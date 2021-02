Stortinget møter strømsjokk med 260 millioner i økt bostøtte

Stortinget bevilger 260 millioner kroner ekstra i bostøtte for å bøte på de rekordhøye strømprisene i vinter.

Pengehjelpen kommer som del av Stortingets behandling av regjeringens nye krisepakke for norsk økonomi.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier han er glad for bevilgningen.

– Men det er samtidig synd at ingen andre partier enn Sp og SV vil støtte vår forslag om at en slik engangsutbetaling også skal gis til alle arbeidsløse og andre med dårlig råd, sier han.

E24 omtalte denne uken hvordan Rødt gikk i bresjen for å gi krisehjelp mot de høye strømprisene. Etter et fjorår preget av lave strømpriser har situasjonen snudd i vinter.

– Noen av dem som har minst, kan nå få litt hjelp til den store strømregningen som kommer i disse dager. Det er bra at Stortinget har gått med på det, sier Moxnes i en pressemelding.

Høye strømpriser

Vinterkulden har ført til flere forbruksrekorder på strøm i Norge i det siste, og prisene har steget til det høyeste på flere år.

E24 har omtalt flere strømkunder som sliter med høye regninger og forsøker å redusere forbruket sitt.

Folks strømregninger kan ifølge enkelte analytikere bli tredoblet fra februar i fjor til februar i år.

I forrige uke nådde døgnprisen på strøm én krone kilowattimen på det meste. I enkelttimer har prisen vært oppe i 2,57 kroner på det meste, ifølge strømbørsen NordPool.

Foreslo ekstrastøtte

Ifølge Entelios vil snittprisen på strøm i 2021 trolig ligge under nivået i både 2018 og 2019. Moxnes har ment at situasjonen i vinter skiller seg fra tidligere perioder med høye strømpriser, fordi det er så mange ledige.

Han viser til Rødts forslag om en ekstrastøtte til de over 200.000 som nå er helt eller delvis arbeidsledige, og andre grupper som er på offentlige ytelser.

– Samtidig er det mange med dårlig råd som ikke får den støtten de trenger. Rødt foreslo også at blant annet permitterte og andre arbeidsledige, folk på arbeidsavklaringspenger, uføre, minstepensjonister og andre som trenger det skulle få en engangsutbetaling for å sikre at de har råd til å betale strømmen, men det var det dessverre bare Sp og SV som støttet i komiteen, sier Moxnes.

