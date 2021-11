Ny måling: Norske strømkunder stadig mer misfornøyde

Nordmenns tilfredshet med egen strømleverandør faller videre, ifølge en ny meningsmåling. Samtidig er det stadig flere strømkunder som sjekker egne betingelser.

MER MISNØYE: Norske strømkunder er blitt mindre tilfreds med egen strømleverandør det siste året, ifølge en ny meningsmåling. Vis mer

Kundetilfredsheten med norske strømleverandører faller markant tilbake fra i fjor, både i privat- og bedriftssegmentet.

Det viser en ny meningsmåling fra Epsi Rating, basert på dybdeintervjuer med nær 2.300 personer og bedrifter i løpet av høsten 2021.

«Høye strømpriser og et stort mediefokus på kraftleverandørenes strømavtaler har ført til at strømkundene i langt mindre grad enn før opplever at de har strømavtaler som er tilpasset deres ønsker og behov», heter det i en pressemelding fra Epsi Rating.

I rapporten vises det videre til at strøm historisk har vært et produkt med lav interesse blant forbrukerne, men at det siste årets økning i kraftprisene har endret på dette.

16 prosent av respondentene i årets undersøkelse oppga at de ikke visste hvilke strømavtale de hadde. Dette er en nedgang fra 24 prosent i fjor og 32 prosent i 2019.

– Studien viser at langt flere kunder er kjent med hvilken strømavtale de har i dag enn hva som har vært tilfellet før. Dette kommer nok av at strømregningene har blitt merkbart større, noe kundene har kunnet føle direkte på lommeboka, sier Fredrik Høst, daglig leder i Epsi Norge.

– I tillegg til dette har Forbrukerrådet gått tydelig ut og aktivt oppfordret norske strømkunder til å gå igjennom sine strømavtaler. Dette har skapt økt bevissthet, legger han til.

FALLER VIDERE: Norske strømkunder blir stadig mindre fornøyde, og nå faller også bedriftskundenes tilfredshet, ifølge EPSI. Vis mer

– Skuffet over tallene

I snitt oppnår strømbransjen en tilfredshet på 65,7 poeng blant privatkundene i målingen, ned fra 69,1 poeng året før. For første gang er strømnykommeren Tibber med i målingen, og går helt til topps med en score på 83 poeng.

TOPP OG BUNN: Tibber debuterer i EPSI-undersøkelsen med en topplassering, mens Hafslund Strøm havner nederst, slik de også gjorde i fjor. Vis mer

Tibber, som ble etablert i 2015, skiller seg fra tradisjonelle strømselskaper ved at det handler strømmen digitalt uten å legge på egne marginer, noe kunden betaler en fast pris for i måneden.

– Med en kundetilfredshet på 83 er Tibber rett og slett i en egen klasse. Kundene opplever at Tibber har gode løsninger og er oppriktig interessert i dem som kunder. Med en slik tilbakemelding er det mye som tyder på at kundene rett og slett er fans av selskapet, sier Høst.

STÅR BAK UNDERSØKELSEN: Epsi Norge og daglig leder Fredrik Høst. Vis mer

For alle de andre aktørene i målingen går kundetilfredsheten tilbake. Hafslund Strøm havner igjen på jumboplass, mens Fjordkraft, Norges største strømleverandør, går mest tilbake sammenlignet med i fjor.

Sistnevnte har også de minst fornøyde bedriftskundene i undersøkelsen.

– Dette synes vi naturligvis på ingen måte er godt nok, og vi er selvsagt skuffet over tallene. Vi vil se på resultatene og hva vi kan gjøre bedre, sier Jeanne K. Tjomsland, kommunikasjonsdirektør i Fjordkraft til E24.

Hun viser til det hun beskriver som en ekstraordinær situasjon i kraftmarkedet i høst, som gjør at flere har spørsmål og at kundesamtalene varer lenger enn før.

– Så en av tingene vi vil jobbe med er responstiden, sier Tjomsland.

– Forstår godt at folk er bekymret

Tjomsland viser samtidig til at Fjordkraft også er et mobilselskap.

– I EPSI-målingen for mobilmarkedet i oktober kom Fjordkraft ut helt i toppen på EPSIs store kundeundersøkelse om tilfredshet, kun 0,1 poeng under vinneren OneCall, sier Tjomsland.

Hafslund Strøm har foreløpig ikke besvart E24s henvendelse.

– Det er ikke overraskende at tilfredsheten faller i et år med rekordhøye strømpriser, til tross for at strømleverandørene ikke har skylden for de høye prisene, sier Aslak Øverås, informasjonssjef i bransjeorganisasjonen Energi Norge, til E24.

SVARER: Aslak Øverås i Energi Norge. Vis mer

Han viser til at aktørene kjøper strømmen fra den samme kraftbørsen og konkurrerer om påslaget ut til kundene, som ifølge Øverås typisk utgjør to-tre prosent av den samlede strømregningen.

– Men vi forstår godt at folk bekymrer seg for høye priser, legger han til.

Han peker også på at at det har vært en del debatt om salg og markedsføring av strømavtaler. Særlig Forbrukerrådet har gått hardt ut mot bransjens praksis på dette feltet.

– Bransjen jobber for å gjøre strømmarkedet enklere og tryggere for kundene, blant annet gjennom sertifiseringsordningen Trygg Strømhandel, som ble etablert tidligere i år. Alle kunder skal vite hva de kjøper, hvor lenge avtalen varer og de skal varsles direkte hvis vilkårene endres, sier Øverås.

Han tror samtidig at nye aktører som Tibber er med på å skjerpe hele bransjen.

– Det er bra at det tilbys tilleggsprodukter som gjør at vi kan bruke strømmen smartere i hjemmene våre. Det blir stadig viktigere når hele samfunnet skal elektrifiseres. Fra nyttår innføres også en ny prismodell for nettleie som gjør at kundene får større mulighet til å påvirke nettregningen sin, sier Øverås.

