over sin personlige økonomi etter at hun begynte med den kontantbaserte økonomimodellen «cash stuffing».

For ett år siden var mor og bestemor Jorunn Helmsgård (62) en som levde fra hånd til munn. Men økonomien gikk rundt, og hun trodde derfor hun hadde god økonomisk sans. Så fikk hun avslag på et lite lån fra banken, og forsto at hun måtte betale ned smågjeld for å få det innvilget.

Hun tok til nettet for å finne spareinspirasjon og kom over den amerikanske «cash stuffing»-youtuberen og alenemoren Taylor Budget (26) som skulle snu opp ned på alt hun tenkte om penger.

– Cash stuffing har gitt meg troen på at jeg kan betale ned gjeld og bygge velstand, selv om jeg er uføretrygdet. Det hadde jeg ikke før, sier den sprudlende 62 åringen Sandnes.

CASH IS KING: Økonomiekspert, Hallgeir Kvadsheim, tror mange opplever mer forutsigbarhet med å bruke fysiske penger.

Kreativ trend

Cash stuffing er enkelt forklart å budsjettere ved å putte kontanter i konvolutter øremerket ulike utgifter. Et velkjent konsept for de som husker tiden før kredittkort, minibanker og apple-pay.

Men dem er det ikke så mange igjen av, i alle fall ikke på Tiktok, hvor konseptet har blitt gjenopplivet og går sin seiersgang.

Videoene til (i hovedsak) damene som sverger til kontant-trenden, er blitt sett rundt 400 millioner ganger på Tiktok. På emneknaggen #cashstuffing på Youtube er det over 13.000 videoer.

Med nystelte negler telles de strøkne sedlene opp og puttes i fargesprakende konvolutter.

– Cash stuffing gir så store resultater at jeg blir helt målløs. Det har hjulpet meg å bygge økonomiske muskler, sier hun.

Selv har hun rundt 15 ulike konvolutter øremerket ulike formål. Dem har hun laget og dekorert selv, med farger, utklipp fra magasiner og foliering.

Kreative spareutfordringer er også populært blant cash stuffere.

– Det er veldig gøy å holde på med. Det tilfredsstiller den kreative delen i meg. Konvoluttene avspeiler hvem du er, sier hun.

Er raskt blikk på hennes konvolutter, og man skjønner at hun er glad i friluftsliv – og at frisbeegolf er den store hobbyen.

– Hva synes de rundt deg om at du driver med cash stuffing?

– Reaksjonene har stort sett vært positive. De syns jeg er litt rar da, men det plager ikke meg, sier hun og ler.

Alle pengene får en oppgave

Det er tydelig at ingenting er overlatt til tilfeldighetene når den engasjerte cash-stufferen går gjennom den intrikate sparemetoden.

En gang i måneden tar hun ut et bestemt beløp i kontanter. Ved hjelp av et «nullbasert budsjett» har alle pengene fått en spesifikk oppgave og en spesifikk konvolutt.

– Jeg forteller pengene hvor de skal gå, i stedet for å spørre hvor de gikk hen, sier hun.

Lommeboken er byttet ut med en gammel almanakk som har fått plass til de konvoluttene som inneholder pengene hun bruker til hverdags, som mat og dagligvare.

Månedsbudsjettet deler hun i fire, ett beløp for hver uke, noe som hjelper henne å ikke overskride budsjettet.

– Kredittkortet ditt får du tilbake igjen når du bruker det. Men det gjør du ikke med kontanter. Du blir bevisst at de er vekk, sier hun.

Men helt analog er hun ikke. I nettbanken har hun krise-bufferet sitt og en egen konto for å betale regninger og gjeld.

AKTIV: Frisbeegolf er familiens store hobby og trenger ikke stort budsjett med frisbeegolfbane nesten rett utenfor huset.

«No sweat january»

I konvoluttene hun har hjemme setter hun av penger til utgiftsposter som gaver, tannlege og julemat, såkalte «sinking funds», eller synke-fond på norsk. Penger man legger til sides, men som skal brukes.

For Helmsgård betydde synke-fondene at hun i fjor jul kunne ha lave skuldre gjennom hele julen og inn i det nye året, siden hun hadde satt av nok penger til julestria på forhånd.

– Det er første gang jeg har hatt en «no sweat january». Det var fantastisk, sier hun.

Mot ukens slutt sjekker hun hvor mye penger hun har brukt og legger nye sedler i konvoluttene. Nærmest et rituale som cash-stufferne kaller «re-stuffing» og som er det youtuberne filmer for følgerne sine.

Cash Stuffings popularitet Noe av cash stuffingens økende popularitet kan tilegnes den amerikanske radioverten og forfatteren Dave Ramsey, som blant annet står bak boken «The total money makeover». Spesielt populær blant konservative kristne, forkynner han å betale ned all gjeld for å bli økonomisk fri, og ett av verktøyene han anbefaler for å få til det er cash stuffing. Vis mer

Dersom det er penger igjen i noen av konvoluttene ved ukeslutt sparer hun i «andre prioritets synkefond». Lommepenger til ferier, familiegøy, hyttetur.

– Jeg kaller det roll-over. Pengene ruller over fra lommeboken og til de andre synkefondene, sier hun.

– Det er ganske rart at man har noe igjen i kontantkonvoluttene på søndagen, men stadig vekk er det det og det er utrolig hvor mye det utgjør totalt, sier hun.

– Er du ikke redd for å ha så mye penger liggende hjemme?

– Jeg har ikke mye kontanter hjemme i konvoluttene. Når det blir 2–3 tusen oppi, settes de inn på sparekonto i banken, sier Helmsgård.

Så erstatter hun dem med en falsk seddel, så hun ikke mister oversikten.

GIR RÅD: Dine Pengers økonomiekspert, Hallgeir Kvadsheim. Han har vært med i 22 sesonger med TV-programmet Luksusfellen.

Viktigste er at det fungerer

TV-profil og økonomisk rådgiver Hallgeir Kvadsheim syns det er artig at den gamle budsjetteringsmetoden har blitt gjenopplivet. Han kjenner den godt fra de første sesongene fra TV-programmet Luksusfellen, da et kontant-basert budsjett var et av virkemidlene de økonomiske rådgiverne brukte.

– Det er reaksjonært nok det, å gå tilbake til cash-systemet, sier Kvadsheim.

Men «funker det så funker det» er mantraet til økonomieksperten. Han er positiv til alt som hjelper å holde privatøkonomien bedre, om det er en app eller kontanter.

– Jeg tror mange opplever større forutsigbarhet med å ha det fysisk. Men det er klart at det er å ta to skritt tilbake i forhold til hvor vi er på vei, som er mot et cash-løst samfunn, sier han.

Kvadsheim peker på at man kan gjøre mye av det samme uten kontantene, ved hjelp av virtuelle lommebøker eller flere konti.

– Hva tenker du om å ha penger liggende i konvolutter i stedet på en sparekonto hvor du får rente?

– For den det fungerer for så er nok fordelene større enn ulempene.

Jorunn Helmsgård startet med cash stuffing for å få innvilget et lån. Nå ønsker hun å bli gjeldfri.

Til sommeren har hun betalt ned all smågjeld. Da er er neste steg å spare, og bygge velstand til alderdommen.

– Det bli veldig spennende og givende å gå videre – og det hadde jeg aldri trodd at jeg skulle si om økonomi.