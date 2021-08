Boligprisavvikene krymper: – Ingen er tjent med at vi bommer

Forbrukertilsynet sier de sto klare til å reagere dersom den «uheldige utviklingen» fortsatte. Men nå priser meglere boligene mer realistisk, viser rapport.

STORE AVVIK: I Oslo lå salgsprisene nærmere ti prosent over prisantydningene, men avvikene har krympet i takt med avkjøling i boligmarkedet.

– Da prisavvikene var på sitt høyeste nivå for noen år siden, fikk meglerkjedene jevnlige påminnere i bransjerapporter. Jeg tror alle meglere synes det var flaut å bli «hengt ut», sier Privatmegleren-direktør Grethe Meier.

– Ingen er tjent med at vi bommer. Heller ikke meglerne, sier hun.

Ved utgangen av coronaåret 2020 fikk boliger i Norge prisantydninger som i snitt lå 3,5 prosent lavere enn salgsprisene.

– Vi er bekymret for lokkepriser igjen, sa Forbrukertilsynet til E24 i juleinnspurten – etter at boliger ble solgt flere millioner over prisforlangende.

Falt fra «ville tilstander»

Også på nyåret fremsto prislappen på boliger lite realistisk. Oslo-meglere snakket om «ville tilstander», der enkelte boligselgere blankt avviste direktebud selv om de ble tilbudt en halv million kroner over prisantydning.

Men mye har endret seg.

– Avviket mellom utropspris og salgspris faller markant nå, sier direktør Carl Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

I juli, den foreløpig siste måneden der meglerbransjen har offentliggjort statistikk, lå salgsprisene i snitt 1,6 prosent over prisantydningene på landsbasis.

Avvikene har falt markant tilbake i løpet av det siste halvåret, ifølge statistikken fra Eiendom Norge.

– Sikkert tegn på avkjøling

– Det er et sikkert tegn på avkjøling i boligmarkedet, mener Geving.

Han får følge av Eiendom Norge-sjef Henning Lauridsen.

– Dette viser at boligmarkedet nå utvikler seg langt mer moderat, sier han.

Meglertoppen forklarer at bransjen lener seg tungt på historiske salgspriser i samme område når de skal prise boliger.

Men tiden som løper frem til den nye boligen skal selges, forblir en utfordring i perioder der boligmarkedet flytter seg raskt opp eller ned, sier han.

– Meglere skal prise boliger etter beste evne, men det er vanskelig å «bake inn» prisvekst som kanskje kommer. Og under pandemien var det jo nærmest ingen som spådde prisvekst. Derfor er det ikke unaturlig at prisavvikene i fjor høst ble større enn hva vi har sett de siste årene, sier Lauridsen.

Administrerende direktør Grethe Meier i Privatmegleren

Meier i Privatmegleren mener boligmarkedet preges av «flokkmentalitet», og sier det gjør det ekstra vanskelig å prise inn omslag – siden psykologien ofte gir et sterkere prispress opp eller ned enn de fundamentale forholdene tilsier.

Forbrukertilsynet vurderte å gripe inn

Forbrukertilsynet overvåker meglernes prising av boliger.

– Vi følger utviklingen tett, og ville vurdere fortløpende om det hadde vært behov for et mer aktivt tilsyn dersom den uheldige utviklingen hadde vedvart, sier seksjonssjef Christoffer Bjørnum til E24.

Han er imidlertid ikke overrasket over at bransjestatistikken viser at avvikene nå har krympet.

– Nei, de siste månedene har boligmarkedet utviklet seg mer moderat, og i tillegg har vi god dialog bransjen om problemstillingen, sier Bjørnum.

Det er forbudt å bevisst sette for lav prisantydning for å lokke flere på visning.

Loven sier at utsalgsprisen både må samsvare med hva boligselgeren kan være villig til å akseptere av bud, samt meglerens «objektive vurdering» av boligens markedsverdi.

For fem år siden ble alle de store meglerkjedene tatt for lokkeprising i Oslo, etter en gjennomgang av tusen boligsalg der tilsynet fant at prisantydningene gjennomgående lå langt lavere under salgsprisene.

Tilsynet mente avvikene hadde pågått over såpass lang tid at meglerkjedene ikke kunne skylde på tilfeldigheter eller at markedet var vanskelig å lese.

Dagens prisantydnings-avvik på 1,6 prosent er «veldig lavt», mener Privatmegleren-sjefen.

10 prosents Oslo-avvik: – Det var ille

Hun mimrer tilbake til 2016, et år som også hadde sterk prisvekst i Oslo. Da ble boligene underpriset med nærmere 10 prosent, oppgir Meier.

– Det var ille, selv om meglere jo aldri klarer å treffe 100 prosent, sier meglersjefen.

I årene siden har det vært langt større bevissthet i meglerbransjen om viktigheten av å prise boliger mer realistisk, sier Meier.

– Det vi gjorde som bransje, var at vi samlet alle aktører i landet og ble enige om virkemidler. Og det ene virkemiddelet er at alle meglere må rapportere inn prisantydninger mot salgspriser. Er avviket for stort, rapporteres det inn til styret i meglerforetaket, og eventuelt også til Eiendom Norge. Jeg tror det var klart disiplinerende, sier meglersjefen.

Forbrukertilsynet opplyser at de etter tips hadde noen enkeltsaker om lokkeprising i inngangen til denne sommeren, uten at de ikke fant grunn til å gå videre med disse da det ikke var mistanke om åpenbare overtredelser.

– Men vi kommer til å følge nøye med på hvordan boliger prises også fremover, avslutter Bjørnum