Undersøkelse: Få dropper utlandet på grunn av svak krone

En god del av nordmennene som har tenkt seg til utlandet er bekymret for hva ferien vil koste på grunn av kronekursen. Men få dropper utenlandsturen, ifølge en undersøkelse for OBOS-banken.

Ferien blir dyrere for nordmenn som skal til euroland i år, som her på Kreta i Hellas.

Kun 14 prosent av de spurte svarer at de har valgt bort utenlandsferien i år på grunn av den svake kronekursen.

Det viser en undersøkelse gjennomført av YouGov på vegne OBOS-banken.

Omtrent like mange sier de har valgt å korte ned ferien, mens 28 prosent svarer at de skal til utlandet uansett kronekurs. Resten, godt over 40 prosent, hadde uansett ikke tenkt til å dra til utlandet eller hadde ikke bestemt seg.

– Det er ikke så mange som velger bort utenlandsferien helt, men mange er bekymret for hva den til slutt vil koste. Det er svært forståelig gitt nivåene den norske kronen ligger på nå, sier Øistein Gamst Sandlie, administrerende direktør i OBOS-banken.

Toppsjef i OBOS-banken, Øistein Gamst Sandlie.

Utlandet blir dyrere

Utover i 2023 har kronen kommet på historisk svake nivåer mot flere viktige valutaer.

Euroen koster rundt 11,68 kroner mandag kveld, mens dollaren ligger på 10,70 kroner. På det dyreste i år har euroen bikket over 12 kroner, mens dollaren har kostet mer enn 11 kroner.

Alt nordmenn bruker penger på i utlandet blir dermed dyrere, enten det her hotellopphold, restaurantbesøk eller shopping. I tillegg har prisveksten vært kraftig det siste året i landene der flest nordmenn pleier å feriere, akkurat som den har vært her hjemme.

Lavere rente i Norge enn i utlandet, svakere olje- og gasspriser, uro i internasjonale finansmarkeder og kronesalgene til Norges Bank kronesalgene til Norges BankNorges Banks kronesalg skjer for å kunne overføre utenlandsk valuta til Oljefondet, som investerer i utlandet. Isolert sett blir det gjerne fremhevet at lavere kronesalg taler for en sterkere krone. er blant faktorene som er blitt trukket frem for å forklare kronesvekkelsen. Økonomer og eksperter har samtidig sagt at det ikke har vært lett å forklare hvorfor kronen har svekket seg så mye som den har gjort.

Folk koser seg på stranden utenfor Marbella på solkysten i Spania.

Bekymret for prisen

Samtidig som få sier de vil velge bort utenlandsferie, er det ifølge undersøkelsen er god del nordmenn som er bekymret for hva ferien vil koste på grunn av kronekursen.

Nesten en av tre svarer at de enten svært bekymret eller ganske bekymret for hva ferien til slutt vil koste på grunn av kronekursen. En annen tredel sier de er litt bekymret, mens den siste tredelen ikke er bekymret i det hele tatt.

Utover feriespørsmålene viser undersøkelsen at nesten halvparten av de spurte, 44 prosent, opplever å ha dårligere råd enn for ett år siden. En nesten like stor andel sier at den personlige økonomien ikke har endret seg.