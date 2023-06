Reagerer på Nav-feil: – Bekymret for hvordan offentlig sektor fungerer

SV og Rødt forventer at Nav rydder opp etter seg i ny feiltolkning av loven.

Stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV).

Denne uken skrev E24 om en dom i Oslo tingrett, hvor det kommer frem at en feiltolkning av loven hos Nav har ført til at mange kan ha fått for lite penger fra lønnsgarantiordningen.

Det tok tre år før Nav til slutt innrømmet gal lovforståelse.

Nå mener både SV og Rødt man må se på hvordan statlige organer finner og retter opp egne feil.

– Dette er et eksempel på hvordan staten, en mektig aktør, ikke behandler folk riktig og heller ikke klarer å rette opp i feil. Det er en sak som provoserer, fordi ikke alle menneskene det er snakk om har ressurser til å ta opp kampen mot et så mektig apparat, sier stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV).

Dette har Nav tolket feil De fleste bedrifter utbetaler alle feriepenger på en gang. Samtidig trekkes den ansatte i lønn for samtlige feriedager den ansatte har rett på, og lønn utbetales når man har ferie. Ifølge en rapport fra Fafo utbetaler 98 prosent av større bedrifter i privat sektor feriepenger på denne måten. Alle statlige bedrifter betaler ut feriepenger samlet.

Hvis du er trukket i lønn for ferie og har fått feriepenger, men ikke har tatt ut ferien før arbeidsgiver går konkurs, har du rett på å få denne utestående lønnen utbetalt fra lønnsgarantiordningen. Du må dokumentere at du ikke har tatt ut ferien du er trukket i lønn for.

Nav har tolket dette feil, og påstått at lønn for ferie som ikke er avviklet fortsatt regnes som et krav på feriepenger når du søker lønnsgarantiordningen. Man har rett på feriepenger utbetalt fra lønnsgarantiordningen, men her er fristene for å fremsette sitt krav annerledes enn for utestående lønn. Vis mer

– Bekymret

Øvstegård beskriver det som «utrolig» at saken om lønnsgaranti måtte helt til en rettssal før Nav innrømmet feil.

– Hvis det er sånn man skal holde på, blir jeg bekymret for hvordan offentlig sektor fungerer, sier han.

Stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson (R) mener dette, samt Nav-skandalen fra 2019 kan være «bare toppen av isfjellet».

– Man vet hvem som klager på vedtak, men ikke om de som gir opp når de får beskjed fra Nav om at «slik er reglene». De fleste tenker ikke at Nav tolker loven feil, de tenker at da får de ikke utbetalt den lønnen, sier Kristjánsson.

Stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson (R).

Både Kristjánsson og Øvstegård forventer at Nav selv finner frem til menneskene som er rammet av feilen, og betaler dem det de skulle ha fått.

Nav har tidligere oppgitt til E24 at de vil følge opp saker som kan være rammet av feilen, og at disse ikke vil falle under foreldelsesfrist. Når eller hvordan dette vil skje, er ikke klart.

Etterlyser Nav-ombud

I 2021 ble det satt ned et utvalg for å vurdere klage- og ankesystemet i Nav. I vår leverte de en rapport til Arbeids- og inkluderingsdepartementet, hvor de pekte på flere områder som fungerer for dårlig. Blant annet:

Kvaliteten på saksbehandlingen og førstegangsvedtakene er for dårlig.

Sakene er for dårlige utredet når vedtak treffes.

Kommunikasjonen mellom saksbehandler og bruker er for dårlig.

Vedtakene har ikke tilstrekkelig begrunnelser

Eller som Kristjánsson beskriver det: Fullstendig slakt.

– De peker på at det gjøres for lite arbeid internt og i andre offentlige instanser med å kikke Nav i kortene, sier han.

Det er flertall i Stortinget for å opprette et uavhengig ombud, som skal følge opp Nav-klager. Det er foreløpig ikke kommet på plass. Kristjánsson mener saker som dette understreker behovet.

– Det blir somlet med. Hvor mye tid og krefter enkeltmennesker må legge inn for å rette feil i Nav-systemet bør være god grunn til å spørre seg hva man kan gjøre for å ikke utsette folk for urimelig belastning for å få det de har krav på, sier Kristjánsson.